Єврокомісарка Кос про членство в ЄС: Україна виконала "домашню роботу. Всі кластери переговорів відкриємо до осені

Очікується, що Євросоюз зможе відкрити всі кластери у переговорному процесі з Україною вже до осені поточного року.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна виконала свою "домашню роботу", і готова відкрити кластер 1 "Основи". Зараз Рада ЄС має всі елементи, щоб ухвалити таке рішення. Минулого тижня ми надіслали два інших скринінги (законодавства) у Раду ЄС, – щодо кластера 2 та кластера 6, для обох країн - для України і Молдови. Якщо ми будемо просуватися вперед швидко, як до цього моменту, ми будемо здатні здійсни ти всі скринінги до осені. Це є також важливе посланням для України - будьте сильними, продовжуйте боротися, продовжуйте боротися проти корупції та захищайте верховенство права", - наголосила Кос.

