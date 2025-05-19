Вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини, - Орбан

На сьогодні "найбільшою загрозою" для Угорщини є вступ України до Європейського Союзу. Україна була "нефункціонуючим банкрутом ще до війни" і була зруйнована під час війни, тому потребує грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Угорщини MTI, про це на партійному заході Фідес у Будапешті заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Він стверджує, що через погану фінансову ситуацію українці "потребують чужих грошей", тому хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до ЄС.

"Українців не хвилює, що принесуть війну в ЄС, знищать фермерів. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель", - заявив Орбан.

Він також розкритикував антиросійські санкції, назвавши їх провальними, і звинуватив Брюссель у втраті стратегічного бачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан на зустрічі з Рютте збирається "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України"