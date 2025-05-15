Україна виконала всі передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС, - Стефанішина

Україна на шляху до ЄС виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ у Євросоюз.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за результатами онлайн-виступу Стефанішиної, передає Цензор.НЕТ.

"Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого Кластеру в межах переговорів про вступ та незабаром подасть відповідні документи на розгляд ЄС", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, політика розширення має стати дійсно пріоритетним напрямком для нової Європейської Комісії.

Водночас вона зауважила, що шлях до вступу в ЄС – достатньо бюрократичний процес.

"Ми повинні пам'ятати, що він не може бути надто легким для країни, але й не повинен бути надто складним, зокрема в контексті ухвалення рішень з боку країн-членів Європейського Союзу", - додала віцепрем'єрка.

Читайте: Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Що вони передбачають (оновлено)