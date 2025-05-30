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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Орбан знову виступив проти вступу України в ЄС: Це небезпечна країна. Витончені і розумні злочинці

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 80% банківського шахрайства у країні здійснюється українцями. 

Про це повідомляють угорські ЗМІ з посиланням на його слова у радіоефірі Kossuth, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан зазначив, що українці "витончені і розумні злочинці", які обманюють пересічних угорців, а не спекулянтів. Він навів дані про крадіжки у розмірі 8 мільярдів форинтів щороку, з яких вдалося повернути лише 1,5 мільярда. Прем’єр-міністр наголосив, що українців не слід приймати до ЄС, аби не ускладнювати боротьбу з шахрайством.

"Україна - небезпечна країна", - сказав Орбан.

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Крім того, Орбан вважає, що Україна використовує війну для посилення свого впливу у Європі. Він назвав вступ України до ЄС трагедією, яка нібито загрожує угорським пенсіям, сільському господарству та економіці загалом.

Водночас угорський прем’єр заявив, що з Україною можна співпрацювати, однак не надавати їй рівних прав із членами ЄС. Домовленості з Києвом, за його словами, мають бути досягнуті у секторальному форматі, аби вони були вигідними як для Угорщини, так і для Євросоюзу.

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Автор: 

членство в ЄС (1292) Віктор Орбан (571)


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Топ коментарі
+8
Це вже нацизм по національному признаку? Чи ще почекати?
В ЄС здається є стаття за розпалювання ворожнечі по національному признаку.
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30.05.2025 14:00
+7
У мадярів є економіка? Тричі "Ха-Ха"!
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30.05.2025 13:54
+5
Ну , якщо він про наших 5-6 менеджерів , то правда .
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30.05.2025 13:56
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30.05.2025 13:52 Відповісти
+ 100 !
"Витончені і розумні злочинці"

оцінка такого мафіозі як орбан дорогого стоіт

.
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30.05.2025 14:08 Відповісти
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30.05.2025 14:09 Відповісти
я теж звернув увагу-і хер з ним,що злочинці.зате-витончені і розумні.цікаво,якби циган задумав захватити Закарпаття,за три дні ЗСУ були би в Будапешті,чи ще дали би трохи часу,щоб Циган все спиж...ене встиг до кацапів вивезти?
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30.05.2025 15:07 Відповісти
У мадярів є економіка? Тричі "Ха-Ха"!
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30.05.2025 13:54 Відповісти
А би у нас була влада, а не квартальне зелене шапіто на чолі з татаровим, - давно б розірвали дипломатичні відносини з циганською наволочью.
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30.05.2025 13:56 Відповісти
Мадяри не цигани.
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30.05.2025 15:10 Відповісти
Ну , якщо він про наших 5-6 менеджерів , то правда .
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30.05.2025 13:56 Відповісти
Циган вонючий!
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30.05.2025 13:59 Відповісти
Це вже нацизм по національному признаку? Чи ще почекати?
В ЄС здається є стаття за розпалювання ворожнечі по національному признаку.
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30.05.2025 14:00 Відповісти
Ага. Розкажи як українці обманюють угорських циган. Це прямо як анекдот якийсь
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30.05.2025 14:01 Відповісти
Хаїм вийшов на вокзалі - до нього підійшли цигани з "золотим" ланцюжком - Хаїм дав 100 "доларів" - 40 дол здачі були справжніми - цигани довго були в ****
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30.05.2025 14:08 Відповісти
Он до3,14здится что их самих турнут из ЕС
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30.05.2025 14:01 Відповісти
Витончені і розумні злочинці

Якби ж то. І не розумні, і не витончені - ворують тупо, нахабно, на очах в усієї України. І тримається це все тільки на продажності і корумпованості "правоохоронців" та телячої безмовності основної маси наріду. Жменька патріотів та журналістів, які ще б'ються з останніх сил - нічого вдіяти не можуть.
Зелена пліснява доїдає Україну під регіт виборців Зеленського....
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30.05.2025 14:01 Відповісти
"Дружище" Орбан во всей красе. Скоро заявит, шо и ключ от дверей, где деньги лежат, украинцы скоммуниздили...
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30.05.2025 14:01 Відповісти
Це цей придурок про своіх співвідчизників які проживають в Україні але мають два паспорта і беруть 2 пенсіі? То ми можемо це поправити, але не скигліть тоді про "права ущємляють"!
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30.05.2025 14:02 Відповісти
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30.05.2025 14:02 Відповісти
Це вже приниження не просто керівництва, а цілої нації. В такому випадку послів висилають з деожави. Мало того, що українці підпирають браму Європи плечима, то їх ще й демонізує старий мадярський чорт. Таке не можна дозволяти!
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30.05.2025 14:04 Відповісти
дивно це чути, бо у 2008 році цей підр орбан по іншому співав про Україну і про її місце в європейській родині.

а у 2010 щось змінилось з орбаном. пуйло свого куя занадто глибоко засунув ?
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30.05.2025 14:04 Відповісти
Мразота ************* вже не знає що вигадати. То про фошистів і нацистів в Україні воно верещало, тепер звинувачує Україну що в Вугорщині пенсії маленькі і жрать нічого. Хоча коли жрати нічого то навпаки вугорці повинні радіти що в Вугорщину зайдуть дешеві українські харчі
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30.05.2025 14:05 Відповісти
А ось це нацистсько-расистська полiтика по-мадярськи. Хоча ця циганва забула , що висить дотацiйним зашморгом на шиi Евросоюзу. Дотого ж, висить витончено з поняттям розумного злочинця.
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30.05.2025 14:06 Відповісти
А ще УКРАЇНЦІ "Христа розіп"яли"...
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30.05.2025 14:09 Відповісти
час ставити крапку на цій паскуді. Ст. 111 п.3 КК України аж плаче по цій мерзоті
"Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені іноземцем караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років"
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30.05.2025 14:09 Відповісти
А шо так мало грошей повернули? Хреново силові міністерства працюють. Може розпустити нахер такий неспроможний кабінет міністрів разом з прем'єр-міністром.
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30.05.2025 14:10 Відповісти
гарно прочитав записку від Лаврова - молодець
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30.05.2025 14:12 Відповісти
А шахраї тіки в Україні
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30.05.2025 14:14 Відповісти
Відвезіть цього ханти-мансійця на родіну, в Югру.
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30.05.2025 14:15 Відповісти
Це він, часом, не закарпатських мад'ярського походження українців звинувачує у злочинах, шахрайстві в банківській сфері? Бо інших там в Угоршині нема... Ребров зі своїми пташками вже давно виїхав звідти.
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30.05.2025 14:15 Відповісти
без лоха (мадяра) и жизнь плоха))))
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30.05.2025 14:18 Відповісти
Він обізвав цілий народ злочинцями?
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30.05.2025 14:24 Відповісти
ну і що? Хіба що Сибіга мад'ярського посла викличе, і втик дасть, Так посли і наймаються на роботу, щоб витримувати втики!
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30.05.2025 14:26 Відповісти
Ну, так хто тобі заважає ловити злочинців? Тобі влади та правоохоронців замало?
А, може, ти сам бандитів кришуєш, раз їх ніхто спіймати не може?
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30.05.2025 14:42 Відповісти
НЕМАЄ БІЛЬШИХ СВІТОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ,АФЕРИСТІВ І КОРУПЦІОНЕРІВ , ЯК РАШИСТИ І ЙОГО ХОЛУЇ,НЕМАЄ БІЛЬШОЇ ЗАГРОЗИ ДЛЯ НАТО І ЄС .ЯК РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА УГОРЩИНИ І СЛОВАЧИНИ...
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30.05.2025 14:43 Відповісти
Он ещё живой?!Во прикол!
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30.05.2025 14:56 Відповісти
Воно, орбаноїд, номер один по корупції в Угорщині, про це воно забуло повідомити ЄС!!! Правда в тому що йому і його країні змагатися з Україною не по силам!!!
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30.05.2025 14:59 Відповісти
Стільки років цей полупокер розкрадає бюджет угорщини, а винні в цьому українці? Він нічого не переплутав?
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30.05.2025 14:59 Відповісти
 
 