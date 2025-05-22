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Новини Членство України в ЄС
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Україна почала реалізацію "плану Б" для початку переговорів з ЄС в обхід вето Угорщини, - ЗМІ

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Україна розпочала реалізацію альтернативного механізму відкриття переговорів про вступ до ЄС, попри блокування з боку Угорщини.

Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 14 травня український уряд затвердив три ключові дорожні карти: щодо верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Ці документи є частиною критеріїв для відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС. Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина оголосила про завершення внутрішніх процедур для старту переговорів.

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Однак відповідно до процедур ЄС, Україна не мала права ухвалювати ці документи без письмового запрошення від Ради ЄС, яке блокує Угорщина. Щоб обійти це, Київ погодив з Брюсселем неофіційний сценарій: "Вдаємо, що вето немає".

Паралельно аналогічні кроки 14 травня здійснила Молдова, щодо якої вето не застосовується. Того ж дня до Києва прибув міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка, який підтвердив технічну готовність України розпочати переговори.

15 травня МЗС України передало до Брюсселя та Варшави весь пакет документів, включаючи 48-сторінковий план захисту національних меншин - вимогу, яку раніше висувала Угорщина. Це також суперечить формальним вимогам ЄС, але стало ще одним кроком у межах реалізації "плану Б".

Очікується, що Єврокомісія підготує технічний звіт оцінки виконаних Україною зобов’язань (OBAR), який формально мав би бути затверджений Радою ЄС - однак на цьому етапі протест Угорщини можуть не враховувати.

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Автор: 

Угорщина (2328) членство в ЄС (1287)


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і в межах цього плану ви під тих угорців у питанні закарпаття лягаєте.
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22.05.2025 17:02 Відповісти
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22.05.2025 17:12 Відповісти
Екс-прокурор, Артем Яблонський який переслідував учасників Майдану, тепер керує розслідуванням злочинів проти Майдан 20 / 7 / 2021 (два роки власди Зеленского)
СЬОГОДНІШНЯ НОВИНА В СПРАВІ ПОРОШЕНКО- Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський, який підписав звернення до Апарату Верховної Ради України щодо кримінального провадження проти Петра Порошенка, раніше працював у прокуратурі та переслідував учасників Революції Гідності , він сьогодні не прийшов на засідання суду по справі Порошенко - (вірний слуга ПОРТНОВА) СЛУЧАЙНАААА?
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22.05.2025 17:14 Відповісти
Щас Орбан даст люлей "коалиции Охочих" за то что в обход него ЕС и Украина договорняки ведет. Методичку с Кремля Орбану уже прислали!
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22.05.2025 17:52 Відповісти
Смішно. Зельоні не можуть думати на два кроки вперед, а у них ще й "План Бе". Ніхера вони не роблять. Тільки анонсують всілякі плани. Від плану знищення контрабанди до кінці 2019, кави в Ялті весною 2023, вихід на кордони 1991, до всіляких потужностей та багаточисельних планів перемог на всіляких грошовитих платформах.
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22.05.2025 18:41 Відповісти
 
 