Орбан знову виступив проти членства України в ЄС та презентував "Патріотичний план"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти членства України в ЄС, оскільки, на його думку, це заважає миру в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Index.

Виступаючи на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025, Орбан розкритикував ліберальний план для Європи, який нібито передбачає прискорене членство України в ЄС та посилення війни.

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"Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС - це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух", - заявив угорський прем'єр.

Орбан презентував власний "Патріотичний план", що складається з чотирьох пунктів. Головним серед них є заборона вступу України в ЄС. Також план передбачає:

прагнення до миру, відсутність східного фронту та відмова від членства України в ЄС;

збереження суверенітету без спільних податків і запозичень, а також відмова від витрат на війну третьої країни;

захист свободи політики, думки та поглядів;

повернення Європи до християнської культури та принципів національної гордості.

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