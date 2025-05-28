ЕС надеется открыть переговоры с Украиной, несмотря на блокирование Венгрии, - еврокомиссар Кос

Европейский Союз до сих пор намерен открыть все кластеры переговоров о членстве с Украиной, хотя пока Венгрия блокирует этот процесс.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Кос, ЕС уже предоставил Совету отчеты о скрининге законодательства Украины на соответствие законодательству ЕС, что является первым шагом в переговорах. Она отметила, что Украина и Молдова предоставили все необходимые документы для продвижения переговоров.

"Теперь Совет Европейского Союза имеет все элементы для принятия решения, и мы надеемся, что это произойдет быстро. Мы уже проводим скрининг для всех других кластеров и надеемся, что в сентябре или в начале октября все отчеты о результатах скрининга будут готовы", - добавила еврокомиссар.

Она также выразила оптимизм относительно открытия первого кластера переговоров по фундаментальным сферам до конца польского председательства в июне 2025 года как для Украины, так и для Молдовы.

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