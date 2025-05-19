На сегодня "самой большой угрозой" для Венгрии является вступление Украины в Европейский Союз. Украина была "нефункционирующим банкротом еще до войны" и была разрушена во время войны, поэтому нуждается в деньгах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Венгрии MTI, об этом на партийном мероприятии Фидес в Будапеште заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он утверждает, что из-за плохой финансовой ситуации украинцы "нуждаются в чужих деньгах", поэтому хотят немедленно и любой ценой вступить в ЕС.

"Украинцев не волнует, что принесут войну в ЕС, уничтожат фермеров. Мы не хотим, чтобы нас втягивали в их войну, чтобы разоряли наших фермеров, чтобы превратили самую безопасную страну Европы в мафиозное гнездо, и мы не хотим, чтобы деньги венгров шли к ним через Брюссель", - заявил Орбан.

Он также раскритиковал антироссийские санкции, назвав их провальными, и обвинил Брюссель в потере стратегического видения.

