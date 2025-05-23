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Вступление Украины в ЕС и НАТО соответствует стратегическим и политическим интересам Польши, - посол Лукашевич

Лукасевич: Польша заинтересована в вступлении Украины в ЕС и НАТО

Польша как никогда заинтересована во вступлении Украины в ЕС и НАТО, поскольку это отвечает стратегическим, политическим и историческим интересам Варшавы.

Об этом заявил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич на конференции-дискуссии "ВОКС Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш стратегический, политический, исторический и цивилизационный интерес, чтобы Украина стала членом того, что раньше называли "трансатлантическим врагом" (НАТО. - Ред.)", - подчеркнул Лукасевич.

По его словам, отношения Польши и Украины претерпели глубокую, большую и стратегическую трансформацию.

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"Полномасштабное вторжение последних трех лет - это действительно большая трансформация польско-украинских отношений", - отметил польский дипломат.

По его словам, эта трансформация "заставляет нас верить, что из-за нашей безопасности, экономики, всевозможных политических интересов, Украина должна быть в Европейском Союзе".

Лукасевич считает, что есть общие политические, экономические, социальные и другие измерения, связанные с членством в Европейском Союзе.

"На втором уровне этой трансформации Украина также должна быть частью НАТО", - резюмировал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша надеется на открытие переговоров с Украиной по вступлению в ЕС до конца июня, - посол Лукасевич

Автор: 

Польша (8496) членство в НАТО (1526) членство в ЕС (1048) Лукасевич Петр (14)


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не бреши, лицемірна потвора!
як шо б україна була б в нато, ви всі сцикливі толєрасти повинні були б бомбити кремль.
а, тобі, навіть подумати по це моторошно, не те що у слух сказати, а тим більше зробити!
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23.05.2025 18:13 Ответить
Ахмєтов захопив вже в Польщі не тільки енергетичні проекти, а й медіа - так що батько війни й партій Кремля теж зробить свою справу , якщо захоче...
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23.05.2025 18:18 Ответить
Ціль буде одна - правий през у Польщі й Кремлю вигідний в Україні... Буданов вже іспортілся... Цікаво - кого ОПУ придумає? Невже вовку знову?
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23.05.2025 18:20 Ответить
Що не так з поляками? Все просто,ось їхнє гасло-Polska od morza do morza- польське націоналістичне гасло в рамках польського аналога панславізму або ідеологічної настанови, що передбачає, що федерація народів під керуванням Польщі має поширюватися «від моря до моря», тобто від Балтійського моря до Чорного моря.
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23.05.2025 19:00 Ответить
Нет, спасибо, не надо. Нам тут своих коррупционеров и работающих на русню консерв хватает. Вы уж как-нибудь свой особый путь выберите. Вы же особенные, самое большое количество в мире по супердорогим машинам в Украине. Самая большая коррупция. Приграничные говорят воруют деньги вместо того чтобы их тратить на укрепления и антидроновые меры. Так что давайте без ЕС и НАТО.
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24.05.2025 03:07 Ответить
 
 