Вступление Украины в ЕС и НАТО соответствует стратегическим и политическим интересам Польши, - посол Лукашевич
Польша как никогда заинтересована во вступлении Украины в ЕС и НАТО, поскольку это отвечает стратегическим, политическим и историческим интересам Варшавы.
Об этом заявил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич на конференции-дискуссии "ВОКС Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наш стратегический, политический, исторический и цивилизационный интерес, чтобы Украина стала членом того, что раньше называли "трансатлантическим врагом" (НАТО. - Ред.)", - подчеркнул Лукасевич.
По его словам, отношения Польши и Украины претерпели глубокую, большую и стратегическую трансформацию.
"Полномасштабное вторжение последних трех лет - это действительно большая трансформация польско-украинских отношений", - отметил польский дипломат.
По его словам, эта трансформация "заставляет нас верить, что из-за нашей безопасности, экономики, всевозможных политических интересов, Украина должна быть в Европейском Союзе".
Лукасевич считает, что есть общие политические, экономические, социальные и другие измерения, связанные с членством в Европейском Союзе.
"На втором уровне этой трансформации Украина также должна быть частью НАТО", - резюмировал посол.
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як шо б україна була б в нато, ви всі сцикливі толєрасти повинні були б бомбити кремль.
а, тобі, навіть подумати по це моторошно, не те що у слух сказати, а тим більше зробити!