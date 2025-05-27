Данія під час головування в Раді ЄС використовуватиме всі інструменти, щоб вплинути на Угорщину через її позицію щодо України, - МЗС

Данія під час свого головування в Раді ЄС, яке розпочнеться у липні, планує використовувати всі можливі інструменти, щоб вплинути на Угорщину через її позицію щодо України та ситуацію з верховенством права.

Про це заявила міністерка європейських справ Данії Марі Б'єрре, виступаючи 27 травня в Брюсселі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Угорщині є неприйнятною. Це вже восьмий рік, коли ми маємо справу з Угорщиною, і ми не бачимо прогресу - навпаки, бачимо занепад у фундаментальних правах і цінностях. Ми повинні їх захищати, бо це основа ЄС. Ми готові просуватися вперед за статтею 7, якщо вдасться знайти консенсус",- заявила дипломатка.

Вона також розкритикувала Угорщину, яка наразі єдина блокує подальший рух у переговорах з Україною. Б'єрре також звернула увагу на зміну геополітичної ситуації та необхідність посилення Європейського Союзу.

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"Ми бачимо агресивну Росію, нові тони зі США. Європа залишається більш самотньою, тому має бути сильнішою. Під час нашого головування ми надаватимемо пріоритет безпеці, обороні та економічній силі. Європа має бути здатною захистити себе й стати великою державою",- сказала вона.

Б'єрре наголосила, що Данія підтримує процес розширення ЄС та виступає за якнайшвидше відкриття переговорних кластерів з Україною.

"Ми хотіли б, щоб перший кластер переговорів з Україною був відкритий, і сподіваємось, що зможемо відкрити всі. Україна готова до переговорів, вона демонструє надзвичайні результати навіть під час війни. Настав час рухатися вперед",- підсумувала міністерка.

Нагадаємо, що до кінця червня в Раді ЄС головує Польща. Далі естафету перейме Данія.

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