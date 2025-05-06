Збиття Су-30 змінило тактику РФ у Чорному морі: Росія обережніше застосовує авіацію, - ВМС
Росія почала діяти обережніше в повітряному просторі над Чорним морем після збиття двох винищувачів Су-30 з допомогою морських дронів Magura-7.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські військові зазвичай не реагують на одиничні втрати, але після повторення подібних інцидентів починають брати тактичну паузу й переглядати свої дії. "Коли це відбувається вперше, вони досить часто не звертають увагу, але якщо це вже має ознаки системності, тоді вони завмирають і починають розмірковувати, як жити далі", - наголосив він.
Плетенчук також зазначив, що наразі основну активність у повітрі демонструють російські дрони, які застосовуються майже безперервно для атак на материкову частину України. Незважаючи на регулярне збивання, РФ продовжує використовувати цю дорогу техніку у великій кількості.
Знищення Су-30, за словами речника ВМС, знаменує черговий поворот у розвитку подій в Азовсько-Чорноморському регіоні. Повітряний простір залишався останньою сферою російського домінування в регіоні. Тепер, коли і це вже під загрозою, РФ стикається з новим стратегічним викликом, втрачаючи здатність патрулювати та контролювати звільнену Україною акваторію.
Наразі в регіоні все ще присутня російська авіація, яка виконує патрульні, ударні та розвідувальні завдання, однак ефективність і безпечність її застосування помітно знижуються.
Нагадаємо, що 2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 - це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Пізніше стало відомо, що українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу.
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Наприклад:
1. 2022 рік, літо-зима, засрашка тимчасово втратила перевагу в бронетехніці - завдяки катастрофічним втратам березня та серпня-листопада (здобутки ЗСУ - 600+ справних танків і тисячі ББМ).
2. 2022-2025 роки, безперервно перевага ЗСУ у ПТРК (як по якості, так і, фактично, по кількості).
3. зима 2024-2025 - фактично паритет по бронетехніці: засрашка виснажила свої запаси, а ЗСУ має якісний тил, який відновлює багато чого.
4. 2023-2025 - НЕ тотальна перевага засрашки в арті в цілому (як у кількості стволів, так і у БК), і однозначна перевага ЗСУ у далекобійній арті. Про контрбатарейну боротьбу взагалі - ЗСУ в ній перевершує кацапів від першого дня повномасштабки.
5. Дрони. Тут складно, але казати про "тотальну перевагу" - це однозначно брехати.
6. Морські дрони. Очевидна "тотальна перевага" ЗСУ.
Тож ваші узагальнення і твердження - однозначно брехливі. А щодо "порятунку флоту" - це у вашій макитрі може і є така ціль "знищити всі кораблі флоту". Але так завдання в армії не ставляться ніколи. І, як бачимо, при тому рівні забезпечення операцій на Чорному морі - ЗСУ досягло просто карколомних результатів, які от реально "тотальною перевагою" і називаються. Причому ця перевага є тотальною і в частині можлистей зі знищення ворожої присутності, і забезпечення руху цивільних кораблів, і захисту бухт/портів, і протидії авіації, і загальному контролю над акваторією.