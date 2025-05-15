Украина выполнила все предпосылки для открытия 1-го переговорного кластера о вступлении в ЕС, - Стефанишина
Украина на пути в ЕС выполнила все необходимые предпосылки для открытия первого переговорного Кластера о вступлении в Евросоюз.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции по результатам онлайн-выступления Стефанишиной, передает Цензор.НЕТ.
"Украина выполнила все необходимые предпосылки для открытия первого Кластера в рамках переговоров о вступлении и вскоре подаст соответствующие документы на рассмотрение ЕС", - говорится в сообщении.
По словам Стефанишиной, политика расширения должна стать действительно приоритетным направлением для новой Европейской Комиссии.
В то же время она отметила, что путь к вступлению в ЕС - достаточно бюрократический процесс.
"Мы должны помнить, что он не может быть слишком легким для страны, но и не должен быть слишком сложным, в частности в контексте принятия решений со стороны стран-членов Европейского Союза", - добавила вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, як по большому?
коли вже відкриють, той кластер?
Корупція під час війни, це мародерство по відношенню до Збройних Сил.
Але, головна причина -це наявність сн,буратіно і козир.
Как человечество обходилось без "кластера", пока Степашину не озарило "кластером" ?
И ваще, это сверху, с низу или сразу между булок?
А розправа над політичними противниками це не пряма відмова від євроінтеграції? Зельоним ЄС не потрібен. Бо демократія це для них тюрма, або втеча на Кацапію.