Брюссель все больше пытается протолкнуть Украину в Евросоюз, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвастался, что более миллионов венгров проголосовали в его опросе относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Только что получил известие, что количество голосов, отданных в голосовании по ускоренному вступлению Украины в ЕС, превысило 1 миллион", - сообщил Орбан.

По его словам, "это фантастический результат, который, возможно, даже превосходит ожидания".

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Орбан продолжает призывать каждого венгра "воспользоваться возможностью" и отдать свой голос, если он еще не сделал этого.

"Давление в Брюсселе усиливается, венгерской правящей партии становится все труднее защищать интересы Венгрии, они все больше пытаются протолкнуть украинцев в Европейский Союз", - утверждает премьер страны.

Орбан добавил, что Будапешт хочет защитить средства к существованию венгерских семей, венгерских фермеров, а также снижение коммунальных платежей, и это требует от венгров "выразить свое мнение".

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Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

Виктор Орбан уже публично проголосовал против.