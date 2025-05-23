Орбан про вступ України в ЄС: "Якщо ми її впустимо, вона висмокче всі ресурси, як губка"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни підтримають урядову позицію і висловляться проти членства України в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Орбана, Україна планує утримувати армію чисельністю до мільйона осіб, а витрати на її фінансування, на його думку, ляжуть на плечі європейських платників податків. "Утримання цієї армії будемо оплачувати ми, європейці, замість того, щоб зміцнювати свої власні західноєвропейські збройні сили", - заявив угорський прем'єр.

Також він висловив побоювання, що вступ України до ЄС призведе до надмірного навантаження на європейські бюджети. "Якщо ми її впустимо, вона висмокче всі ресурси, як губка", - сказав Орбан.

Крім того, політик знову розкритикував енергетичну політику ЄС і наміри відмовитися від закупівель нафти та газу з Росії. За його словами, це рішення обійдеться Угорщині у додаткові 800 мільярдів форинтів на рік, а комунальні витрати для населення значно зростуть. Зокрема, він прогнозує, що електроенергія подорожчає вдвічі, а рахунки за опалення - у чотири рази.

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