Брюссель все більше намагається проштовхнути Україну до Євросоюзу, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався, що понад мільйонів угорців проголосували в його опитуванні щодо вступу України до Європейського Союзу.
Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.
"Щойно отримав звістку, що кількість голосів, відданих у голосуванні щодо прискореного вступу України до ЄС, перевищила 1 мільйон", - повідомив Орбан.
За його словами, "це фантастичний результат, який, можливо, навіть перевершує очікування".
Орбан продовжує закликати кожного угорця "скористатися можливістю" і віддати свій голос, якщо він ще не зробив цього.
"Тиск у Брюсселі посилюється, угорській керівній партії стає все важче захищати інтереси Угорщини, вони все більше намагаються проштовхнути українців до Європейського Союзу", - стверджує прем'єр країни.
Орбан додав, що Будапешт хоче захистити засоби до існування угорських сімей, угорських фермерів, а також зниження комунальних платежів, і це вимагає від угорців "висловити свою думку".
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.
Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.
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Це як "сколько-то там вопросов зєлєнскава".
https://vsquare.org/viktor-orban-tek-special-police-forces-bosnia-banja-luka-milorad-dodik-extraction-us-tensions/
тобто орбан по завданню русні намагається похерити дейтонівські угоди і підпалити балкани, з метою урвати трохи землі. цікаво, шо б на це сказав вашинтонгський додік?
Наче вівчар, який хизується, скіко баранів у нього в отарі!