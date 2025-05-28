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Новини Членство України в ЄС
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ЄС сподівається відкрити переговори з Україною попри блокування Угорщини, - єврокомісарка Кос

Марта Кос заявила про потужну підтримку України

Європейський Союз досі має намір відкрити всі кластери переговорів про членство з Україною, хоча наразі Угорщина блокує цей процес.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Кос, ЄС уже надав Раді звіти про скринінг законодавства України на відповідність законодавству ЄС, що є першим кроком у переговорах. Вона зазначила, що Україна та Молдова надали всі необхідні документи для просування переговорів.

"Тепер Рада Європейського Союзу має всі елементи для прийняття рішення, і ми сподіваємося, що це відбудеться швидко. Ми вже проводимо скринінг для всіх інших кластерів і сподіваємося, що у вересні або на початку жовтня всі звіти про результати скринінгу будуть готові", - додала єврокомісарка.

Вона також висловила оптимізм щодо відкриття першого кластеру переговорів щодо фундаментальних сфер до кінця польського головування у червні 2025 року як для України, так і для Молдови.

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Автор: 

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Угорська жаба керує всім ЄС.
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28.05.2025 15:14 Відповісти
 
 