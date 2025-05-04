Буданов об уничтожении двух российских Су-30: Это исторический момент. Применены ракеты с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder

Накануне Силы обороны уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал The War Zone, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, украинские разведчики сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами, и первое применение AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения противника.

"Это исторический момент", - сказал журналистам глава ГУР Кирилл Буданов.

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Инцидент произошел в Черном море в пятницу, 2 мая сообщил Буданов, который представил новые подробности происшествия.

По его словам, ГУР использовало три беспилотных катера Magura V7 в атаке, два из которых стреляли по самолетам.

"Magura V7 - это вариант Magura V5 для ПВО", - пояснил Буданов, отказавшись вдаваться в подробности о разнице между ними.

Глава ГУР также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

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Справка

AIM-9 Sidewinder - американская ракета класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия, разработанная компанией Raytheon в середине 1950-х годов. После принятия AIM-9 на вооружение в 1956 году.

Напомним, что 2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Позже стало известно, что украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки.