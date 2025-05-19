Вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини, - Орбан
На сьогодні "найбільшою загрозою" для Угорщини є вступ України до Європейського Союзу. Україна була "нефункціонуючим банкрутом ще до війни" і була зруйнована під час війни, тому потребує грошей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Угорщини MTI, про це на партійному заході Фідес у Будапешті заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Він стверджує, що через погану фінансову ситуацію українці "потребують чужих грошей", тому хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до ЄС.
"Українців не хвилює, що принесуть війну в ЄС, знищать фермерів. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель", - заявив Орбан.
Він також розкритикував антиросійські санкції, назвавши їх провальними, і звинуватив Брюссель у втраті стратегічного бачення.
Зараз угорці мабуть останню копійку, зароблену власною важкою працею, віддають нам
А як же права угорської громади про яку ти звиздиш постійно???
Де корабель "мацкве" у курсі? Тобі туди...
скіки раз починаючи з Ніколая росія роздовбувала угорщину
невже у цього чмо немає аналітиків
101% що він агент ФСБ
треба закон 5 років на соцдопомозі вчи дойчську а далі сам.. ніякої допомоги працюй
У 2021 році ВВП Угорщини 217В дол., України- 180В дол. ...
Оці слова варто транслювати на увесь ЄС, щоб побільше людей бачили, як країна що сидить на дотаціях з ЄС, вважає це не дотаціями, а "своїми грошима". Взагалі і щодо мафії, якщо таки скинуть Орбана в 2026, то багато угорців вважає що після розслідувань махінацій він сяде дуже надовго. Так що про мафіозне кубло він схоже дуже "в курсі". З перших рук так, сказати.
Чем вступление Украины в ЕС грозит по его словам Венгрии???
Жжжжаба!!!