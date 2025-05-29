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Новости Членство Украины в ЕС
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Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС и представил "Патриотический план"

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против членства Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, это мешает миру в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Index.

Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025, Орбан раскритиковал либеральный план для Европы, который якобы предусматривает ускоренное членство Украины в ЕС и усиление войны.

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"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС - это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", - заявил венгерский премьер.

Орбан представил собственный "Патриотический план", состоящий из четырех пунктов. Главным среди них является запрет вступления Украины в ЕС. Также план предусматривает:

  • стремление к миру, отсутствие восточного фронта и отказ от членства Украины в ЕС;

  • сохранение суверенитета без общих налогов и заимствований, а также отказ от расходов на войну третьей страны;

  • защита свободы политики, мысли и взглядов;

  • возвращение Европы к христианской культуре и принципам национальной гордости.

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Автор: 

членство в ЕС (1051) Виктор Орбан (476)


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Топ комментарии
+7
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29.05.2025 14:20
+4
Хто там ближче - прибийте вже капцем цього мадярського таргана!
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29.05.2025 14:17
+3
************.
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29.05.2025 14:17
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Хто там ближче - прибийте вже капцем цього мадярського таргана!
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29.05.2025 14:17 Ответить
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29.05.2025 14:20 Ответить
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29.05.2025 15:43 Ответить
************.
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29.05.2025 14:17 Ответить
Ніжуя собі ! Так він писати вміє?! То йому жуйло на пейджер надіслав.
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29.05.2025 14:21 Ответить
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29.05.2025 14:22 Ответить
захист свободи політики, думки та поглядів;
Що там у вас по прайду?
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29.05.2025 14:24 Ответить
Нічого нового - декілька левиць, один лев і левенята. 😊
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29.05.2025 14:36 Ответить
Прайд здорової людини.
Але ви зрозуміли, що малось на увазі.
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29.05.2025 14:38 Ответить
Ні. Не розумію. Прайд - він і в Африці прайд.
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29.05.2025 14:47 Ответить
Якщо так - то й добре.
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29.05.2025 14:48 Ответить
Це правильно. Прайд правильний. 😊
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29.05.2025 15:13 Ответить
Значить буде красти.
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29.05.2025 14:25 Ответить
А що, патріотичний план вставляє краще від звичайного? Він з домішками, чи зовсім інша сировина? 🤔
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29.05.2025 14:35 Ответить
нє.
ну, в цьому же, повинен бути якийсь сенс.
навіщо, циган вітя так відчайдушно обмазується гімном?
що, кажуть знаючі люди?
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29.05.2025 14:35 Ответить
Винен від до*уя! Тут або у гівно, або до Портнова.
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29.05.2025 15:14 Ответить
Угорщина дуже хоче припинити отримання дотацій від ЄС. Добре, що в Німеччині нарешті з'явилася влада, яка готова це реалізувати!
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29.05.2025 14:37 Ответить
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29.05.2025 14:43 Ответить
Саме інтересно, що всі пункти орбаноїда крім України, воно порушує на всі 100%, але угорськи монголоїди мовчать, підлизуя йому зад!!!
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29.05.2025 14:55 Ответить
При чому тут інші країни єс до "патріотизма угорця"? Чи до чого тут Україна? Вам ні хто не забороняє бути патріотами, але будьте ними в УГОРЩИНІ. Кацапня зі своїм братством лізе всюду, тепер ці з патриотізмом блеють!
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29.05.2025 15:08 Ответить
так вони як і московія ексімперці, ось і марять "вЯлічієм"
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29.05.2025 15:55 Ответить
Так звана угорщина- зайва країна в ЄС.
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29.05.2025 15:14 Ответить
Оккупант всеми силами упирается вступлению даже в ЕС...
Через третьих лиц и эти хорошо, очень о многом говорит.
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29.05.2025 15:37 Ответить
Ще один пункт забув написати - вихід Угорщини з ЄС...
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29.05.2025 15:53 Ответить
 
 