ЕС планирует создать центр морской безопасности в Черном море, - Bloomberg

Европейский Союз планирует открыть центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает Bloomberg со ссылкой на "Европейскую правду", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Каллас, создание такого центра призвано обеспечить раннее предупреждение о возможных угрозах путем усиления возможностей наблюдения в регионе. Она отметила, что информация по возможности будет передаваться Украине и другим странам Черноморского региона.

Также Каллас предложила провести специальную министерскую встречу ЕС со странами региона для усиления сотрудничества.

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