Сбивание Су-30 изменило тактику РФ в Черном море: Россия осторожнее применяет авиацию, - ВМС

Россия начала действовать осторожнее в воздушном пространстве над Черным морем после сбития двух истребителей Су-30 с помощью морских дронов Magura-7.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские военные обычно не реагируют на единичные потери, но после повторения подобных инцидентов начинают брать тактическую паузу и пересматривать свои действия. "Когда это происходит впервые, они довольно часто не обращают внимание, но если это уже имеет признаки системности, тогда они замирают и начинают размышлять, как жить дальше", - подчеркнул он.

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Плетенчук также отметил, что сейчас основную активность в воздухе демонстрируют российские дроны, которые применяются почти непрерывно для атак на материковую часть Украины. Несмотря на регулярное сбивание, РФ продолжает использовать эту дорогостоящую технику в большом количестве.

Уничтожение Су-30, по словам спикера ВМС, знаменует очередной поворот в развитии событий в Азовско-Черноморском регионе. Воздушное пространство оставалось последней сферой российского доминирования в регионе. Теперь, когда и это уже под угрозой, РФ сталкивается с новым стратегическим вызовом, теряя способность патрулировать и контролировать освобожденную Украиной акваторию.

Сейчас в регионе все еще присутствует российская авиация, которая выполняет патрульные, ударные и разведывательные задачи, однако эффективность и безопасность ее применения заметно снижаются.

Напомним, что 2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Позже стало известно, что украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки.

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