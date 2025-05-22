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Новости Членство Украины в ЕС
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Украина начала реализацию "плана Б" для начала переговоров с ЕС в обход вето Венгрии, - СМИ

Министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание по Украине

Украина начала реализацию альтернативного механизма открытия переговоров о вступлении в ЕС, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Об этом сообщает Европейская правда, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 14 мая украинское правительство утвердило три ключевые дорожные карты: по верховенству права, реформе государственного управления и функционированию демократических институтов. Эти документы являются частью критериев для открытия первого кластера переговоров о членстве в ЕС. Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина объявила о завершении внутренних процедур для старта переговоров.

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Однако в соответствии с процедурами ЕС, Украина не имела права принимать эти документы без письменного приглашения от Совета ЕС, которое блокирует Венгрия. Чтобы обойти это, Киев согласовал с Брюсселем неофициальный сценарий: "Делаем вид, что вето нет".

Параллельно аналогичные шаги 14 мая осуществила Молдова, в отношении которой вето не применяется. В тот же день в Киев прибыл министр по делам ЕС Польши Адам Шлапка, который подтвердил техническую готовность Украины начать переговоры.

15 мая МИД Украины передал в Брюссель и Варшаву весь пакет документов, включая 48-страничный план защиты национальных меньшинств - требование, которое ранее выдвигала Венгрия. Это также противоречит формальным требованиям ЕС, но стало еще одним шагом в рамках реализации "плана Б".

Ожидается, что Еврокомиссия подготовит технический отчет оценки выполненных Украиной обязательств (OBAR), который формально должен был бы быть утвержден Советом ЕС - однако на этом этапе протест Венгрии могут не учитывать.

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Автор: 

Венгрия (1995) членство в ЕС (1048)


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і в межах цього плану ви під тих угорців у питанні закарпаття лягаєте.
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22.05.2025 17:02 Ответить
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22.05.2025 17:12 Ответить
Екс-прокурор, Артем Яблонський який переслідував учасників Майдану, тепер керує розслідуванням злочинів проти Майдан 20 / 7 / 2021 (два роки власди Зеленского)
СЬОГОДНІШНЯ НОВИНА В СПРАВІ ПОРОШЕНКО- Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський, який підписав звернення до Апарату Верховної Ради України щодо кримінального провадження проти Петра Порошенка, раніше працював у прокуратурі та переслідував учасників Революції Гідності , він сьогодні не прийшов на засідання суду по справі Порошенко - (вірний слуга ПОРТНОВА) СЛУЧАЙНАААА?
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22.05.2025 17:14 Ответить
Щас Орбан даст люлей "коалиции Охочих" за то что в обход него ЕС и Украина договорняки ведет. Методичку с Кремля Орбану уже прислали!
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22.05.2025 17:52 Ответить
Смішно. Зельоні не можуть думати на два кроки вперед, а у них ще й "План Бе". Ніхера вони не роблять. Тільки анонсують всілякі плани. Від плану знищення контрабанди до кінці 2019, кави в Ялті весною 2023, вихід на кордони 1991, до всіляких потужностей та багаточисельних планів перемог на всіляких грошовитих платформах.
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22.05.2025 18:41 Ответить
 
 