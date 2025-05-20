Еврокомиссар Кос о членстве в ЕС: Украина выполнила "домашнюю работу. Все кластеры переговоров откроем до осени

Ожидается, что Евросоюз сможет открыть все кластеры в переговорном процессе с Украиной уже к осени текущего года.

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина выполнила свою "домашнюю работу", и готова открыть кластер 1 "Основы". Сейчас Совет ЕС имеет все элементы, чтобы принять такое решение. На прошлой неделе мы направили два других скрининга (законодательства) в Совет ЕС, - по кластеру 2 и кластеру 6, для обеих стран - для Украины и Молдовы. Если мы будем продвигаться вперед быстро, как до этого момента, мы будем способны осуществить все скрининги к осени. Это также важное послание для Украины - будьте сильными, продолжайте бороться, продолжайте бороться против коррупции и защищайте верховенство права", - подчеркнула Кос.

