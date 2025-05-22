Брюссель все більше намагається проштовхнути Україну до Євросоюзу, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався, що понад мільйонів угорців проголосували в його опитуванні щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

"Щойно отримав звістку, що кількість голосів, відданих у голосуванні щодо прискореного вступу України до ЄС, перевищила 1 мільйон", - повідомив Орбан.

За його словами, "це фантастичний результат, який, можливо, навіть перевершує очікування".

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Орбан продовжує закликати кожного угорця "скористатися можливістю" і віддати свій голос, якщо він ще не зробив цього.

"Тиск у Брюсселі посилюється, угорській керівній партії стає все важче захищати інтереси Угорщини, вони все більше намагаються проштовхнути українців до Європейського Союзу", - стверджує прем'єр країни.

Орбан додав, що Будапешт хоче захистити засоби до існування угорських сімей, угорських фермерів, а також зниження комунальних платежів, і це вимагає від угорців "висловити свою думку".

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Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.

Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.