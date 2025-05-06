Сбивание Су-30 изменило тактику РФ в Черном море: Россия осторожнее применяет авиацию, - ВМС
Россия начала действовать осторожнее в воздушном пространстве над Черным морем после сбития двух истребителей Су-30 с помощью морских дронов Magura-7.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российские военные обычно не реагируют на единичные потери, но после повторения подобных инцидентов начинают брать тактическую паузу и пересматривать свои действия. "Когда это происходит впервые, они довольно часто не обращают внимание, но если это уже имеет признаки системности, тогда они замирают и начинают размышлять, как жить дальше", - подчеркнул он.
Плетенчук также отметил, что сейчас основную активность в воздухе демонстрируют российские дроны, которые применяются почти непрерывно для атак на материковую часть Украины. Несмотря на регулярное сбивание, РФ продолжает использовать эту дорогостоящую технику в большом количестве.
Уничтожение Су-30, по словам спикера ВМС, знаменует очередной поворот в развитии событий в Азовско-Черноморском регионе. Воздушное пространство оставалось последней сферой российского доминирования в регионе. Теперь, когда и это уже под угрозой, РФ сталкивается с новым стратегическим вызовом, теряя способность патрулировать и контролировать освобожденную Украиной акваторию.
Сейчас в регионе все еще присутствует российская авиация, которая выполняет патрульные, ударные и разведывательные задачи, однако эффективность и безопасность ее применения заметно снижаются.
Напомним, что 2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Позже стало известно, что украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад:
1. 2022 рік, літо-зима, засрашка тимчасово втратила перевагу в бронетехніці - завдяки катастрофічним втратам березня та серпня-листопада (здобутки ЗСУ - 600+ справних танків і тисячі ББМ).
2. 2022-2025 роки, безперервно перевага ЗСУ у ПТРК (як по якості, так і, фактично, по кількості).
3. зима 2024-2025 - фактично паритет по бронетехніці: засрашка виснажила свої запаси, а ЗСУ має якісний тил, який відновлює багато чого.
4. 2023-2025 - НЕ тотальна перевага засрашки в арті в цілому (як у кількості стволів, так і у БК), і однозначна перевага ЗСУ у далекобійній арті. Про контрбатарейну боротьбу взагалі - ЗСУ в ній перевершує кацапів від першого дня повномасштабки.
5. Дрони. Тут складно, але казати про "тотальну перевагу" - це однозначно брехати.
6. Морські дрони. Очевидна "тотальна перевага" ЗСУ.
Тож ваші узагальнення і твердження - однозначно брехливі. А щодо "порятунку флоту" - це у вашій макитрі може і є така ціль "знищити всі кораблі флоту". Але так завдання в армії не ставляться ніколи. І, як бачимо, при тому рівні забезпечення операцій на Чорному морі - ЗСУ досягло просто карколомних результатів, які от реально "тотальною перевагою" і називаються. Причому ця перевага є тотальною і в частині можлистей зі знищення ворожої присутності, і забезпечення руху цивільних кораблів, і захисту бухт/портів, і протидії авіації, і загальному контролю над акваторією.