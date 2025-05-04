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Новини Знищення російського літака
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Буданов про знищення двох російських Су-30: Це історичний момент. Застосовано ракети з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder

У 2025 році буде режим припинення вогню. Заява Буданова

Напередодні Сили оборони знищили два російські літаки Су-30 у Чорному морі за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Про це глава ГУР Кирило Буданов розповів The War Zone, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

"Це історичний момент", - сказав журналістам глава ГУР Кирило Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу, - Зеленський

Інцидент стався в Чорному морі в п'ятницю, 2 травня повідомив Буданов, який представив нові подробиці події.

За його словами, ГУР використовувало три безпілотні катери Magura V7 в атаці, два з яких стріляли по літаках.

"Magura V7 - це варіант Magura V5 для ППО", - пояснив Буданов, відмовившись вдаватися в подробиці про різницю між ними.

Глава ГУР також повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.

Також читайте: Український морський дрон Magura вперше у світі знищив російський Су-30, - ГУР МО. ВIДЕО

Довідка

AIM-9 Sidewinder - американська ракета класу "повітря - повітря" ближнього радіусу дії, розроблена компанією Raytheon у середині 1950-х років. Після прийняття AIM-9 на озброєння 1956 року.

Нагадаємо, що 2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 - це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Пізніше стало відомо, що українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу.

Автор: 

Буданов Кирило (492) літак (2912)


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Топ коментарі
+23
Нахіба це розказувати - збили - тай гарно - збивайте ще
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04.05.2025 11:45
+17
Як там кава в Ялті,Кірілка?
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04.05.2025 11:43
+17
Баба буданга блогєр, баба не військовий.
Коли вже СОУ заткнуть пельку ворогам України в огранах влади?!!
Все буває, всі косячать... Але щоб постійно головні морди ( офіційні обичча) зливали чуттєву інфу - де, як, якими засобами зробили те і те... Ну це вже край, панове!! Як може вижити держава, що НЕ має інстинкту самозбереження??
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04.05.2025 11:48
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Он идиот? Еще бы чертежи и техдокументацию на эти ракеты показал!
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04.05.2025 12:51 Відповісти
Зелений політик..і цим все сказано..гравець **** на роялі
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04.05.2025 13:12 Відповісти
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04.05.2025 13:03 Відповісти
Полковник СБУ Калабашкін з відділу кібербезпеки горить на роботі

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04.05.2025 13:20 Відповісти
Только теперь их хрен дадут США. Одноразовое уничтожение((
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04.05.2025 13:21 Відповісти
Можна виграти битву, а війну програти бо багато хвастунів.
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04.05.2025 13:25 Відповісти
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