Польща сподівається на відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС до кінця червня, - посол Лукасевич

Прийняття рішень у Євросоюзі зазвичай відбувається в останній момент і передбачає складні дипломатичні компроміси, а не тиск на країни-члени.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Природа цих перешкод, які зараз переважно надходять від Угорщини, але в минулому також надходили від інших країн-членів Європейського Союзу, - це природа Європейського союзу, що деякі важливі, досить часто суперечливі рішення можуть бути прийняті майже в останній момент. Це природа ЄС", - сказав дипломат.

За його словами, ЄС діє не через тиск, а через діалог і компроміси, що потребує зусиль дипломатів для пошуку рішень і створення умов для перегляду позицій. Лукасевич навів приклад 16-го пакету санкцій проти РФ, який був ухвалений у січні, фактично в останню мить - завдяки наполегливій роботі дипломатів, зокрема польських.

Варшава, як наголосив він, сподівається, що до завершення її головування в Раді ЄС наприкінці червня вдасться відкрити перший кластер переговорів з Україною - "Основи".

"Моє послання тим, хто блокує процес вступу України: не послаблюйте Європу, Європейський Союз своєю впертістю. Ось як це працює в Європейському Союзі, і саме цього ми намагаємося досягти під час нашого головування", - звернувся Лукасевич до опонентів процесу.

Він додав, що Польща є яскравим прикладом успішної євроінтеграції та висловив оптимізм щодо подальших кроків у напрямку вступу України до ЄС.

