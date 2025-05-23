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Вступ України до ЄС та НАТО відповідає стратегічним і політичним інтересам Польщі, - посол Лукасевич

Лукасевич: Польща зацікавлена у вступі України в ЄС та НАТО

Польща як ніколи зацікавлена у вступі України до ЄС та НАТО, оскільки це відповідає стратегічним, політичним та історичним інтересам Варшави.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич на конференції-дискусії "ВОКС Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наш стратегічний, політичний, історичний та цивілізаційний інтерес, щоб Україна стала членом того, що раніше називали "трансатлантичним ворогом" (НАТО – ред.)", - наголосив Лукасевич.

За його словами, відносини Польщі та України зазнали глибокої, великої та стратегічної трансформації.

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"Повномасштабне вторгнення останніх трьох років – це справді велика трансформація польсько-українських відносин", - зауважив польский дипломат.

За його словами, ця трансформація "змушує нас вірити, що через нашу безпеку, економіку, всілякі політичні інтереси, Україна повинна бути в Європейському Союзі".

Лукасевич вважає, що є спільні політичні, економічні, соціальні та інші виміри, пов'язані з членством у Європейському Союзі.

"На другому рівні цієї трансформації, Україна також повинна бути частиною НАТО", - резюмував посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща сподівається на відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС до кінця червня, - посол Лукасевич

Автор: 

Польща (8609) членство в НАТО (1735) членство в ЄС (1289) Лукасевич Пьотр посол Польщі (15)


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не бреши, лицемірна потвора!
як шо б україна була б в нато, ви всі сцикливі толєрасти повинні були б бомбити кремль.
а, тобі, навіть подумати по це моторошно, не те що у слух сказати, а тим більше зробити!
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23.05.2025 18:13 Відповісти
Ахмєтов захопив вже в Польщі не тільки енергетичні проекти, а й медіа - так що батько війни й партій Кремля теж зробить свою справу , якщо захоче...
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23.05.2025 18:18 Відповісти
Ціль буде одна - правий през у Польщі й Кремлю вигідний в Україні... Буданов вже іспортілся... Цікаво - кого ОПУ придумає? Невже вовку знову?
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23.05.2025 18:20 Відповісти
Що не так з поляками? Все просто,ось їхнє гасло-Polska od morza do morza- польське націоналістичне гасло в рамках польського аналога панславізму або ідеологічної настанови, що передбачає, що федерація народів під керуванням Польщі має поширюватися «від моря до моря», тобто від Балтійського моря до Чорного моря.
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23.05.2025 19:00 Відповісти
Нет, спасибо, не надо. Нам тут своих коррупционеров и работающих на русню консерв хватает. Вы уж как-нибудь свой особый путь выберите. Вы же особенные, самое большое количество в мире по супердорогим машинам в Украине. Самая большая коррупция. Приграничные говорят воруют деньги вместо того чтобы их тратить на укрепления и антидроновые меры. Так что давайте без ЕС и НАТО.
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24.05.2025 03:07 Відповісти
 
 