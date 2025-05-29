Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС и представил "Патриотический план"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против членства Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, это мешает миру в Европе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Index.
Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025, Орбан раскритиковал либеральный план для Европы, который якобы предусматривает ускоренное членство Украины в ЕС и усиление войны.
"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС - это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", - заявил венгерский премьер.
Орбан представил собственный "Патриотический план", состоящий из четырех пунктов. Главным среди них является запрет вступления Украины в ЕС. Также план предусматривает:
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стремление к миру, отсутствие восточного фронта и отказ от членства Украины в ЕС;
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сохранение суверенитета без общих налогов и заимствований, а также отказ от расходов на войну третьей страны;
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защита свободы политики, мысли и взглядов;
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возвращение Европы к христианской культуре и принципам национальной гордости.
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Що там у вас по прайду?
Але ви зрозуміли, що малось на увазі.
ну, в цьому же, повинен бути якийсь сенс.
навіщо, циган вітя так відчайдушно обмазується гімном?
що, кажуть знаючі люди?
Через третьих лиц и эти хорошо, очень о многом говорит.