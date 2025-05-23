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Новости Венгрия заявила об обнаружении украинских шпионов
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В Венгрии фиксируется увеличение шпионской деятельности Украины, - Орбан

Венгрия обвинила Украину в шпионаже

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Венгрии ведется активная шпионская деятельность и обвинил Украину в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет 24.hu.

Орбан отметил, что Украина якобы проводит дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими. Он уверяет, что Венгрия не имеет к этому никакого отношения.

Орбан считает, что в Венгрии действует провоенная проукраинская пропагандистская сеть. И как он утверждает, оппозиционные партии Венгрии "имеют глубокие связи с украинской спецслужбой".

"Венгерские оппозиционные партии имеют связи с Украиной, это проблема, которую все еще нужно решать", - сказал он.

Венгерский премьер также заявил, что якобы видел видео, где украинские агенты предоставляют услуги и организуют визиты для венгерских оппозиционных партий.

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Украино-венгерский шпионский скандал

9 мая Служба безопасности Украины впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине. Отмечается, что основной задачей шпионов был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в тот же день заявил, что Венгрия не получала от Украины официального сообщения о разоблачении сети шпионов, которые якобы работали на венгерскую военную разведку на Закарпатье.

Позже Сийярто сообщил, что Будапешт выдворяет двух украинских дипломатов якобы за "шпионаж под прикрытием". Он обвинил Украину в распространении "клеветнических действий и антивенгерской пропаганды".

10 мая венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

13 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Служба безопасности Украины хочет сорвать опрос относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Автор: 

Венгрия (2000) шпионаж (1406) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+7
А чи не фіксуються в Угорщині, наприклад, якісь відчутні економічні проблеми?
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23.05.2025 11:58
+6
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23.05.2025 11:57
+5
И не говори(пздц, шо творится). Из-за злодейской деятельности Украины, москве придется братский(ханты и манси привет!) венгерский народ "освободить". Ну не жоппа?( две п не опечатка).
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23.05.2025 12:01
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23.05.2025 11:57 Ответить
А чи не фіксуються в Угорщині, наприклад, якісь відчутні економічні проблеми?
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23.05.2025 11:58 Ответить
Воно так завжди тільки під диктатором хитається трон - з'являєть купа зовнішніх і внутрішніх ворогів
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23.05.2025 11:58 Ответить
Під ліжком у Орбана завжди сидить бабайка український шпигун.
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23.05.2025 11:58 Ответить
И не говори(пздц, шо творится). Из-за злодейской деятельности Украины, москве придется братский(ханты и манси привет!) венгерский народ "освободить". Ну не жоппа?( две п не опечатка).
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23.05.2025 12:01 Ответить
московська гнида займається проекцією
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23.05.2025 12:03 Ответить
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23.05.2025 12:05 Ответить
Українська дівчинка, в Будапешті!
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23.05.2025 14:11 Ответить
Какие могут быть секреты у мадьярской армии находящейся на 54-м месте в рейтинге,рецепт гуляша?
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23.05.2025 12:05 Ответить
5 тис. особового складу і 60 танків, на фінансування яких виділяється 3,5% мадярського ВВП
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23.05.2025 12:10 Ответить
В маренях Орбана щось мені здалося схожим на те, як касапські гебісти показали відео, як "люди Порошенка" отримують бабло в аеропорту Внуково...
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23.05.2025 12:09 Ответить
Коли вже нажеруться.
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23.05.2025 15:56 Ответить
Надеюсь,что он прав.Шпионы в тылу врага-это нормально,а Венгрия враг.Ей не хватает рашкиного размаха,но только потому,что руки коротки.
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23.05.2025 12:18 Ответить
Видно запрацювала новітня система пошуку українських шпигунів "Пакемон-Го"...
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23.05.2025 12:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=55z0EL8aJ0A - «Мадьяр в плен не брать!»: почему венгров ДАЖЕ В ПЛЕН НЕ БРАЛИ
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23.05.2025 13:57 Ответить
посилання на кацапо-пропагандонську передачу? серйозно?
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23.05.2025 14:00 Ответить
Мабуть хочуть викрасти секретний рецепт гуляшу!
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23.05.2025 13:58 Ответить
Ну а чим повинні займатися, спецслужби недружніх країн?
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23.05.2025 14:13 Ответить
 
 