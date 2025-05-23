Вступление Украины в ЕС и НАТО соответствует стратегическим и политическим интересам Польши, - посол Лукашевич

Польша как никогда заинтересована во вступлении Украины в ЕС и НАТО, поскольку это отвечает стратегическим, политическим и историческим интересам Варшавы.

Об этом заявил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич на конференции-дискуссии "ВОКС Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш стратегический, политический, исторический и цивилизационный интерес, чтобы Украина стала членом того, что раньше называли "трансатлантическим врагом" (НАТО. - Ред.)", - подчеркнул Лукасевич.

По его словам, отношения Польши и Украины претерпели глубокую, большую и стратегическую трансформацию.

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"Полномасштабное вторжение последних трех лет - это действительно большая трансформация польско-украинских отношений", - отметил польский дипломат.

По его словам, эта трансформация "заставляет нас верить, что из-за нашей безопасности, экономики, всевозможных политических интересов, Украина должна быть в Европейском Союзе".

Лукасевич считает, что есть общие политические, экономические, социальные и другие измерения, связанные с членством в Европейском Союзе.

"На втором уровне этой трансформации Украина также должна быть частью НАТО", - резюмировал посол.

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