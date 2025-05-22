Україна почала реалізацію "плану Б" для початку переговорів з ЄС в обхід вето Угорщини, - ЗМІ

Україна розпочала реалізацію альтернативного механізму відкриття переговорів про вступ до ЄС, попри блокування з боку Угорщини.

Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 14 травня український уряд затвердив три ключові дорожні карти: щодо верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Ці документи є частиною критеріїв для відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС. Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина оголосила про завершення внутрішніх процедур для старту переговорів.

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Однак відповідно до процедур ЄС, Україна не мала права ухвалювати ці документи без письмового запрошення від Ради ЄС, яке блокує Угорщина. Щоб обійти це, Київ погодив з Брюсселем неофіційний сценарій: "Вдаємо, що вето немає".

Паралельно аналогічні кроки 14 травня здійснила Молдова, щодо якої вето не застосовується. Того ж дня до Києва прибув міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка, який підтвердив технічну готовність України розпочати переговори.

15 травня МЗС України передало до Брюсселя та Варшави весь пакет документів, включаючи 48-сторінковий план захисту національних меншин - вимогу, яку раніше висувала Угорщина. Це також суперечить формальним вимогам ЄС, але стало ще одним кроком у межах реалізації "плану Б".

Очікується, що Єврокомісія підготує технічний звіт оцінки виконаних Україною зобов’язань (OBAR), який формально мав би бути затверджений Радою ЄС - однак на цьому етапі протест Угорщини можуть не враховувати.

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