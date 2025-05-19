Вступление Украины в ЕС является самой большой угрозой для Венгрии, - Орбан
На сегодня "самой большой угрозой" для Венгрии является вступление Украины в Европейский Союз. Украина была "нефункционирующим банкротом еще до войны" и была разрушена во время войны, поэтому нуждается в деньгах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Венгрии MTI, об этом на партийном мероприятии Фидес в Будапеште заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он утверждает, что из-за плохой финансовой ситуации украинцы "нуждаются в чужих деньгах", поэтому хотят немедленно и любой ценой вступить в ЕС.
"Украинцев не волнует, что принесут войну в ЕС, уничтожат фермеров. Мы не хотим, чтобы нас втягивали в их войну, чтобы разоряли наших фермеров, чтобы превратили самую безопасную страну Европы в мафиозное гнездо, и мы не хотим, чтобы деньги венгров шли к ним через Брюссель", - заявил Орбан.
Он также раскритиковал антироссийские санкции, назвав их провальными, и обвинил Брюссель в потере стратегического видения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз угорці мабуть останню копійку, зароблену власною важкою працею, віддають нам
А як же права угорської громади про яку ти звиздиш постійно???
Де корабель "мацкве" у курсі? Тобі туди...
скіки раз починаючи з Ніколая росія роздовбувала угорщину
невже у цього чмо немає аналітиків
101% що він агент ФСБ
треба закон 5 років на соцдопомозі вчи дойчську а далі сам.. ніякої допомоги працюй
У 2021 році ВВП Угорщини 217В дол., України- 180В дол. ...
Оці слова варто транслювати на увесь ЄС, щоб побільше людей бачили, як країна що сидить на дотаціях з ЄС, вважає це не дотаціями, а "своїми грошима". Взагалі і щодо мафії, якщо таки скинуть Орбана в 2026, то багато угорців вважає що після розслідувань махінацій він сяде дуже надовго. Так що про мафіозне кубло він схоже дуже "в курсі". З перших рук так, сказати.
Чем вступление Украины в ЕС грозит по его словам Венгрии???
Жжжжаба!!!