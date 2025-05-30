Орбан знову виступив проти вступу України в ЄС: Це небезпечна країна. Витончені і розумні злочинці

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 80% банківського шахрайства у країні здійснюється українцями.

Про це повідомляють угорські ЗМІ з посиланням на його слова у радіоефірі Kossuth, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан зазначив, що українці "витончені і розумні злочинці", які обманюють пересічних угорців, а не спекулянтів. Він навів дані про крадіжки у розмірі 8 мільярдів форинтів щороку, з яких вдалося повернути лише 1,5 мільярда. Прем’єр-міністр наголосив, що українців не слід приймати до ЄС, аби не ускладнювати боротьбу з шахрайством.

"Україна - небезпечна країна", - сказав Орбан.

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Крім того, Орбан вважає, що Україна використовує війну для посилення свого впливу у Європі. Він назвав вступ України до ЄС трагедією, яка нібито загрожує угорським пенсіям, сільському господарству та економіці загалом.

Водночас угорський прем’єр заявив, що з Україною можна співпрацювати, однак не надавати їй рівних прав із членами ЄС. Домовленості з Києвом, за його словами, мають бути досягнуті у секторальному форматі, аби вони були вигідними як для Угорщини, так і для Євросоюзу.

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