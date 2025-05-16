Орбан на встрече с Рютте собирается "четко выразить озабоченность Венгрии по поводу Украины"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте намерен рассказать ему о "неприемлемых" действиях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Как отмечается, Орбан намерен "четко выразить беспокойство Венгрии относительно Украины".

По его словам, беспрецедентным является то, что государство, которое не является членом НАТО, стремясь к хорошим отношениям с Альянсом, "проводит скоординированную, финансируемую и организованную кампанию по дискредитации государства-члена НАТО".

Орбан назвал действия Украины "неприемлемыми".

Венгерский премьер заявляет, что так называемые нападки на Венгрию, являются не случайными, а "частью сознательной, хорошо скоординированной, организованной, финансируемой кампании по дискредитации, за которой стоит украинская спецслужба".

По мнению Орбана, Киев "зашел слишком далеко", и НАТО должно дать четкий ответ.

"Это неприемлемо, НАТО не может этого терпеть", - заявил Орбан, отметив, что именно поэтому он хочет узнать, как руководство Альянса относится к этой "беспрецедентной ситуации".

