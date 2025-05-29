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Новини Членство України в ЄС
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Орбан знову виступив проти членства України в ЄС та презентував "Патріотичний план"

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти членства України в ЄС, оскільки, на його думку, це заважає миру в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Index.

Виступаючи на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025, Орбан розкритикував ліберальний план для Європи, який нібито передбачає прискорене членство України в ЄС та посилення війни.

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"Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС - це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух", - заявив угорський прем'єр.

Орбан презентував власний "Патріотичний план", що складається з чотирьох пунктів. Головним серед них є заборона вступу України в ЄС. Також план передбачає:

  • прагнення до миру, відсутність східного фронту та відмова від членства України в ЄС;

  • збереження суверенітету без спільних податків і запозичень, а також відмова від витрат на війну третьої країни;

  • захист свободи політики, думки та поглядів;

  • повернення Європи до християнської культури та принципів національної гордості.

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Автор: 

членство в ЄС (1290) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+7
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29.05.2025 14:20
+3
Хто там ближче - прибийте вже капцем цього мадярського таргана!
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29.05.2025 14:17
+3
************.
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29.05.2025 14:17
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Хто там ближче - прибийте вже капцем цього мадярського таргана!
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29.05.2025 14:17 Відповісти
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29.05.2025 14:20 Відповісти
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29.05.2025 15:43 Відповісти
************.
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29.05.2025 14:17 Відповісти
Ніжуя собі ! Так він писати вміє?! То йому жуйло на пейджер надіслав.
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29.05.2025 14:21 Відповісти
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29.05.2025 14:22 Відповісти
захист свободи політики, думки та поглядів;
Що там у вас по прайду?
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29.05.2025 14:24 Відповісти
Нічого нового - декілька левиць, один лев і левенята. 😊
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29.05.2025 14:36 Відповісти
Прайд здорової людини.
Але ви зрозуміли, що малось на увазі.
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29.05.2025 14:38 Відповісти
Ні. Не розумію. Прайд - він і в Африці прайд.
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29.05.2025 14:47 Відповісти
Якщо так - то й добре.
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29.05.2025 14:48 Відповісти
Це правильно. Прайд правильний. 😊
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29.05.2025 15:13 Відповісти
Значить буде красти.
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29.05.2025 14:25 Відповісти
А що, патріотичний план вставляє краще від звичайного? Він з домішками, чи зовсім інша сировина? 🤔
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29.05.2025 14:35 Відповісти
нє.
ну, в цьому же, повинен бути якийсь сенс.
навіщо, циган вітя так відчайдушно обмазується гімном?
що, кажуть знаючі люди?
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29.05.2025 14:35 Відповісти
Винен від до*уя! Тут або у гівно, або до Портнова.
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29.05.2025 15:14 Відповісти
Угорщина дуже хоче припинити отримання дотацій від ЄС. Добре, що в Німеччині нарешті з'явилася влада, яка готова це реалізувати!
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29.05.2025 14:37 Відповісти
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29.05.2025 14:43 Відповісти
Саме інтересно, що всі пункти орбаноїда крім України, воно порушує на всі 100%, але угорськи монголоїди мовчать, підлизуя йому зад!!!
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29.05.2025 14:55 Відповісти
При чому тут інші країни єс до "патріотизма угорця"? Чи до чого тут Україна? Вам ні хто не забороняє бути патріотами, але будьте ними в УГОРЩИНІ. Кацапня зі своїм братством лізе всюду, тепер ці з патриотізмом блеють!
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29.05.2025 15:08 Відповісти
так вони як і московія ексімперці, ось і марять "вЯлічієм"
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29.05.2025 15:55 Відповісти
Так звана угорщина- зайва країна в ЄС.
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29.05.2025 15:14 Відповісти
Оккупант всеми силами упирается вступлению даже в ЕС...
Через третьих лиц и эти хорошо, очень о многом говорит.
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29.05.2025 15:37 Відповісти
Ще один пункт забув написати - вихід Угорщини з ЄС...
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29.05.2025 15:53 Відповісти
 
 