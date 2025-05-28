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ЄС планує створити центр морської безпеки в Чорному морі, - Bloomberg

море,рф,чорне,кораблі

Європейський Союз планує відкрити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами Каллас, створення такого центру покликане забезпечити раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення можливостей спостереження в регіоні. Вона зазначила, що інформація за можливості передаватиметься Україні та іншим країнам Чорноморського регіону.

Також Каллас запропонувала провести спеціальну міністерську зустріч ЄС з країнами регіону для посилення співпраці.

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Автор: 

Чорне море (1677) Євросоюз (13625)


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Треба було це робити років 12 назад. В Криму.
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28.05.2025 14:58 Відповісти
У них все равно все фейковое.
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28.05.2025 15:04 Відповісти
 
 