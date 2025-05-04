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Новости Уничтожение российского самолета
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Буданов об уничтожении двух российских Су-30: Это исторический момент. Применены ракеты с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder

В 2025 году будет режим прекращения огня. Заявление Буданова

Накануне Силы обороны уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал The War Zone, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, украинские разведчики сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами, и первое применение AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения противника.

"Это исторический момент", - сказал журналистам глава ГУР Кирилл Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки, - Зеленский

Инцидент произошел в Черном море в пятницу, 2 мая сообщил Буданов, который представил новые подробности происшествия.

По его словам, ГУР использовало три беспилотных катера Magura V7 в атаке, два из которых стреляли по самолетам.

"Magura V7 - это вариант Magura V5 для ПВО", - пояснил Буданов, отказавшись вдаваться в подробности о разнице между ними.

Глава ГУР также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

Также читайте: Украинский морской дрон Magura впервые в мире уничтожил российский Су-30, - ГУР МО. ВИДЕО

Справка

AIM-9 Sidewinder - американская ракета класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия, разработанная компанией Raytheon в середине 1950-х годов. После принятия AIM-9 на вооружение в 1956 году.

Напомним, что 2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Позже стало известно, что украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки.

Автор: 

Буданов Кирилл (457) самолет (3598)


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Топ комментарии
+26
Нахіба це розказувати - збили - тай гарно - збивайте ще
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04.05.2025 11:45
+21
Як там кава в Ялті,Кірілка?
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04.05.2025 11:43
+20
Баба буданга блогєр, баба не військовий.
Коли вже СОУ заткнуть пельку ворогам України в огранах влади?!!
Все буває, всі косячать... Але щоб постійно головні морди ( офіційні обичча) зливали чуттєву інфу - де, як, якими засобами зробили те і те... Ну це вже край, панове!! Як може вижити держава, що НЕ має інстинкту самозбереження??
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04.05.2025 11:48
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Страница 2 из 2
Ми свідки історичного зламу військових технологій який відбувається раз на столітття - спочатку дрони ліквідували танки ,як клас , потім забрали піхоту з поля війни , а тепер на черзі літаки та кораблі .
Всі старі армії з танками ,кораблями та літаками - можуть виявится проти нових армій оснащених ********* дронами - як зулуси зі списами проти британців з гвинтівками та кулеметами..
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04.05.2025 12:35 Ответить
Повністю з вами погоджуюсь ,додам лише ,що кожна велика війна ,окрім горя несе і новації.Ця війна точно стане початком епохи роботизованих воєн.
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04.05.2025 15:18 Ответить
Стесняюсь спросить у особиста, мол, а нафига во всеуслышанье теревенить чем сбили?
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04.05.2025 12:40 Ответить
А нащо хвалитися якими саме ракетами збили?(Ну тішу себе,що просто збрехав.
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04.05.2025 12:41 Ответить
Русня всі подробиці добре знає, але ефект несподіванки робить своє діло і русня попадається знову.
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04.05.2025 12:50 Ответить
Ты то тут при чём?

Язык, как помело.
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04.05.2025 12:48 Ответить
Он идиот? Еще бы чертежи и техдокументацию на эти ракеты показал!
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04.05.2025 12:51 Ответить
Зелений політик..і цим все сказано..гравець **** на роялі
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04.05.2025 13:12 Ответить
Ракети прийняті на озброєння в 50х роках 20 століття. Таємниця велика. Звідкіля скільки злості. Якщо ти за Неньку, то порадій.
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04.05.2025 13:39 Ответить
Ми всі за неньку і дуже радіємо за наших вчених і військових. Але при чому тут оця язиката хвеська у пікселі?
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04.05.2025 13:53 Ответить
на американскую ракету? тут вон патроны\мины никак склепать не могут сами. да и деньги вероятно на обслуживание более "ценных" туш заграницей тратятся, а не на инженеров\промышленность\конструкторские бюро\институты и т.п.
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04.05.2025 14:45 Ответить
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04.05.2025 13:03 Ответить
Полковник СБУ Калабашкін з відділу кібербезпеки горить на роботі

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04.05.2025 13:20 Ответить
Только теперь их хрен дадут США. Одноразовое уничтожение((
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04.05.2025 13:21 Ответить
Можна виграти битву, а війну програти бо багато хвастунів.
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04.05.2025 13:25 Ответить
Більше не зіб'є.
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04.05.2025 13:38 Ответить
менше меліть язиками більше діл
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04.05.2025 13:56 Ответить
хрово діла у російській агентурі,приходиться через такі відкриті джерела інформацію про тип ракет подавати,це не друг татірова чи зермака дозвіл на розголошення підписав?
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04.05.2025 14:02 Ответить
Мюллєр спросіл у Штірліца
- Сколько будєт дважди два?
Голос Єфіма Копєляна за сценой
- Штірліц уже знал, сколько будет дважди два, но он нє знал, сказал лі Шеллєнбєрг
об етом Мюллєру..."
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04.05.2025 14:42 Ответить
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