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Новости Уничтожение российского самолета
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Сбивание Су-30 изменило тактику РФ в Черном море: Россия осторожнее применяет авиацию, - ВМС

су-30,россия

Россия начала действовать осторожнее в воздушном пространстве над Черным морем после сбития двух истребителей Су-30 с помощью морских дронов Magura-7.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские военные обычно не реагируют на единичные потери, но после повторения подобных инцидентов начинают брать тактическую паузу и пересматривать свои действия. "Когда это происходит впервые, они довольно часто не обращают внимание, но если это уже имеет признаки системности, тогда они замирают и начинают размышлять, как жить дальше", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буданов об уничтожении двух российских Су-30: Применены ракеты с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder

Плетенчук также отметил, что сейчас основную активность в воздухе демонстрируют российские дроны, которые применяются почти непрерывно для атак на материковую часть Украины. Несмотря на регулярное сбивание, РФ продолжает использовать эту дорогостоящую технику в большом количестве.

Уничтожение Су-30, по словам спикера ВМС, знаменует очередной поворот в развитии событий в Азовско-Черноморском регионе. Воздушное пространство оставалось последней сферой российского доминирования в регионе. Теперь, когда и это уже под угрозой, РФ сталкивается с новым стратегическим вызовом, теряя способность патрулировать и контролировать освобожденную Украиной акваторию.

Сейчас в регионе все еще присутствует российская авиация, которая выполняет патрульные, ударные и разведывательные задачи, однако эффективность и безопасность ее применения заметно снижаются.

Напомним, что 2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Позже стало известно, что украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 956 810 человек (+1340 за сутки), 372 самолета, 10 758 танков, 27 327 артсистем, 22 403 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВМС (1473) россия (95671) самолет (3600)


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Сили Оборони постійно підбирають нові тактики, які ефективні, незважаючи на тотальну перевагу мордора в залізі та БК. Але ОП постійно суне носа та не розвиває успіх. Це рятує цапів і їхній флот вже 4й рік поспіль
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06.05.2025 10:59 Ответить
... так у нас головний розвідмедійник..видатний телеграмканальщик.. цілий генерал-полковник з розумом старшого лейтенанта розкаже Вам все ..що захочете! Від того..як готувалися..до того..чим і як збивали....)))
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06.05.2025 11:22 Ответить
Тотальної переваги мордора в залізі немає зараз. І за три роки були періоди, коли його не було в різних сегментах озброєнь.

Наприклад:
1. 2022 рік, літо-зима, засрашка тимчасово втратила перевагу в бронетехніці - завдяки катастрофічним втратам березня та серпня-листопада (здобутки ЗСУ - 600+ справних танків і тисячі ББМ).
2. 2022-2025 роки, безперервно перевага ЗСУ у ПТРК (як по якості, так і, фактично, по кількості).
3. зима 2024-2025 - фактично паритет по бронетехніці: засрашка виснажила свої запаси, а ЗСУ має якісний тил, який відновлює багато чого.
4. 2023-2025 - НЕ тотальна перевага засрашки в арті в цілому (як у кількості стволів, так і у БК), і однозначна перевага ЗСУ у далекобійній арті. Про контрбатарейну боротьбу взагалі - ЗСУ в ній перевершує кацапів від першого дня повномасштабки.
5. Дрони. Тут складно, але казати про "тотальну перевагу" - це однозначно брехати.
6. Морські дрони. Очевидна "тотальна перевага" ЗСУ.

Тож ваші узагальнення і твердження - однозначно брехливі. А щодо "порятунку флоту" - це у вашій макитрі може і є така ціль "знищити всі кораблі флоту". Але так завдання в армії не ставляться ніколи. І, як бачимо, при тому рівні забезпечення операцій на Чорному морі - ЗСУ досягло просто карколомних результатів, які от реально "тотальною перевагою" і називаються. Причому ця перевага є тотальною і в частині можлистей зі знищення ворожої присутності, і забезпечення руху цивільних кораблів, і захисту бухт/портів, і протидії авіації, і загальному контролю над акваторією.
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06.05.2025 11:26 Ответить
Ще б до субмарин якось дістатися дронами...
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06.05.2025 11:03 Ответить
Абережіе, черноморие.
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06.05.2025 11:17 Ответить
 
 