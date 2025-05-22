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Новини Опитування в Угорщині щодо вступу України в ЄС Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Брюссель все більше намагається проштовхнути Україну до Євросоюзу, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався, що понад мільйонів угорців проголосували в його опитуванні щодо вступу України до Європейського Союзу. 

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

"Щойно отримав звістку, що кількість голосів, відданих у голосуванні щодо прискореного вступу України до ЄС, перевищила 1 мільйон", - повідомив Орбан.

За його словами, "це фантастичний результат, який, можливо, навіть перевершує очікування".

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Орбан продовжує закликати кожного угорця "скористатися можливістю" і віддати свій голос, якщо він ще не зробив цього.

"Тиск у Брюсселі посилюється, угорській керівній партії стає все важче захищати інтереси Угорщини, вони все більше намагаються проштовхнути українців до Європейського Союзу", - стверджує прем'єр країни.

Орбан додав, що Будапешт хоче захистити засоби до існування угорських сімей, угорських фермерів, а також зниження комунальних платежів, і це вимагає від угорців "висловити свою думку".

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Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.

Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Автор: 

Угорщина (2328) членство в ЄС (1287) Євросоюз (13604) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+9
Все добре орбанику, тобі скоро фінансування з єс відріжут і засмокчиш ти в брюселя глубоким та якісним чином!
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22.05.2025 15:49
+7
Що воно таке,щоб тявкати?
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22.05.2025 15:46
+3
орбан запродався рфϟϟ
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22.05.2025 15:45
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орбан запродався рфϟϟ
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22.05.2025 15:45 Відповісти
Русскій кєбаб для орбана.
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22.05.2025 15:46 Відповісти
Що воно таке,щоб тявкати?
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22.05.2025 15:46 Відповісти
"мадьяри шумною толпою, по євроунії кочують....." ))
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22.05.2025 15:49 Відповісти
Все добре орбанику, тобі скоро фінансування з єс відріжут і засмокчиш ти в брюселя глубоким та якісним чином!
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22.05.2025 15:49 Відповісти
кращє б Брюсел намагався ********* Угорщину з ЄС
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22.05.2025 16:00 Відповісти
Ваше опитування не має для ЄС юридичної сили. Та й всередині Угорщини не має.
Це як "сколько-то там вопросов зєлєнскава".
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22.05.2025 16:03 Відповісти
Чтобы делал Брюссель без Орбана. Идеальное прикрытие.
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22.05.2025 16:04 Відповісти
тут до речі не пишуть, шо орбанівські гестапівці уже готувалися визволяти і евакуйовувати про-сербського сепаратиста додіка, якби того арештувала боснійська влада.
https://vsquare.org/viktor-orban-tek-special-police-forces-bosnia-banja-luka-milorad-dodik-extraction-us-tensions/
тобто орбан по завданню русні намагається похерити дейтонівські угоди і підпалити балкани, з метою урвати трохи землі. цікаво, шо б на це сказав вашинтонгський додік?
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22.05.2025 16:06 Відповісти
Угорщина має бути незалежною!!!! Від ЄС і НАТО! Орбану треба про це питати. А не про Україну.
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22.05.2025 16:17 Відповісти
Тебе суку проштовхнути!!
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22.05.2025 16:23 Відповісти
Ти би помовчав, НЕЧИСТЬ....
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22.05.2025 16:32 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався, що понад мільйонів угорців проголосували в його опитуванні щодо вступу України

Наче вівчар, який хизується, скіко баранів у нього в отарі!
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22.05.2025 16:39 Відповісти
угорці вже можуть вирішувати за усіх мешканців ЄС? а Орбан за усіх лідерів ЄС?
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22.05.2025 17:02 Відповісти
Україна повина зайняти місце яке її належить, і це розуміють в переважній більшості країн Європейського Союзу.
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22.05.2025 18:14 Відповісти
Йорбана потрібно всюди посилати в дупу
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22.05.2025 18:57 Відповісти
Цікаво, а яким боком Україна до комунальних платежів в Угорщині?
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22.05.2025 20:07 Відповісти
 
 