ЄС планує створити центр морської безпеки в Чорному морі, - Bloomberg
Європейський Союз планує відкрити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури.
Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За словами Каллас, створення такого центру покликане забезпечити раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення можливостей спостереження в регіоні. Вона зазначила, що інформація за можливості передаватиметься Україні та іншим країнам Чорноморського регіону.
Також Каллас запропонувала провести спеціальну міністерську зустріч ЄС з країнами регіону для посилення співпраці.
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Olga A #374484
показати весь коментар28.05.2025 14:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
IDFDavid #601622
показати весь коментар28.05.2025 15:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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