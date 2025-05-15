РУС
Членство Украины в ЕС
Украина выполнила все предпосылки для открытия 1-го переговорного кластера о вступлении в ЕС, - Стефанишина

Украина на пути в ЕС выполнила все необходимые предпосылки для открытия первого переговорного Кластера о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции по результатам онлайн-выступления Стефанишиной, передает Цензор.НЕТ.

"Украина выполнила все необходимые предпосылки для открытия первого Кластера в рамках переговоров о вступлении и вскоре подаст соответствующие документы на рассмотрение ЕС", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, политика расширения должна стать действительно приоритетным направлением для новой Европейской Комиссии.

В то же время она отметила, что путь к вступлению в ЕС - достаточно бюрократический процесс.

"Мы должны помнить, что он не может быть слишком легким для страны, но и не должен быть слишком сложным, в частности в контексте принятия решений со стороны стран-членов Европейского Союза", - добавила вице-премьер.

членство в ЕС (1115) Евросоюз (17494) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (278)
З цею новиною вони виходять кожні два місяця
15.05.2025 09:37 Ответить
Зо всіма мародерами, ворами, зрадниками у владі ?
15.05.2025 09:32 Ответить
І не червоніє, промовляючи це все
15.05.2025 09:35 Ответить
Зо всіма мародерами, ворами, зрадниками у владі ?
15.05.2025 09:32 Ответить
І не червоніє, промовляючи це все
15.05.2025 09:35 Ответить
А що не виконала? По пунктах будь-ласка.
15.05.2025 09:37 Ответить
З цею новиною вони виходять кожні два місяця
15.05.2025 09:37 Ответить
Мудрий нарід готується мазати кластери на хліб...
15.05.2025 09:38 Ответить
В котрий вже раз?🤡🤡🤡🤡🤡🤡
15.05.2025 09:39 Ответить
нє, по маленькому, ще можна якось, туди сюди.
а, як по большому?
коли вже відкриють, той кластер?
15.05.2025 09:39 Ответить
От ви правильно написали МАРДЕРАМИ.
Корупція під час війни, це мародерство по відношенню до Збройних Сил.
15.05.2025 09:40 Ответить
День бабака
15.05.2025 09:41 Ответить
Пора їй зрозуміти,що допоки рос.агенти стоятимуть на чолі держави,жодні передумови не допоможуть,а ЄС-США-НАТО будуть проти через причини,які завжди знайдуться(Фіцо,Орбан,ін.).
Але, головна причина -це наявність сн,буратіно і козир.
15.05.2025 09:49 Ответить
знаючи правду про "зелених" ,завжди варто бути переконаним, що знову брехнею намазують "мудрому наріду" хліб
15.05.2025 10:05 Ответить
Что такое - "переговорный Кластер" ?
Как человечество обходилось без "кластера", пока Степашину не озарило "кластером" ?
И ваще, это сверху, с низу или сразу между булок?
15.05.2025 10:29 Ответить
Кластери нову лапшу придумали , мародерити на крові шобло коли перестане
15.05.2025 12:08 Ответить
Зе-Шоу продовжується.
А розправа над політичними противниками це не пряма відмова від євроінтеграції? Зельоним ЄС не потрібен. Бо демократія це для них тюрма, або втеча на Кацапію.
15.05.2025 14:06 Ответить
 
 