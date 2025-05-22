З боку України все готово до початку переговорів щодо вступу до ЄС, - Зеленський

З боку України все готово до відкриття перших переговорних кластерів щодо членства в Європейському Союзі.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта – поінформував його про переговори з Америкою та відповідні домовленості з іншими європейцями. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів", - сказав глава держави.

Також Зеленський розповів, що розмовляв щодо цього з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Триває польське головування в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування", - наголосив президент.

Окрім цього, із генеральним секретарем НАТО Зеленський обговорив можливі формати зустрічей та спільної роботи.

Читайте також: Єврокомісарка Кос про членство в ЄС: Україна виконала "домашню роботу. Всі кластери переговорів відкриємо до осені