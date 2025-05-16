УКР
Антиукраїнська позиція Орбана
Орбан на зустрічі з Рютте збирається "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України"

Орбан поскаржиться Рютте на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте має намір розповісти йому про "неприйнятні" дії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

Як зазначається, Орбан має намір "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України".

За його словами, безпрецедентним є те, що держава, яка не є членом НАТО, прагнучи до добрих відносин з Альянсом, "проводить скоординовану, фінансовану та організовану кампанію з дискредитації держави-члена НАТО".

Орбан назвав дії України "неприйнятними".

Угорський прем’єр заявляє, що так звані нападки на Угорщину, є не випадковими, а "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої кампанії з дискредитації, за якою стоїть українська спецслужба".

На думку Орбана, Київ "зайшов занадто далеко", і НАТО має дати чітку відповідь.

"Це неприйнятно, НАТО не може цього терпіти", – заявив Орбан, зазначивши, що саме тому він хоче дізнатися, як керівництво Альянсу ставиться до цієї "безпрецедентної ситуації".

Угорщина (2422) НАТО (6723) Рютте Марк (499) Орбан Віктор (617)
Топ коментарі
+16
Буде гавкати собака смердячая.
16.05.2025 19:11 Відповісти
+12
Та коли ж він здохне!
16.05.2025 19:16 Відповісти
+5
Сердючу собака кличуть "Орбан".
16.05.2025 19:24 Відповісти
буде - але собака це він...
показати весь коментар
16.05.2025 19:23 Відповісти
-собака злий
-господар злий
-господиня теж зла
-діти злі
-всі злі!
показати весь коментар
16.05.2025 19:42 Відповісти
Нехай поплачеться в жилетку, значить припекло тузика путінського.
показати весь коментар
16.05.2025 19:17 Відповісти
Во чувака штирить..
показати весь коментар
16.05.2025 19:18 Відповісти
яка в нас потужна країна,, москалям тягла даємо, угорщину прогібаємо, словаччину давимо..
показати весь коментар
16.05.2025 19:22 Відповісти
З 21.04.2019 ця потужна пруха пішла.
показати весь коментар
16.05.2025 19:24 Відповісти
Вітє Орбанову не дають спокою діла регента Міші Хорті.
15 березня 1939 р. за наказом Хорті угорські війська окупували державу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Карпатська Україна. Протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт.
показати весь коментар
16.05.2025 19:22 Відповісти
якщо чесно то не розумію чому під угорщину ми лягли.
чому під америку розумію.
під мадяр чому?
вже ж є консенсус що угорщина це путінська шавка а, отже, цю бабу-ягу що завжди проти можна ігнорувати.
то нащо ми ще й з угорського боку приймаємо...
показати весь коментар
16.05.2025 19:23 Відповісти
Бо гєйполітіка такая...
показати весь коментар
16.05.2025 19:25 Відповісти
Стукачок, дурилка картонная (с)
показати весь коментар
16.05.2025 20:13 Відповісти
Видно, не простих "пацанчиків", у Закарпатті СБУшники "взяли за сраку" ... І докази підривної діяльності, серйозні - раз сам Орбан підняв гвалт...
показати весь коментар
16.05.2025 20:40 Відповісти
То може цей Орбан пояснить, що робили війська Угорщини на кордоні з Україною напередодні 24.02.22? Чи може пояснить які претензії до України стосовно мови навчання в школах/ВИШах, якщо в самій Угорщині немає нічого навіть віддаленого на подібне? Нє? А що так?

Кремлівське бабло і власна шкура блище до тіла орбанофіцовських нацистів, як і їх нацистів-хазяїв з кремля. І (чомусь !!!) я не здивований близкістю Орбана та Трампа. От тільки трампону американське суспільство не дозволить пройти "еволюцію" (читай "деградацію") Президент США-Фіцо/Орбан-кремлівський карлик-імператор Північної та Латинської Америки (як він себе бачить).
показати весь коментар
16.05.2025 21:00 Відповісти
А навіщо ти до НАТО звертаєшся??? Ти путлєру це скажи, воно твій друг!!! Згадала **** про НАТО!!!
показати весь коментар
16.05.2025 21:12 Відповісти
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою свинячу пику та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
показати весь коментар
16.05.2025 21:20 Відповісти
Як там..."мал клоп, да вонючь"
показати весь коментар
16.05.2025 23:11 Відповісти
 
 