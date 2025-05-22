УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4174 відвідувача онлайн
Новини Членство України в ЄС
1 522 19

З боку України все готово до початку переговорів щодо вступу до ЄС, - Зеленський

Україна готова до відкриття перемовних кластерів до вступу в ЄС

З боку України все готово до відкриття перших переговорних кластерів щодо членства в Європейському Союзі.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта – поінформував його про переговори з Америкою та відповідні домовленості з іншими європейцями. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів", - сказав глава держави.

Також Зеленський розповів, що розмовляв щодо цього з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Триває польське головування в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування", - наголосив президент.

Окрім цього, із генеральним секретарем НАТО Зеленський обговорив можливі формати зустрічей та спільної роботи.

Читайте також: Єврокомісарка Кос про членство в ЄС: Україна виконала "домашню роботу. Всі кластери переговорів відкриємо до осені

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) членство в ЄС (1361) Євросоюз (14021)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Ну да.
Тільки вчора була стаття щодо розкрадання коштів на фортифікаціях оточенням ЗЄ.

У Європі просто ніяк не дочекаються такої падалі.
показати весь коментар
22.05.2025 00:13 Відповісти
+9
не все готове . кордони маєш закриті
показати весь коментар
22.05.2025 00:11 Відповісти
+9
Свиня, причепурившись - прийшла до опери,
Та й грюкає у двері: «Впустіть мене, бо я готова!
Ось я гарненька - в формі, у зеленій,
То що, що я в навозі - є ж стиль в моїх нарядах!»
«Але ж брехлива й підла гостя,
Та й запах в неї - ну, що ж поробиш, гноя.»
Та двері стоять, мовчать і не відкривають,
Бо свині в опері - ото вже перебір, - всі знають.
показати весь коментар
22.05.2025 00:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не все готове . кордони маєш закриті
показати весь коментар
22.05.2025 00:11 Відповісти
Ну да.
Тільки вчора була стаття щодо розкрадання коштів на фортифікаціях оточенням ЗЄ.

У Європі просто ніяк не дочекаються такої падалі.
показати весь коментар
22.05.2025 00:13 Відповісти
Кореша, портнова грохнули, зелений виродок з горя прийняв подвійну дозу. От і несе дичину більше ніж зазвичай.
показати весь коментар
22.05.2025 06:25 Відповісти
Свиня, причепурившись - прийшла до опери,
Та й грюкає у двері: «Впустіть мене, бо я готова!
Ось я гарненька - в формі, у зеленій,
То що, що я в навозі - є ж стиль в моїх нарядах!»
«Але ж брехлива й підла гостя,
Та й запах в неї - ну, що ж поробиш, гноя.»
Та двері стоять, мовчать і не відкривають,
Бо свині в опері - ото вже перебір, - всі знають.
показати весь коментар
22.05.2025 00:29 Відповісти
От тільки самому ЄС , та Україна , в якості постійного члена , і нах ... не потрібна !
показати весь коментар
22.05.2025 00:30 Відповісти
Дивлячись на карту дипстейт, то Україна ближче до вступу в таможєний саюз. Причому без усяких кластерів
показати весь коментар
22.05.2025 00:33 Відповісти
А що там такого на мапі?

Хоч один обласний центр за 3 роки захопили?
показати весь коментар
22.05.2025 00:37 Відповісти
Україна зменьшується кожен день. Донецьк,Луганськ під кацапами.якшо шо. Скоро і Херсон та Запоріжжя прийдеться віддати.
показати весь коментар
22.05.2025 02:10 Відповісти
Болт вам слонячий на всю морду,а зараз пшовнах шукати крейсер мац кву
показати весь коментар
22.05.2025 08:44 Відповісти
21.04.2019 насєлєніє України відмовилось від вступу в ЄС. Це розуміють в ЄС. Тож в найближчі років 20 така опція неможлива
показати весь коментар
22.05.2025 00:45 Відповісти
та ну звісно, ми вже майже в ЄС , ну самі посудіть: свободу слова вже знищили, замінивши пропагандонським провладним "едЫнЫм шмарафоном". Парламентаризм вже давно замінений на ручне керівництво з ОП тим, що раніше називалося Верховна рада. Опозицію системно переслідують, заводячи сотні фейкових карних справ. Реформа місцевого самоврядування знищена на законодавчому рівні ще у 2023, а без неї ні в яке ЄС не візьмуть, бо це одна з головних умов вступу і саме з реформи місцевого самоврядування розпочинав Порох у 2015 рух у ЄС і саме ця реформа була повністю реалізована попередниками і саме вона знищена остаточно Zеленським, щоб ні в якому ЄС Україна вже ніколи не опинилася. В країні вже 6 років поспіль узурпація влади, демонстративне нехтування Конституцією та законами України. Режим Zеленського будує в Україні політичну систему навіть гіршу, ніж в Бєларусіі, бо громадяне у нас вже не лише позбавлені свободи зборів та свободи вираження протесту, а й свободи пересування, яка була обмежена режимом Zеленського одною з перших, ще у 2022 р., чого не було навіть на москальських болотах. Тож, коли ця істота розкриває свою підлу брехливу пащеку про "вступ в ЄС", можна лише спитати в нього, чи вступатимемо ми в ЄС після Бєларусії чи після рашки???
показати весь коментар
22.05.2025 00:47 Відповісти
Ну нє то нє, зеля і сам вступить. Може ще скумбрію візьме і їрмака
показати весь коментар
22.05.2025 00:52 Відповісти
З боку України все готово до початку переговорів щодо вступу до ЄС


показати весь коментар
22.05.2025 01:08 Відповісти
Спочатку зелена скотина має здохнути, а потім переговори про вступ до ЄС доведеться починати з самого початку. Вова, давай до портнова. Йому скучно там без тебе в пеклі.
показати весь коментар
22.05.2025 04:30 Відповісти
Боневтік-Херпіду 1-й потужний маланець...
показати весь коментар
22.05.2025 04:50 Відповісти
Збрехав через угорщину малоймовірно що Україна коли небудь вступить в ЄС.треба домовлятися. Через курс в ЄС розпочалася війна в 14 році і продовжується до тепер.
показати весь коментар
22.05.2025 06:38 Відповісти
Брехав, бреше і буде брезхати, пока йому позволяє нарід 73%. Воно ж думає, що з ним до цього часу носяться як з писаною торбою, а реально вже кожен політик не бажає випачкатися у зелене лайно, щоб не смердіти на всю Європу.
показати весь коментар
22.05.2025 07:16 Відповісти
Мародер
показати весь коментар
22.05.2025 09:00 Відповісти
Портнов був останнім кроком до готовності?
показати весь коментар
22.05.2025 09:16 Відповісти
 
 