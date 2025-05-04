Буданов про знищення двох російських Су-30: Це історичний момент. Застосовано ракети з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder
Напередодні Сили оборони знищили два російські літаки Су-30 у Чорному морі за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.
Про це глава ГУР Кирило Буданов розповів The War Zone, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.
Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.
"Це історичний момент", - сказав журналістам глава ГУР Кирило Буданов.
Інцидент стався в Чорному морі в п'ятницю, 2 травня повідомив Буданов, який представив нові подробиці події.
За його словами, ГУР використовувало три безпілотні катери Magura V7 в атаці, два з яких стріляли по літаках.
"Magura V7 - це варіант Magura V5 для ППО", - пояснив Буданов, відмовившись вдаватися в подробиці про різницю між ними.
Глава ГУР також повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.
Довідка
AIM-9 Sidewinder - американська ракета класу "повітря - повітря" ближнього радіусу дії, розроблена компанією Raytheon у середині 1950-х років. Після прийняття AIM-9 на озброєння 1956 року.
Нагадаємо, що 2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 - це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Пізніше стало відомо, що українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу.
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Коли вже СОУ заткнуть пельку ворогам України в огранах влади?!!
Все буває, всі косячать... Але щоб постійно головні морди ( офіційні обичча) зливали чуттєву інфу - де, як, якими засобами зробили те і те... Ну це вже край, панове!! Як може вижити держава, що НЕ має інстинкту самозбереження??