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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Орбан про вступ України в ЄС: "Якщо ми її впустимо, вона висмокче всі ресурси, як губка"

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни підтримають урядову позицію і висловляться проти членства України в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Орбана, Україна планує утримувати армію чисельністю до мільйона осіб, а витрати на її фінансування, на його думку, ляжуть на плечі європейських платників податків. "Утримання цієї армії будемо оплачувати ми, європейці, замість того, щоб зміцнювати свої власні західноєвропейські збройні сили", - заявив угорський прем'єр.

Також він висловив побоювання, що вступ України до ЄС призведе до надмірного навантаження на європейські бюджети. "Якщо ми її впустимо, вона висмокче всі ресурси, як губка", - сказав Орбан.

Крім того, політик знову розкритикував енергетичну політику ЄС і наміри відмовитися від закупівель нафти та газу з Росії. За його словами, це рішення обійдеться Угорщині у додаткові 800 мільярдів форинтів на рік, а комунальні витрати для населення значно зростуть. Зокрема, він прогнозує, що електроенергія подорожчає вдвічі, а рахунки за опалення - у чотири рази.

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Автор: 

членство в ЄС (1287) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+18
27 мая Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе (установлены факты серьёзного и постоянного нарушения государством ценностей сообщества).
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23.05.2025 12:06
+15
У смоктанні Орбан є профі
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23.05.2025 12:07
+12
це перший крок далі перестануть підтримувати їх форинт і усе далі або викидають це лайно з президенського крісла або подають заявку на вихідб але гроші які ЄС вклав треба буде повернути.)))
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23.05.2025 12:21
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27 мая Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе (установлены факты серьёзного и постоянного нарушения государством ценностей сообщества).
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23.05.2025 12:06 Відповісти
це перший крок далі перестануть підтримувати їх форинт і усе далі або викидають це лайно з президенського крісла або подають заявку на вихідб але гроші які ЄС вклав треба буде повернути.)))
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23.05.2025 12:21 Відповісти
А далі вони вступають в БРІКС?
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23.05.2025 12:32 Відповісти
Хай попробують. В круговій ізоляції. По воді, по землі і повітрям. Їх задача - стулити рило і плисти за ЄС.
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23.05.2025 12:44 Відповісти
У смоктанні Орбан є профі
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23.05.2025 12:07 Відповісти
секретутки так себе поводять, коли підсиджують законну жінку шефа і самі стають законною жінкою шефа
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23.05.2025 12:09 Відповісти
То так. У кого що болить, той про те і говорить
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23.05.2025 12:16 Відповісти
Він мріє бути єдиною губкою в ЄС, "любімой женой гаспадіна".
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23.05.2025 13:18 Відповісти
Отримав наказ захищати від України те, що має бути висмоктано до росії через трубу.
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23.05.2025 12:09 Відповісти
Для пуйла це ...бало - корисний ідіот.
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23.05.2025 12:10 Відповісти
Європаразит панікує!
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23.05.2025 12:10 Відповісти
поки що угорщина з орбаном найбільше смокчуть в євросоюзі...
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23.05.2025 12:10 Відповісти
Якщо ви не виженете угорщину, вона зруйнує не тільки ЄС, але ще й НАТО.
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23.05.2025 12:10 Відповісти
НАТУ вже не має, що руйнувати,вона НАТА давно зруйнована.
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23.05.2025 12:21 Відповісти
Угорщина буде викинута з ЄС, а її місце займе Україна!
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23.05.2025 12:12 Відповісти
Орбану смокче у ***** і тому всіх по собі міряє.😃
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23.05.2025 12:19 Відповісти
Орбан у всіх смокче - у ЕС, у *****, у Сі...
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23.05.2025 12:22 Відповісти
Очевидно любить воно сосати😃
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23.05.2025 12:24 Відповісти
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23.05.2025 12:22 Відповісти
Та ваші збройні сили вже б давно ***** дупло підставили! Так шо змирися ****** та задовольняйся тим шо тобі ***** дає за твої висери.
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23.05.2025 12:23 Відповісти
Орбан це звичайний громовідвід, який каже те що потрібно і відвертає увагу від серйозних європейських гравців типу Німеччини і Франції, яким Україна в ЄС також не дуже потрібна.
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23.05.2025 12:29 Відповісти
Ага, а всі ці цезарі які виготовлять цього року то чомусь Франція віддає Україні.
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23.05.2025 12:38 Відповісти
орбан таке ж чмо як і зєля,і пуйло!
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23.05.2025 12:29 Відповісти
от су* о брехлива ! знає шо Україна пів світу годує і Угорщину теж !!!
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23.05.2025 12:36 Відповісти
Заспівала хвойда, питання про призупинення фінансування угорщини піднімут все одне, а от не продались би кремлю все було би добре!
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23.05.2025 12:42 Відповісти
Орбан добре знається на відсмоктувані ресурсів із ЄС
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23.05.2025 12:49 Відповісти
Якщо ЕС не виключить Угорщину з ЕС, то Угорщина виключить ЕС.
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23.05.2025 12:56 Відповісти
Ну какие же ресурсы в венгрии, Карл?! Объясни мне! Что же ты, черт побери, несешь постоянно?!
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23.05.2025 13:11 Відповісти
Вони опариші вирощують і імпортують(не жарт).
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23.05.2025 13:23 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!
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23.05.2025 13:21 Відповісти
Він один хоче смоктати, причому не тільки у єврочиновників а і у ху...ла...
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23.05.2025 13:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=55z0EL8aJ0A - «Мадьяр в плен не брать!»: почему венгров ДАЖЕ В ПЛЕН НЕ БРАЛИ
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23.05.2025 13:55 Відповісти
Как говорил какой-то писатель, надо отвечать за тех кого приручили.
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23.05.2025 14:13 Відповісти
Не як губка а як Угорщина.
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23.05.2025 14:28 Відповісти
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23.05.2025 14:42 Відповісти
Саме ти нікчемна прорашиська істота сидиш на дотаціях ЄС ,здохни разом з путіном.
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23.05.2025 14:43 Відповісти
Це каже той , хто смокче відразу з двох цицьок!?
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23.05.2025 14:55 Відповісти
Казковий долбойоб.
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23.05.2025 15:49 Відповісти
 
 