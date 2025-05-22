Україна почала реалізацію "плану Б" для початку переговорів з ЄС в обхід вето Угорщини, - ЗМІ
Україна розпочала реалізацію альтернативного механізму відкриття переговорів про вступ до ЄС, попри блокування з боку Угорщини.
Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, 14 травня український уряд затвердив три ключові дорожні карти: щодо верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Ці документи є частиною критеріїв для відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС. Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина оголосила про завершення внутрішніх процедур для старту переговорів.
Однак відповідно до процедур ЄС, Україна не мала права ухвалювати ці документи без письмового запрошення від Ради ЄС, яке блокує Угорщина. Щоб обійти це, Київ погодив з Брюсселем неофіційний сценарій: "Вдаємо, що вето немає".
Паралельно аналогічні кроки 14 травня здійснила Молдова, щодо якої вето не застосовується. Того ж дня до Києва прибув міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка, який підтвердив технічну готовність України розпочати переговори.
15 травня МЗС України передало до Брюсселя та Варшави весь пакет документів, включаючи 48-сторінковий план захисту національних меншин - вимогу, яку раніше висувала Угорщина. Це також суперечить формальним вимогам ЄС, але стало ще одним кроком у межах реалізації "плану Б".
Очікується, що Єврокомісія підготує технічний звіт оцінки виконаних Україною зобов’язань (OBAR), який формально мав би бути затверджений Радою ЄС - однак на цьому етапі протест Угорщини можуть не враховувати.
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