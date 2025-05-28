ЕС планирует создать центр морской безопасности в Черном море, - Bloomberg
Европейский Союз планирует открыть центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры.
Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает Bloomberg со ссылкой на "Европейскую правду", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Каллас, создание такого центра призвано обеспечить раннее предупреждение о возможных угрозах путем усиления возможностей наблюдения в регионе. Она отметила, что информация по возможности будет передаваться Украине и другим странам Черноморского региона.
Также Каллас предложила провести специальную министерскую встречу ЕС со странами региона для усиления сотрудничества.
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Olga A #374484
показать весь комментарий28.05.2025 14:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
IDFDavid #601622
показать весь комментарий28.05.2025 15:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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