Брюссель все больше пытается протолкнуть Украину в Евросоюз, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвастался, что более миллионов венгров проголосовали в его опросе относительно вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.
"Только что получил известие, что количество голосов, отданных в голосовании по ускоренному вступлению Украины в ЕС, превысило 1 миллион", - сообщил Орбан.
По его словам, "это фантастический результат, который, возможно, даже превосходит ожидания".
Орбан продолжает призывать каждого венгра "воспользоваться возможностью" и отдать свой голос, если он еще не сделал этого.
"Давление в Брюсселе усиливается, венгерской правящей партии становится все труднее защищать интересы Венгрии, они все больше пытаются протолкнуть украинцев в Европейский Союз", - утверждает премьер страны.
Орбан добавил, что Будапешт хочет защитить средства к существованию венгерских семей, венгерских фермеров, а также снижение коммунальных платежей, и это требует от венгров "выразить свое мнение".
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.
Виктор Орбан уже публично проголосовал против.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це як "сколько-то там вопросов зєлєнскава".
https://vsquare.org/viktor-orban-tek-special-police-forces-bosnia-banja-luka-milorad-dodik-extraction-us-tensions/
тобто орбан по завданню русні намагається похерити дейтонівські угоди і підпалити балкани, з метою урвати трохи землі. цікаво, шо б на це сказав вашинтонгський додік?
Наче вівчар, який хизується, скіко баранів у нього в отарі!