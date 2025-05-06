Збиття Су-30 змінило тактику РФ у Чорному морі: Росія обережніше застосовує авіацію, - ВМС

Росія почала діяти обережніше в повітряному просторі над Чорним морем після збиття двох винищувачів Су-30 з допомогою морських дронів Magura-7.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські військові зазвичай не реагують на одиничні втрати, але після повторення подібних інцидентів починають брати тактичну паузу й переглядати свої дії. "Коли це відбувається вперше, вони досить часто не звертають увагу, але якщо це вже має ознаки системності, тоді вони завмирають і починають розмірковувати, як жити далі", - наголосив він.

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Плетенчук також зазначив, що наразі основну активність у повітрі демонструють російські дрони, які застосовуються майже безперервно для атак на материкову частину України. Незважаючи на регулярне збивання, РФ продовжує використовувати цю дорогу техніку у великій кількості.

Знищення Су-30, за словами речника ВМС, знаменує черговий поворот у розвитку подій в Азовсько-Чорноморському регіоні. Повітряний простір залишався останньою сферою російського домінування в регіоні. Тепер, коли і це вже під загрозою, РФ стикається з новим стратегічним викликом, втрачаючи здатність патрулювати та контролювати звільнену Україною акваторію.

Наразі в регіоні все ще присутня російська авіація, яка виконує патрульні, ударні та розвідувальні завдання, однак ефективність і безпечність її застосування помітно знижуються.

Нагадаємо, що 2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 - це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Пізніше стало відомо, що українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу.

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