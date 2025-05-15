Украина выполнила все предпосылки для открытия 1-го переговорного кластера о вступлении в ЕС, - Стефанишина

Украина на пути в ЕС выполнила все необходимые предпосылки для открытия первого переговорного Кластера о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции по результатам онлайн-выступления Стефанишиной, передает Цензор.НЕТ.

"Украина выполнила все необходимые предпосылки для открытия первого Кластера в рамках переговоров о вступлении и вскоре подаст соответствующие документы на рассмотрение ЕС", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, политика расширения должна стать действительно приоритетным направлением для новой Европейской Комиссии.

В то же время она отметила, что путь к вступлению в ЕС - достаточно бюрократический процесс.

"Мы должны помнить, что он не может быть слишком легким для страны, но и не должен быть слишком сложным, в частности в контексте принятия решений со стороны стран-членов Европейского Союза", - добавила вице-премьер.

Читайте: Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Что они предусматривают (обновлено)