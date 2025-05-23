Вступ України до ЄС та НАТО відповідає стратегічним і політичним інтересам Польщі, - посол Лукасевич

Польща як ніколи зацікавлена у вступі України до ЄС та НАТО, оскільки це відповідає стратегічним, політичним та історичним інтересам Варшави.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич на конференції-дискусії "ВОКС Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наш стратегічний, політичний, історичний та цивілізаційний інтерес, щоб Україна стала членом того, що раніше називали "трансатлантичним ворогом" (НАТО – ред.)", - наголосив Лукасевич.

За його словами, відносини Польщі та України зазнали глибокої, великої та стратегічної трансформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна почала реалізацію "плану Б" для початку переговорів з ЄС в обхід вето Угорщини, - ЗМІ

"Повномасштабне вторгнення останніх трьох років – це справді велика трансформація польсько-українських відносин", - зауважив польский дипломат.

За його словами, ця трансформація "змушує нас вірити, що через нашу безпеку, економіку, всілякі політичні інтереси, Україна повинна бути в Європейському Союзі".

Лукасевич вважає, що є спільні політичні, економічні, соціальні та інші виміри, пов'язані з членством у Європейському Союзі.

"На другому рівні цієї трансформації, Україна також повинна бути частиною НАТО", - резюмував посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща сподівається на відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС до кінця червня, - посол Лукасевич