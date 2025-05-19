УКР
Польща сподівається на відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС до кінця червня, - посол Лукасевич

Пьотр Лукасевич підбив підсумки трьох років українського опору російській агресії.

Прийняття рішень у Євросоюзі зазвичай відбувається в останній момент і передбачає складні дипломатичні компроміси, а не тиск на країни-члени.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Природа цих перешкод, які зараз переважно надходять від Угорщини, але в минулому також надходили від інших країн-членів Європейського Союзу, - це природа Європейського союзу, що деякі важливі, досить часто суперечливі рішення можуть бути прийняті майже в останній момент. Це природа ЄС", - сказав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна виконала всі передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС, - Стефанішина

За його словами, ЄС діє не через тиск, а через діалог і компроміси, що потребує зусиль дипломатів для пошуку рішень і створення умов для перегляду позицій. Лукасевич навів приклад 16-го пакету санкцій проти РФ, який був ухвалений у січні, фактично в останню мить - завдяки наполегливій роботі дипломатів, зокрема польських.

Варшава, як наголосив він, сподівається, що до завершення її головування в Раді ЄС наприкінці червня вдасться відкрити перший кластер переговорів з Україною - "Основи".

"Моє послання тим, хто блокує процес вступу України: не послаблюйте Європу, Європейський Союз своєю впертістю. Ось як це працює в Європейському Союзі, і саме цього ми намагаємося досягти під час нашого головування", - звернувся Лукасевич до опонентів процесу.

Він додав, що Польща є яскравим прикладом успішної євроінтеграції та висловив оптимізм щодо подальших кроків у напрямку вступу України до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС, - Шмигаль

Автор: 

Польща (8762) Україна (6079) членство в ЄС (1358) Лукасевич Пьотр посол Польщі (17)
Тепер вже вступаємо в ЄС, але щоб не з таким успіхом як в НАТО
показати весь коментар
19.05.2025 12:20 Відповісти
Зеледет и тут кочвряжиться будет. Так что дело не в ЕС, а в нашем сегодняшнем правительстве.
показати весь коментар
19.05.2025 12:35 Відповісти
Україна буде в ЄС та військовому альянсі. Може у новоствореному, а може, й у НАТО. Але точно буде!, і швидше за все, ще за нинішньої влади! Хто б тут і що не гавкав.
показати весь коментар
19.05.2025 12:44 Відповісти
Брехло, ніякого вступу ніхто не планує.
показати весь коментар
19.05.2025 13:38 Відповісти
 
 