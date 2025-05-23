В Венгрии фиксируется увеличение шпионской деятельности Украины, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Венгрии ведется активная шпионская деятельность и обвинил Украину в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет 24.hu.

Орбан отметил, что Украина якобы проводит дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими. Он уверяет, что Венгрия не имеет к этому никакого отношения.

Орбан считает, что в Венгрии действует провоенная проукраинская пропагандистская сеть. И как он утверждает, оппозиционные партии Венгрии "имеют глубокие связи с украинской спецслужбой".

"Венгерские оппозиционные партии имеют связи с Украиной, это проблема, которую все еще нужно решать", - сказал он.

Венгерский премьер также заявил, что якобы видел видео, где украинские агенты предоставляют услуги и организуют визиты для венгерских оппозиционных партий.

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Украино-венгерский шпионский скандал

9 мая Служба безопасности Украины впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине. Отмечается, что основной задачей шпионов был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в тот же день заявил, что Венгрия не получала от Украины официального сообщения о разоблачении сети шпионов, которые якобы работали на венгерскую военную разведку на Закарпатье.

Позже Сийярто сообщил, что Будапешт выдворяет двух украинских дипломатов якобы за "шпионаж под прикрытием". Он обвинил Украину в распространении "клеветнических действий и антивенгерской пропаганды".

10 мая венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

13 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Служба безопасности Украины хочет сорвать опрос относительно вступления Украины в Европейский Союз.