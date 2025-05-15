Україна виконала всі передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС, - Стефанішина
Україна на шляху до ЄС виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ у Євросоюз.
Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за результатами онлайн-виступу Стефанішиної, передає Цензор.НЕТ.
"Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого Кластеру в межах переговорів про вступ та незабаром подасть відповідні документи на розгляд ЄС", - йдеться в повідомленні.
За словами Стефанішиної, політика розширення має стати дійсно пріоритетним напрямком для нової Європейської Комісії.
Водночас вона зауважила, що шлях до вступу в ЄС – достатньо бюрократичний процес.
"Ми повинні пам'ятати, що він не може бути надто легким для країни, але й не повинен бути надто складним, зокрема в контексті ухвалення рішень з боку країн-членів Європейського Союзу", - додала віцепрем'єрка.
а, як по большому?
коли вже відкриють, той кластер?
Корупція під час війни, це мародерство по відношенню до Збройних Сил.
Але, головна причина -це наявність сн,буратіно і козир.
Как человечество обходилось без "кластера", пока Степашину не озарило "кластером" ?
И ваще, это сверху, с низу или сразу между булок?
А розправа над політичними противниками це не пряма відмова від євроінтеграції? Зельоним ЄС не потрібен. Бо демократія це для них тюрма, або втеча на Кацапію.