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Новости Опрос в Венгрии Позиция Венгрии относительно Украины
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Брюссель все больше пытается протолкнуть Украину в Евросоюз, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвастался, что более миллионов венгров проголосовали в его опросе относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Только что получил известие, что количество голосов, отданных в голосовании по ускоренному вступлению Украины в ЕС, превысило 1 миллион", - сообщил Орбан.

По его словам, "это фантастический результат, который, возможно, даже превосходит ожидания".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС является самой большой угрозой для Венгрии, - Орбан

Орбан продолжает призывать каждого венгра "воспользоваться возможностью" и отдать свой голос, если он еще не сделал этого.

"Давление в Брюсселе усиливается, венгерской правящей партии становится все труднее защищать интересы Венгрии, они все больше пытаются протолкнуть украинцев в Европейский Союз", - утверждает премьер страны.

Орбан добавил, что Будапешт хочет защитить средства к существованию венгерских семей, венгерских фермеров, а также снижение коммунальных платежей, и это требует от венгров "выразить свое мнение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украину примут в Евросоюз, то примут и войну, - Орбан

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Автор: 

Венгрия (1995) членство в ЕС (1048) Евросоюз (17245) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+9
Все добре орбанику, тобі скоро фінансування з єс відріжут і засмокчиш ти в брюселя глубоким та якісним чином!
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22.05.2025 15:49
+7
Що воно таке,щоб тявкати?
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22.05.2025 15:46
+3
орбан запродався рфϟϟ
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22.05.2025 15:45
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орбан запродався рфϟϟ
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22.05.2025 15:45 Ответить
Русскій кєбаб для орбана.
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22.05.2025 15:46 Ответить
Що воно таке,щоб тявкати?
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22.05.2025 15:46 Ответить
"мадьяри шумною толпою, по євроунії кочують....." ))
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22.05.2025 15:49 Ответить
Все добре орбанику, тобі скоро фінансування з єс відріжут і засмокчиш ти в брюселя глубоким та якісним чином!
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22.05.2025 15:49 Ответить
кращє б Брюсел намагався ********* Угорщину з ЄС
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22.05.2025 16:00 Ответить
Ваше опитування не має для ЄС юридичної сили. Та й всередині Угорщини не має.
Це як "сколько-то там вопросов зєлєнскава".
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22.05.2025 16:03 Ответить
Чтобы делал Брюссель без Орбана. Идеальное прикрытие.
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22.05.2025 16:04 Ответить
тут до речі не пишуть, шо орбанівські гестапівці уже готувалися визволяти і евакуйовувати про-сербського сепаратиста додіка, якби того арештувала боснійська влада.
https://vsquare.org/viktor-orban-tek-special-police-forces-bosnia-banja-luka-milorad-dodik-extraction-us-tensions/
тобто орбан по завданню русні намагається похерити дейтонівські угоди і підпалити балкани, з метою урвати трохи землі. цікаво, шо б на це сказав вашинтонгський додік?
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22.05.2025 16:06 Ответить
Угорщина має бути незалежною!!!! Від ЄС і НАТО! Орбану треба про це питати. А не про Україну.
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22.05.2025 16:17 Ответить
Тебе суку проштовхнути!!
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22.05.2025 16:23 Ответить
Ти би помовчав, НЕЧИСТЬ....
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22.05.2025 16:32 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався, що понад мільйонів угорців проголосували в його опитуванні щодо вступу України

Наче вівчар, який хизується, скіко баранів у нього в отарі!
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22.05.2025 16:39 Ответить
угорці вже можуть вирішувати за усіх мешканців ЄС? а Орбан за усіх лідерів ЄС?
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22.05.2025 17:02 Ответить
Україна повина зайняти місце яке її належить, і це розуміють в переважній більшості країн Європейського Союзу.
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22.05.2025 18:14 Ответить
Йорбана потрібно всюди посилати в дупу
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22.05.2025 18:57 Ответить
Цікаво, а яким боком Україна до комунальних платежів в Угорщині?
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22.05.2025 20:07 Ответить
 
 