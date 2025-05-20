Зерновий коридор у Чорному морі стабільно працює , - ВМС України

Зерновий коридор у Чорному морі працює безперебійно, і кількість суден, що ним проходять, залишається стабільною.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українські військові змогли побудувати безпечний маршрут для суден, зважаючи на загрози мінування з боку Росії. Останнім часом інцидентів із підривами чи атаками в інформаційному полі не фіксувалося.

Особливу увагу Плетенчук звернув на знищення радіолокаційної станції на так званих "вишках Бойка". За його словами, ці об’єкти використовувалися росіянами для ведення розвідки та спостереження за надводною обстановкою, а їх знищення - важливий крок для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в регіоні.

Також він високо оцінив ефективність морських надводних дронів, які суттєво змінили тактику ворога. Саме завдяки дронам російські сили були змушені зменшити свою присутність у північній частині Чорного моря, а їхній флот періодично розосереджується, щоб уникнути атак.

"Фактично зараз росіяни перебувають у такій ситуації, коли у них постійний вибір - з ким зустрітися, з дронами чи з ракетами. Тому ми періодично спостерігаємо, як вони вимушені розосереджувати свій корабельно-катерний склад, зокрема, залишати базування в Новоросійську, але недалеко, щоб не зустрітися з цією загрозою", - резюмував Плетенчук.

