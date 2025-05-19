УКР
Вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини, - Орбан

Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном

На сьогодні "найбільшою загрозою" для Угорщини є вступ України до Європейського Союзу. Україна була "нефункціонуючим банкрутом ще до війни" і була зруйнована під час війни, тому потребує грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Угорщини MTI, про це  на партійному заході Фідес у Будапешті заявив прем'єр-міністр Угорщини  Віктор Орбан.

Він стверджує, що через погану фінансову ситуацію українці "потребують чужих грошей", тому хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до ЄС.

"Українців не хвилює, що принесуть війну в ЄС, знищать фермерів. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель", - заявив Орбан.

Він також розкритикував антиросійські санкції, назвавши їх провальними, і звинуватив Брюссель у втраті стратегічного бачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан на зустрічі з Рютте збирається "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України"

Угорщина (2426) Україна (6077) Євросоюз (14017) Орбан Віктор (621)
Топ коментарі
+63
Угорщина є найбільший паразит для ЄС.
19.05.2025 08:10 Відповісти
+62
Угорщина є найбільшою загрозою для ЄС.
19.05.2025 08:07 Відповісти
+47
Справжній гівнюк! Найбільша загроза ЄС - це ти сам, козел!
19.05.2025 08:08 Відповісти
Банда москалів з уралу яка заблукала в Європі. Додому їх, цих йовбиків
19.05.2025 09:06 Відповісти
Що цікаво навіть не скриває того, він же коли каже, що Україні підуть Угорські гроші, маються на увазі не саме угорські, а ті що Угорщина отримує ві Евросоюзу у вигляді субсидій )
19.05.2025 09:19 Відповісти
А вітьйок орбАн, є найбільший ******* хФантомас у Світі!,)
19.05.2025 09:40 Відповісти
Саме смішне тут то шо це каже поц який очолює країну уйобиків яки живуть та паразитують за ЧУЖІ гроши.
19.05.2025 08:33 Відповісти
Угорщина на третьому місці з дотаційних держав і їй надаються дотації на суму більше 4 мільярдів євро щорічно. А цей недоносок віщає про якісь гроші угорців які йдуть до України через Брюссель.
19.05.2025 10:07 Відповісти
Справжній гівнюк! Найбільша загроза ЄС - це ти сам, козел!
19.05.2025 08:08 Відповісти
Ти не правий, він більше на відгодованого кабана схожій, а козел це по життю
19.05.2025 09:04 Відповісти
Козел краще за орбана. Не ображайте тваринку.
19.05.2025 09:48 Відповісти
Кабан також краще за Орбана. Орбан просто пыдла гидота
19.05.2025 19:18 Відповісти
Плевать на угорщину
19.05.2025 08:09 Відповісти
Жаба з рашиського болота!
19.05.2025 08:09 Відповісти
Ропуха! Коли ж вже нарешті трісне.
19.05.2025 09:50 Відповісти
Жаба, жабою задавленний
19.05.2025 12:22 Відповісти
19.05.2025 08:09 Відповісти
Заїбав вже! - вішайся
19.05.2025 08:09 Відповісти
19.05.2025 08:10 Відповісти
19.05.2025 08:11 Відповісти
..хтось запитав у цього уйобка чим же так Україна небезпечна для Угорщини? Варіант тільки один, поставити питання викинути Угорщину з ЄС тому, що підтримувала расію!!!
19.05.2025 08:12 Відповісти
Він же прямим текстом сказав "ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель" Джерело: https://censor.net/ua/n3552967
Зараз угорці мабуть останню копійку, зароблену власною важкою працею, віддають нам
19.05.2025 09:13 Відповісти
він хоче стати областю росії щоб всі гроші йшли в маскву
19.05.2025 10:12 Відповісти
Саме ця напівфашиська диктатура яка є маріонеткою москви з її бісноватим орбаном,найбільша загроза для ЄС.
19.05.2025 08:14 Відповісти
Жабуїл! Ти у Євросоюзі давно вже, а гроші потребуєш...
А як же права угорської громади про яку ти звиздиш постійно???
Де корабель "мацкве" у курсі? Тобі туди...
19.05.2025 08:14 Відповісти
А воно з пуйлом вже Україну поділили, західну воно собі загарбати мріє..
19.05.2025 08:51 Відповісти
куди поді лили
скіки раз починаючи з Ніколая росія роздовбувала угорщину
невже у цього чмо немає аналітиків
101% що він агент ФСБ
19.05.2025 10:13 Відповісти
Сама найбільша загроза для Європи ,- це Угорщина. Так що Угорці вибирайте тіх кого треба.
19.05.2025 08:17 Відповісти
Найбільша загроза для буд якої країни - це тупорила, бездарна, корумпована влада, що присмокталася до нафтодоларів іншого диктатора.
19.05.2025 08:22 Відповісти
Так это Украина несет войну, а не мордор? И боится этот ублюдок вступления Украины в ЭС, потому что хитрожопым уграм меньше бабла от ЭС перепадет. И не венгры ли чудили с сепаратизмом на Закарпатье?
19.05.2025 08:22 Відповісти
Гроши угорців. А это уже интересно. Где эти гроши? венгрия одна из самых дотоционных стран в Евросоюзе и НАТО.
19.05.2025 08:22 Відповісти
От власне він і переживає, що Угорщині будуть менше, або й взагалі нічого не дадуть, бо будуть вкладати у відновлення України.
19.05.2025 09:04 Відповісти
Краще нехай боїця получити між ніг.
19.05.2025 09:46 Відповісти
Какістократія марширує планетою...
19.05.2025 08:24 Відповісти
Циган за гроші переживає, живуть в ЄС на субсидіях, не погано прилаштувалися
19.05.2025 08:26 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
19.05.2025 08:26 Відповісти
Як я вже і казав -тільки рейд по Закарпаттю з арештом, засудженням, позбавленням громадянсьтва України, конфіскацією майна та депортацією до МУДЬЯрії, тіх мешканців хто НЕЗАКОННО, має другий, МУДЬЯрський паспорт. Перша 1000 депортованих таких хитродупих наведе шороху та гвалту у країні уйобиків, друга 1000 промиє тоохі мізгі орбанам, треття гарно змінить реторику сіяртів тощо. І головне, ВСЕ БУДЕ ПО ЗАКОНУ.
19.05.2025 08:27 Відповісти
Так всі чоловіки з другими пачпортами з Закарпаття вже давно по ЄС працюють. Там тільки жінки й діти залишились..і будинки вони використовують як мініготелі..відгрохали цілі палаци..то вже у розшук подавати, і якщо підвійне - позбавляти громадянства України..
19.05.2025 08:58 Відповісти
І це треба робити негайно. Поки ще не прийнятий закон про подвійне громадянство. Зараз хоч маємо підставу. Виявлення іншого громадянства, позбавлення українського, депортація. І все по букві Закону.
19.05.2025 09:38 Відповісти
не подвійне, а множинне... "Нашим" пі..асам із вічним правом виїзду на історичну матьківщину, потрібно друге для переховування від слідства, але там стріляють та від армії не відкосиш.
19.05.2025 09:56 Відповісти
Так в чому проблема? Хай Орбан виводить Угорщину з ЄС - щоб Україна не "смоктала гроші, через Брюссель", з "процвітаючої Угорщини"...,
19.05.2025 08:29 Відповісти
Логічно. 😊 От лише Орбан вважає угорськими гроші ЄС. Угорщина дотаційна. Тому і буде триматися ЄС, як блощиця тримається людськох плоті. Як вийде, то де "столоваться" буде?
19.05.2025 09:07 Відповісти
Я тут одному "німцю" пояснював те ж саме... Судячи з дописів - перебрався до Німеччини півтора десятка років тому. До цих пір сидить на "соцдопомозі". Висловлює невдоволення "понаєхами" з України, що втекли від війни - бо з-за них не підвищують виплати йому... А "ПОВИННІ"!!!
19.05.2025 09:15 Відповісти
ага дойчі з соцдопомогою перегнули палку не ту що на дереві
треба закон 5 років на соцдопомозі вчи дойчську а далі сам.. ніякої допомоги працюй
19.05.2025 10:17 Відповісти
Що ж ти жаба не побудував сильну економіку за 20 років, а паразитуєш на Євросоюзі?
19.05.2025 08:39 Відповісти
Ні, це Угорщина паразитує на ЄС , а він лично заробляє для себе у ху...ла, вот за народ і переживає
19.05.2025 09:09 Відповісти
Ле
У 2021 році ВВП Угорщини 217В дол., України- 180В дол. ...
19.05.2025 09:36 Відповісти
В нас в тіні ще 3 офіційні ВВП
19.05.2025 10:00 Відповісти
Спакойна девачки ,спакойна
19.05.2025 08:41 Відповісти
ця жаба товстосрака постійно чужі гроші рахує
19.05.2025 08:42 Відповісти
Яка огидна пика на фото, та ще в сраці рука кремля
19.05.2025 08:44 Відповісти
Може прийшов час розслідувати "подвиги" угорців в Корюківці і виставити рахунок?
19.05.2025 08:48 Відповісти
Орбаноїдна жаба.
19.05.2025 08:51 Відповісти
Не стане уї@ана орбана-не стане і загрози для Угорщини.
19.05.2025 08:53 Відповісти
ЕС влаштовує Орбан і Угорщина. Адже паскудять та палки в колеса вони встромляють Україні.
19.05.2025 08:55 Відповісти
Не хочемо щоб гроші угорців йшли через Брюссель...
Оці слова варто транслювати на увесь ЄС, щоб побільше людей бачили, як країна що сидить на дотаціях з ЄС, вважає це не дотаціями, а "своїми грошима". Взагалі і щодо мафії, якщо таки скинуть Орбана в 2026, то багато угорців вважає що після розслідувань махінацій він сяде дуже надовго. Так що про мафіозне кубло він схоже дуже "в курсі". З перших рук так, сказати.
19.05.2025 08:58 Відповісти
Ростов чекає, хоча навряд, там гроші заберуть в зв'язку з непотрібністью клієнта
19.05.2025 09:13 Відповісти
Хммммммммммммм, очень интересно, но ничего непонятно?
Чем вступление Украины в ЕС грозит по его словам Венгрии???
19.05.2025 09:00 Відповісти
За народ переживає, боїться що менше давати грошей будуть і робити прийдеться
19.05.2025 09:15 Відповісти
Так выйди из ЕС и будет тебе счастье
19.05.2025 09:17 Відповісти
Зрозуміло, ми є загрозою для Угорщини, але до чого тут санкції проти рашки?
19.05.2025 09:21 Відповісти
Вони вже забули як їхні угорські фермери в'їзджали в ЄС на конячках і як це ЄС пересаджало їх на ******* Клааси та Діри. Стали крутими. За чій рахунок, морди ви мадярські?
19.05.2025 09:26 Відповісти
"А ґдє ж я харчєваться буду?!" (с)
Жжжжаба!!!
19.05.2025 09:32 Відповісти
**** твою маму.
19.05.2025 09:36 Відповісти
Він просто виконує завдання путіна.
19.05.2025 09:50 Відповісти
Це йому пуйло завдання поставив-недопустити вступ України в Євросоюз.
19.05.2025 09:59 Відповісти
чому мільони українців в ЄС ще не організували масовий бойкот хунгарьських товарів їх повно в магазинах в Берліні
19.05.2025 10:07 Відповісти
мадьярская ипаная жаба! как такие конченные мрази только в ЕС заводятся?!
19.05.2025 10:28 Відповісти
Особисто Я вважаю, що за сьогоднішнього покоління Україну не приймують в ЄС. Ось мої аргументи. По-перше, бескінечна війна, яка може тривати роками і закінчитися з негативним результатом для України і втратами певних территорій, по-друге, це воєннізоване, агресивне, понівічене війною українське суспільство - сотні тисяч військових з ПТСР, націоналістів-фанатиків, далеко не всі з них після війни повернуться до нормального законослухняного життя, мільйони одиниць незареєстрованої зброї і вибухівки на руках у людей спричинять до утворення кримінальних банд, рекету рейдерства і т.д...... Як би Я народився і жив у ЄС все життя, то був би категорично проти прийняття України до спільноти ЄС....... Це фактично те саме, як прийняти Сомалі чи створити безвіз з Пакістаном або Габоном..... Думаю як мінімум ще років 25-30 ми будемо у статуусі "кандидата" на членство і не більше.....
19.05.2025 10:54 Відповісти
Бо слюні по Закарпаттю будуть капати вже без надії.
19.05.2025 11:33 Відповісти
Нахождение *********** орбана в ЕС есть наибольшая опасность для ЕС.
19.05.2025 12:24 Відповісти
шо він *******, циганський барон
19.05.2025 14:34 Відповісти
Та визнай вже - тебе в розход пускають))
19.05.2025 16:26 Відповісти
Вийдіть з ЄС і вступіть в в ОДКБ...
19.05.2025 19:40 Відповісти
 
 