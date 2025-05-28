ЄС планує створити центр морської безпеки в Чорному морі, - Bloomberg

Європейський Союз планує відкрити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами Каллас, створення такого центру покликане забезпечити раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення можливостей спостереження в регіоні. Вона зазначила, що інформація за можливості передаватиметься Україні та іншим країнам Чорноморського регіону.

Також Каллас запропонувала провести спеціальну міністерську зустріч ЄС з країнами регіону для посилення співпраці.

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