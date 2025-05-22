З боку України все готово до початку переговорів щодо вступу до ЄС, - Зеленський
З боку України все готово до відкриття перших переговорних кластерів щодо членства в Європейському Союзі.
Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта – поінформував його про переговори з Америкою та відповідні домовленості з іншими європейцями. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів", - сказав глава держави.
Також Зеленський розповів, що розмовляв щодо цього з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
"Триває польське головування в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування", - наголосив президент.
Окрім цього, із генеральним секретарем НАТО Зеленський обговорив можливі формати зустрічей та спільної роботи.
Тільки вчора була стаття щодо розкрадання коштів на фортифікаціях оточенням ЗЄ.
У Європі просто ніяк не дочекаються такої падалі.
Та й грюкає у двері: «Впустіть мене, бо я готова!
Ось я гарненька - в формі, у зеленій,
То що, що я в навозі - є ж стиль в моїх нарядах!»
«Але ж брехлива й підла гостя,
Та й запах в неї - ну, що ж поробиш, гноя.»
Та двері стоять, мовчать і не відкривають,
Бо свині в опері - ото вже перебір, - всі знають.
Хоч один обласний центр за 3 роки захопили?