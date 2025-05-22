Со стороны Украины все готово к началу переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский
Со стороны Украины все готово к открытию первых переговорных кластеров по членству в Европейском Союзе.
Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Я провел несколько международных разговоров сегодня. Президент Евросовета Кошта - проинформировал его о переговорах с Америкой и соответствующих договоренностях с другими европейцами. Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров", - сказал глава государства.
Также Зеленский рассказал, что разговаривал по этому поводу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Продолжается польское председательство в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство", - подчеркнул президент.
Кроме этого, с генеральным секретарем НАТО Зеленский обсудил возможные форматы встреч и совместной работы.
Тільки вчора була стаття щодо розкрадання коштів на фортифікаціях оточенням ЗЄ.
У Європі просто ніяк не дочекаються такої падалі.
Та й грюкає у двері: «Впустіть мене, бо я готова!
Ось я гарненька - в формі, у зеленій,
То що, що я в навозі - є ж стиль в моїх нарядах!»
«Але ж брехлива й підла гостя,
Та й запах в неї - ну, що ж поробиш, гноя.»
Та двері стоять, мовчать і не відкривають,
Бо свині в опері - ото вже перебір, - всі знають.
Хоч один обласний центр за 3 роки захопили?