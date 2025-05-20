УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
569 2

Єврокомісарка Кос про членство в ЄС: Україна виконала "домашню роботу. Всі кластери переговорів відкриємо до осені

єс,євросоюз,євроінтеграція

Очікується, що Євросоюз зможе відкрити всі кластери у переговорному процесі з Україною вже до осені поточного року.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна виконала свою "домашню роботу", і готова відкрити кластер 1 "Основи". Зараз Рада ЄС має всі елементи, щоб ухвалити таке рішення. Минулого тижня ми надіслали два інших скринінги (законодавства) у Раду ЄС, – щодо кластера 2 та кластера 6, для обох країн - для України і Молдови. Якщо ми будемо просуватися вперед швидко, як до цього моменту, ми будемо здатні здійсни ти всі скринінги до осені. Це є також важливе посланням для України - будьте сильними, продовжуйте боротися, продовжуйте боротися проти корупції та захищайте верховенство права", - наголосила Кос.

Також читайте: Україна виконала всі передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС, - Стефанішина

Автор: 

перемовини (3069) Євросоюз (14018)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Болтовня © як кажуть мордоряни...
А прутім має час, завдяки трампу. Руйнуючі санкції не введено, балаканина про "переговори":
показати весь коментар
20.05.2025 11:00 Відповісти
Кластери може й відкриють але кордони працюватиме за системою ніппель
показати весь коментар
20.05.2025 11:48 Відповісти
 
 