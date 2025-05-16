Орбан на зустрічі з Рютте збирається "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте має намір розповісти йому про "неприйнятні" дії України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.
Як зазначається, Орбан має намір "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України".
За його словами, безпрецедентним є те, що держава, яка не є членом НАТО, прагнучи до добрих відносин з Альянсом, "проводить скоординовану, фінансовану та організовану кампанію з дискредитації держави-члена НАТО".
Орбан назвав дії України "неприйнятними".
Угорський прем’єр заявляє, що так звані нападки на Угорщину, є не випадковими, а "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої кампанії з дискредитації, за якою стоїть українська спецслужба".
На думку Орбана, Київ "зайшов занадто далеко", і НАТО має дати чітку відповідь.
"Це неприйнятно, НАТО не може цього терпіти", – заявив Орбан, зазначивши, що саме тому він хоче дізнатися, як керівництво Альянсу ставиться до цієї "безпрецедентної ситуації".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-господар злий
-господиня теж зла
-діти злі
-всі злі!
15 березня 1939 р. за наказом Хорті угорські війська окупували державу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Карпатська Україна. Протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт.
чому під америку розумію.
під мадяр чому?
вже ж є консенсус що угорщина це путінська шавка а, отже, цю бабу-ягу що завжди проти можна ігнорувати.
то нащо ми ще й з угорського боку приймаємо...
Кремлівське бабло і власна шкура блище до тіла орбанофіцовських нацистів, як і їх нацистів-хазяїв з кремля. І (чомусь !!!) я не здивований близкістю Орбана та Трампа. От тільки трампону американське суспільство не дозволить пройти "еволюцію" (читай "деградацію") Президент США-Фіцо/Орбан-кремлівський карлик-імператор Північної та Латинської Америки (як він себе бачить).