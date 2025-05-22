Со стороны Украины все готово к началу переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский

Со стороны Украины все готово к открытию первых переговорных кластеров по членству в Европейском Союзе.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел несколько международных разговоров сегодня. Президент Евросовета Кошта - проинформировал его о переговорах с Америкой и соответствующих договоренностях с другими европейцами. Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров", - сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что разговаривал по этому поводу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Продолжается польское председательство в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство", - подчеркнул президент.

Кроме этого, с генеральным секретарем НАТО Зеленский обсудил возможные форматы встреч и совместной работы.

