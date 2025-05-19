Польша надеется на открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС до конца июня, - посол Лукасевич
Принятие решений в Евросоюзе обычно происходит в последний момент и предполагает сложные дипломатические компромиссы, а не давление на страны-члены.
Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Природа этих препятствий, которые сейчас преимущественно поступают от Венгрии, но в прошлом также поступали от других стран-членов Европейского Союза, - это природа Европейского союза, что некоторые важные, довольно часто противоречивые решения могут быть приняты почти в последний момент. Это природа ЕС", - сказал дипломат.
По его словам, ЕС действует не через давление, а через диалог и компромиссы, что требует усилий дипломатов для поиска решений и создания условий для пересмотра позиций. Лукасевич привел пример 16-го пакета санкций против РФ, который был принят в январе, фактически в последний момент - благодаря упорной работе дипломатов, в частности польских.
Варшава, как подчеркнул он, надеется, что до завершения ее председательства в Совете ЕС в конце июня удастся открыть первый кластер переговоров с Украиной - "Основы".
"Мое послание тем, кто блокирует процесс вступления Украины: не ослабляйте Европу, Европейский Союз своим упрямством. Вот как это работает в Европейском Союзе, и именно этого мы пытаемся достичь во время нашего председательства", - обратился Лукасевич к оппонентам процесса.
Он добавил, что Польша является ярким примером успешной евроинтеграции и выразил оптимизм относительно дальнейших шагов в направлении вступления Украины в ЕС.
