РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9942 посетителя онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана
3 105 19

Орбан на встрече с Рютте собирается "четко выразить озабоченность Венгрии по поводу Украины"

Орбан пожалуется Рютте на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте намерен рассказать ему о "неприемлемых" действиях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Как отмечается, Орбан намерен "четко выразить беспокойство Венгрии относительно Украины".

По его словам, беспрецедентным является то, что государство, которое не является членом НАТО, стремясь к хорошим отношениям с Альянсом, "проводит скоординированную, финансируемую и организованную кампанию по дискредитации государства-члена НАТО".

Орбан назвал действия Украины "неприемлемыми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украину примут в Евросоюз, то примут и войну, - Орбан

Венгерский премьер заявляет, что так называемые нападки на Венгрию, являются не случайными, а "частью сознательной, хорошо скоординированной, организованной, финансируемой кампании по дискредитации, за которой стоит украинская спецслужба".

По мнению Орбана, Киев "зашел слишком далеко", и НАТО должно дать четкий ответ.

"Это неприемлемо, НАТО не может этого терпеть", - заявил Орбан, отметив, что именно поэтому он хочет узнать, как руководство Альянса относится к этой "беспрецедентной ситуации".

Читайте: Зеленский напрасно хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2072) НАТО (10260) Рютте Марк (456) Орбан Виктор (522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Буде гавкати собака смердячая.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:11 Ответить
+12
Та коли ж він здохне!
показать весь комментарий
16.05.2025 19:16 Ответить
+5
Сердючу собака кличуть "Орбан".
показать весь комментарий
16.05.2025 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде гавкати собака смердячая.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:11 Ответить
буде - але собака це він...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:23 Ответить
Сердючу собака кличуть "Орбан".
показать весь комментарий
16.05.2025 19:24 Ответить
-собака злий
-господар злий
-господиня теж зла
-діти злі
-всі злі!
показать весь комментарий
16.05.2025 19:42 Ответить
Та коли ж він здохне!
показать весь комментарий
16.05.2025 19:16 Ответить
Нехай поплачеться в жилетку, значить припекло тузика путінського.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:17 Ответить
Во чувака штирить..
показать весь комментарий
16.05.2025 19:18 Ответить
яка в нас потужна країна,, москалям тягла даємо, угорщину прогібаємо, словаччину давимо..
показать весь комментарий
16.05.2025 19:22 Ответить
З 21.04.2019 ця потужна пруха пішла.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:24 Ответить
Вітє Орбанову не дають спокою діла регента Міші Хорті.
15 березня 1939 р. за наказом Хорті угорські війська окупували державу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Карпатська Україна. Протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:22 Ответить
якщо чесно то не розумію чому під угорщину ми лягли.
чому під америку розумію.
під мадяр чому?
вже ж є консенсус що угорщина це путінська шавка а, отже, цю бабу-ягу що завжди проти можна ігнорувати.
то нащо ми ще й з угорського боку приймаємо...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:23 Ответить
Бо гєйполітіка такая...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:25 Ответить
Стукачок, дурилка картонная (с)
показать весь комментарий
16.05.2025 20:13 Ответить
Видно, не простих "пацанчиків", у Закарпатті СБУшники "взяли за сраку" ... І докази підривної діяльності, серйозні - раз сам Орбан підняв гвалт...
показать весь комментарий
16.05.2025 20:40 Ответить
То може цей Орбан пояснить, що робили війська Угорщини на кордоні з Україною напередодні 24.02.22? Чи може пояснить які претензії до України стосовно мови навчання в школах/ВИШах, якщо в самій Угорщині немає нічого навіть віддаленого на подібне? Нє? А що так?

Кремлівське бабло і власна шкура блище до тіла орбанофіцовських нацистів, як і їх нацистів-хазяїв з кремля. І (чомусь !!!) я не здивований близкістю Орбана та Трампа. От тільки трампону американське суспільство не дозволить пройти "еволюцію" (читай "деградацію") Президент США-Фіцо/Орбан-кремлівський карлик-імператор Північної та Латинської Америки (як він себе бачить).
показать весь комментарий
16.05.2025 21:00 Ответить
А навіщо ти до НАТО звертаєшся??? Ти путлєру це скажи, воно твій друг!!! Згадала **** про НАТО!!!
показать весь комментарий
16.05.2025 21:12 Ответить
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою свинячу пику та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
показать весь комментарий
16.05.2025 21:20 Ответить
Як там..."мал клоп, да вонючь"
показать весь комментарий
16.05.2025 23:11 Ответить
 
 