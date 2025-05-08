Нідерланди отримали новий військовий корабель, зроблений із української сталі компанії Ахметова. ФОТО

Новий корабель бойового забезпечення Den Helder офіційно прибув до свого домашнього порту і був інтегрований до Королівського військово-морського флоту Нідерландів.

Під час будівництва судна була використано 4760 тонн сталі, виробленої на металургійному комбінаті "Азовсталь" групи "Метінвест" – її привезли ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2020-2021 роках, повідомляє пресслужба компанії.

Окрім цього, у конструкції корабля Den Helder застосовано 240 тонн продукції італійського заводу Metinvest Trametal.

Den Helder має довжину майже 180 метрів і розрахований на основний екіпаж із 76 осіб, з можливістю розміщення ще 80 осіб додаткового персоналу. Він здатен одночасно обслуговувати до шести кораблів, транспортує понад вісім мільйонів літрів пального, а також значні обсяги продовольства, води, боєприпасів та інших критично важливих ресурсів.

Будівництво корабля стартувало у грудні 2020 року, а офіційно до складу Королівського військово-морського флоту Нідерландів він увійде 1 жовтня 2025 року під назвою HNLMS Den Helder. Повноцінне розгортання судна планується на середину 2026 року.

"Особливо цінно, що для будівництва була використана сталь з маріупольського комбінату "Азовсталь" групи "Метінвест". Це не просто метал, це символ незламності українців і внесок у посилення обороноздатності наших партнерів. Це один із останніх проєктів, у яких використано сталь "Азовсталі", і такі новини для нас особливо важливі – як нагадування про значення роботи нашої команди і добра згадка про Маріуполь та наше підприємство, зруйноване ворогом під час повномасштабної війни", – прокоментувала керівниця відділу зовнішніх закупівель "Метінвест-СМЦ" Наталя Кривошей.

Нагадаємо, з маріупольської сталі "Метінвесту" також побудований майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ – корвет "Гетьман Іван Мазепа". Для нього була поставлена продукція комбінатів "Азовсталь" та ім. Ілліча. Наприкінці минулого року судно вийшло на ходові випробування в морі.