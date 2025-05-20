РУС
Новости Работа черноморского коридора
Зерновой коридор в Черном море стабильно работает, - ВМС Украины

Зерновой коридор в Черном море работает бесперебойно, и количество проходящих по нему судов остается стабильным.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинские военные смогли построить безопасный маршрут для судов, учитывая угрозы минирования со стороны России. В последнее время инцидентов с подрывами или атаками в информационном поле не фиксировалось.

Особое внимание Плетенчук обратил на уничтожение радиолокационной станции на так называемых "вышках Бойко". По его словам, эти объекты использовались россиянами для ведения разведки и наблюдения за надводной обстановкой, а их уничтожение - важный шаг для обеспечения безопасности гражданского судоходства в регионе.

Также он высоко оценил эффективность морских надводных дронов, которые существенно изменили тактику врага. Именно благодаря дронам российские силы были вынуждены уменьшить свое присутствие в северной части Черного моря, а их флот периодически рассредоточивается, чтобы избежать атак.

"Фактически сейчас россияне находятся в такой ситуации, когда у них постоянный выбор - с кем встретиться, с дронами или с ракетами. Поэтому мы периодически наблюдаем, как они вынуждены рассредоточивать свой корабельно-катерный состав, в частности, оставлять базирование в Новороссийске, но недалеко, чтобы не встретиться с этой угрозой", - резюмировал Плетенчук.

ВМС (1509) Черное море (1499)
Чудово, ось тепер спокійний, що латифундисти зароблять по максимуму. Багаті багатішають, гундосий йде на сьомий рік правління, бідні все так само відловлюються людоловами.
20.05.2025 10:43 Ответить
в РФ нафто-газовий танкерний коридор теж
20.05.2025 11:32 Ответить
 
 