Зерновой коридор в Черном море стабильно работает, - ВМС Украины
Зерновой коридор в Черном море работает бесперебойно, и количество проходящих по нему судов остается стабильным.
Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинские военные смогли построить безопасный маршрут для судов, учитывая угрозы минирования со стороны России. В последнее время инцидентов с подрывами или атаками в информационном поле не фиксировалось.
Особое внимание Плетенчук обратил на уничтожение радиолокационной станции на так называемых "вышках Бойко". По его словам, эти объекты использовались россиянами для ведения разведки и наблюдения за надводной обстановкой, а их уничтожение - важный шаг для обеспечения безопасности гражданского судоходства в регионе.
Также он высоко оценил эффективность морских надводных дронов, которые существенно изменили тактику врага. Именно благодаря дронам российские силы были вынуждены уменьшить свое присутствие в северной части Черного моря, а их флот периодически рассредоточивается, чтобы избежать атак.
"Фактически сейчас россияне находятся в такой ситуации, когда у них постоянный выбор - с кем встретиться, с дронами или с ракетами. Поэтому мы периодически наблюдаем, как они вынуждены рассредоточивать свой корабельно-катерный состав, в частности, оставлять базирование в Новороссийске, но недалеко, чтобы не встретиться с этой угрозой", - резюмировал Плетенчук.
