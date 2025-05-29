Орбан знову виступив проти членства України в ЄС та презентував "Патріотичний план"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти членства України в ЄС, оскільки, на його думку, це заважає миру в Європі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Index.
Виступаючи на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025, Орбан розкритикував ліберальний план для Європи, який нібито передбачає прискорене членство України в ЄС та посилення війни.
"Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС - це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух", - заявив угорський прем'єр.
Орбан презентував власний "Патріотичний план", що складається з чотирьох пунктів. Головним серед них є заборона вступу України в ЄС. Також план передбачає:
-
прагнення до миру, відсутність східного фронту та відмова від членства України в ЄС;
-
збереження суверенітету без спільних податків і запозичень, а також відмова від витрат на війну третьої країни;
-
захист свободи політики, думки та поглядів;
-
повернення Європи до християнської культури та принципів національної гордості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що там у вас по прайду?
Але ви зрозуміли, що малось на увазі.
ну, в цьому же, повинен бути якийсь сенс.
навіщо, циган вітя так відчайдушно обмазується гімном?
що, кажуть знаючі люди?
Через третьих лиц и эти хорошо, очень о многом говорит.