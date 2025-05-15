УКР
Україна виконала всі передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС, - Стефанішина

Вступ до ЄС. Україан виконала умови для відкриття першого кластеру

Україна на шляху до ЄС виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ у Євросоюз.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за результатами онлайн-виступу Стефанішиної, передає Цензор.НЕТ.

"Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого Кластеру в межах переговорів про вступ та незабаром подасть відповідні документи на розгляд ЄС", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, політика розширення має стати дійсно пріоритетним напрямком для нової Європейської Комісії.

Водночас вона зауважила, що шлях до вступу в ЄС – достатньо бюрократичний процес.

"Ми повинні пам'ятати, що він не може бути надто легким для країни, але й не повинен бути надто складним, зокрема в контексті ухвалення рішень з боку країн-членів Європейського Союзу", - додала віцепрем'єрка.

Читайте: Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Що вони передбачають (оновлено)

членство в ЄС (1355) Євросоюз (14012) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Топ коментарі
+10
З цею новиною вони виходять кожні два місяця
15.05.2025 09:37 Відповісти
+9
Зо всіма мародерами, ворами, зрадниками у владі ?
15.05.2025 09:32 Відповісти
+6
І не червоніє, промовляючи це все
15.05.2025 09:35 Відповісти
А що не виконала? По пунктах будь-ласка.
15.05.2025 09:37 Відповісти
Мудрий нарід готується мазати кластери на хліб...
15.05.2025 09:38 Відповісти
В котрий вже раз?🤡🤡🤡🤡🤡🤡
15.05.2025 09:39 Відповісти
нє, по маленькому, ще можна якось, туди сюди.
а, як по большому?
коли вже відкриють, той кластер?
15.05.2025 09:39 Відповісти
От ви правильно написали МАРДЕРАМИ.
Корупція під час війни, це мародерство по відношенню до Збройних Сил.
15.05.2025 09:40 Відповісти
День бабака
15.05.2025 09:41 Відповісти
Пора їй зрозуміти,що допоки рос.агенти стоятимуть на чолі держави,жодні передумови не допоможуть,а ЄС-США-НАТО будуть проти через причини,які завжди знайдуться(Фіцо,Орбан,ін.).
Але, головна причина -це наявність сн,буратіно і козир.
15.05.2025 09:49 Відповісти
знаючи правду про "зелених" ,завжди варто бути переконаним, що знову брехнею намазують "мудрому наріду" хліб
15.05.2025 10:05 Відповісти
Что такое - "переговорный Кластер" ?
Как человечество обходилось без "кластера", пока Степашину не озарило "кластером" ?
И ваще, это сверху, с низу или сразу между булок?
15.05.2025 10:29 Відповісти
Кластери нову лапшу придумали , мародерити на крові шобло коли перестане
показати весь коментар
Зе-Шоу продовжується.
А розправа над політичними противниками це не пряма відмова від євроінтеграції? Зельоним ЄС не потрібен. Бо демократія це для них тюрма, або втеча на Кацапію.
15.05.2025 14:06 Відповісти
 
 