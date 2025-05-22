РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10490 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 522 19

Со стороны Украины все готово к началу переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский

Украина готова к открытию переговорных кластеров до вступления в ЕС

Со стороны Украины все готово к открытию первых переговорных кластеров по членству в Европейском Союзе.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел несколько международных разговоров сегодня. Президент Евросовета Кошта - проинформировал его о переговорах с Америкой и соответствующих договоренностях с другими европейцами. Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров", - сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что разговаривал по этому поводу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Продолжается польское председательство в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство", - подчеркнул президент.

Кроме этого, с генеральным секретарем НАТО Зеленский обсудил возможные форматы встреч и совместной работы.

Читайте также: Еврокомиссар Кос о членстве в ЕС: Украина выполнила "домашнюю работу. Все кластеры переговоров откроем до осени

Автор: 

Зеленский Владимир (21735) членство в ЕС (1121) Евросоюз (17502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Ну да.
Тільки вчора була стаття щодо розкрадання коштів на фортифікаціях оточенням ЗЄ.

У Європі просто ніяк не дочекаються такої падалі.
показать весь комментарий
22.05.2025 00:13 Ответить
+9
не все готове . кордони маєш закриті
показать весь комментарий
22.05.2025 00:11 Ответить
+9
Свиня, причепурившись - прийшла до опери,
Та й грюкає у двері: «Впустіть мене, бо я готова!
Ось я гарненька - в формі, у зеленій,
То що, що я в навозі - є ж стиль в моїх нарядах!»
«Але ж брехлива й підла гостя,
Та й запах в неї - ну, що ж поробиш, гноя.»
Та двері стоять, мовчать і не відкривають,
Бо свині в опері - ото вже перебір, - всі знають.
показать весь комментарий
22.05.2025 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не все готове . кордони маєш закриті
показать весь комментарий
22.05.2025 00:11 Ответить
Ну да.
Тільки вчора була стаття щодо розкрадання коштів на фортифікаціях оточенням ЗЄ.

У Європі просто ніяк не дочекаються такої падалі.
показать весь комментарий
22.05.2025 00:13 Ответить
Кореша, портнова грохнули, зелений виродок з горя прийняв подвійну дозу. От і несе дичину більше ніж зазвичай.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:25 Ответить
Свиня, причепурившись - прийшла до опери,
Та й грюкає у двері: «Впустіть мене, бо я готова!
Ось я гарненька - в формі, у зеленій,
То що, що я в навозі - є ж стиль в моїх нарядах!»
«Але ж брехлива й підла гостя,
Та й запах в неї - ну, що ж поробиш, гноя.»
Та двері стоять, мовчать і не відкривають,
Бо свині в опері - ото вже перебір, - всі знають.
показать весь комментарий
22.05.2025 00:29 Ответить
От тільки самому ЄС , та Україна , в якості постійного члена , і нах ... не потрібна !
показать весь комментарий
22.05.2025 00:30 Ответить
Дивлячись на карту дипстейт, то Україна ближче до вступу в таможєний саюз. Причому без усяких кластерів
показать весь комментарий
22.05.2025 00:33 Ответить
А що там такого на мапі?

Хоч один обласний центр за 3 роки захопили?
показать весь комментарий
22.05.2025 00:37 Ответить
Україна зменьшується кожен день. Донецьк,Луганськ під кацапами.якшо шо. Скоро і Херсон та Запоріжжя прийдеться віддати.
показать весь комментарий
22.05.2025 02:10 Ответить
Болт вам слонячий на всю морду,а зараз пшовнах шукати крейсер мац кву
показать весь комментарий
22.05.2025 08:44 Ответить
21.04.2019 насєлєніє України відмовилось від вступу в ЄС. Це розуміють в ЄС. Тож в найближчі років 20 така опція неможлива
показать весь комментарий
22.05.2025 00:45 Ответить
та ну звісно, ми вже майже в ЄС , ну самі посудіть: свободу слова вже знищили, замінивши пропагандонським провладним "едЫнЫм шмарафоном". Парламентаризм вже давно замінений на ручне керівництво з ОП тим, що раніше називалося Верховна рада. Опозицію системно переслідують, заводячи сотні фейкових карних справ. Реформа місцевого самоврядування знищена на законодавчому рівні ще у 2023, а без неї ні в яке ЄС не візьмуть, бо це одна з головних умов вступу і саме з реформи місцевого самоврядування розпочинав Порох у 2015 рух у ЄС і саме ця реформа була повністю реалізована попередниками і саме вона знищена остаточно Zеленським, щоб ні в якому ЄС Україна вже ніколи не опинилася. В країні вже 6 років поспіль узурпація влади, демонстративне нехтування Конституцією та законами України. Режим Zеленського будує в Україні політичну систему навіть гіршу, ніж в Бєларусіі, бо громадяне у нас вже не лише позбавлені свободи зборів та свободи вираження протесту, а й свободи пересування, яка була обмежена режимом Zеленського одною з перших, ще у 2022 р., чого не було навіть на москальських болотах. Тож, коли ця істота розкриває свою підлу брехливу пащеку про "вступ в ЄС", можна лише спитати в нього, чи вступатимемо ми в ЄС після Бєларусії чи після рашки???
показать весь комментарий
22.05.2025 00:47 Ответить
Ну нє то нє, зеля і сам вступить. Може ще скумбрію візьме і їрмака
показать весь комментарий
22.05.2025 00:52 Ответить
З боку України все готово до початку переговорів щодо вступу до ЄС


показать весь комментарий
22.05.2025 01:08 Ответить
Спочатку зелена скотина має здохнути, а потім переговори про вступ до ЄС доведеться починати з самого початку. Вова, давай до портнова. Йому скучно там без тебе в пеклі.
показать весь комментарий
22.05.2025 04:30 Ответить
Боневтік-Херпіду 1-й потужний маланець...
показать весь комментарий
22.05.2025 04:50 Ответить
Збрехав через угорщину малоймовірно що Україна коли небудь вступить в ЄС.треба домовлятися. Через курс в ЄС розпочалася війна в 14 році і продовжується до тепер.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:38 Ответить
Брехав, бреше і буде брезхати, пока йому позволяє нарід 73%. Воно ж думає, що з ним до цього часу носяться як з писаною торбою, а реально вже кожен політик не бажає випачкатися у зелене лайно, щоб не смердіти на всю Європу.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:16 Ответить
Мародер
показать весь комментарий
22.05.2025 09:00 Ответить
Портнов був останнім кроком до готовності?
показать весь комментарий
22.05.2025 09:16 Ответить
 
 