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Новости Ситуация в Черном море
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ЕС планирует создать центр морской безопасности в Черном море, - Bloomberg

море,рф,черное,корабли

Европейский Союз планирует открыть центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает Bloomberg со ссылкой на "Европейскую правду", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Каллас, создание такого центра призвано обеспечить раннее предупреждение о возможных угрозах путем усиления возможностей наблюдения в регионе. Она отметила, что информация по возможности будет передаваться Украине и другим странам Черноморского региона.

Также Каллас предложила провести специальную министерскую встречу ЕС со странами региона для усиления сотрудничества.

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Автор: 

Черное море (1486) Евросоюз (17258)


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Треба було це робити років 12 назад. В Криму.
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28.05.2025 14:58 Ответить
У них все равно все фейковое.
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28.05.2025 15:04 Ответить
 
 