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Новини
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Нідерланди отримали новий військовий корабель, зроблений із української сталі компанії Ахметова. ФОТО

HNLMS Den Helder

Новий корабель бойового забезпечення Den Helder офіційно прибув до свого домашнього порту і був інтегрований до Королівського військово-морського флоту Нідерландів.

Під час будівництва судна була використано 4760 тонн сталі, виробленої на металургійному комбінаті "Азовсталь" групи "Метінвест" – її привезли ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2020-2021 роках, повідомляє пресслужба компанії.

Окрім цього, у конструкції корабля Den Helder застосовано 240 тонн продукції італійського заводу Metinvest Trametal.

Den Helder має довжину майже 180 метрів і розрахований на основний екіпаж із 76 осіб, з можливістю розміщення ще 80 осіб додаткового персоналу. Він здатен одночасно обслуговувати до шести кораблів, транспортує понад вісім мільйонів літрів пального, а також значні обсяги продовольства, води, боєприпасів та інших критично важливих ресурсів.

HNLMS Den Helder

Будівництво корабля стартувало у грудні 2020 року, а офіційно до складу Королівського військово-морського флоту Нідерландів він увійде 1 жовтня 2025 року під назвою HNLMS Den Helder. Повноцінне розгортання судна планується на середину 2026 року.

"Особливо цінно, що для будівництва була використана сталь з маріупольського комбінату "Азовсталь" групи "Метінвест". Це не просто метал, це символ незламності українців і внесок у посилення обороноздатності наших партнерів. Це один із останніх проєктів, у яких використано сталь "Азовсталі", і такі новини для нас особливо важливі – як нагадування про значення роботи нашої команди і добра згадка про Маріуполь та наше підприємство, зруйноване ворогом під час повномасштабної війни", – прокоментувала керівниця відділу зовнішніх закупівель "Метінвест-СМЦ" Наталя Кривошей.

HNLMS Den Helder

Нагадаємо, з маріупольської сталі "Метінвесту" також побудований майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ – корвет "Гетьман Іван Мазепа". Для нього була поставлена продукція комбінатів "Азовсталь" та ім. Ілліча. Наприкінці минулого року судно вийшло на ходові випробування в морі.

Автор: 

ВМС (49) металургія (931) Нідерланди (247) суднобудування (120) Метінвест (764) Новини компаній (3375)


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Топ коментарі
+5
"Мудрому наріду" подобаєтся. В Данії у владу обирають розумних людей, а в нас шапкокрадів і гравців хрєном на роялі.
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08.05.2025 16:13
+4
Я гордий що такий як Ахметов жиє в моїй країні.Поляки просто обзавідувались економічним статкам українців які мають таких потужних менеджерів.
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08.05.2025 16:06
+3
Пишаємось, гулє...
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08.05.2025 16:02
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Пишаємось, гулє...
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08.05.2025 16:02 Відповісти
Нууу, ми б ще більше пишалися, якби новий військовий корабель, з ахметовської сталі, з нідерландською начинкою отримала Україна.
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08.05.2025 16:23 Відповісти
Сировинний придаток чорт забирай йдуть віка а нічого не міняється
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08.05.2025 16:06 Відповісти
"Мудрому наріду" подобаєтся. В Данії у владу обирають розумних людей, а в нас шапкокрадів і гравців хрєном на роялі.
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08.05.2025 16:13 Відповісти
Безумие и отвага - это на 100% про нас.
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08.05.2025 17:30 Відповісти
скоро й рояль розкрадуть )) і буде свій сушоний хрін до солі наріду розпродувать! Дорого! ))
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08.05.2025 17:48 Відповісти
під потужні гудки спускали на воду? )
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08.05.2025 16:06 Відповісти
вся Україна скидувалась металобрухтом, ну не можу я сказати, що за 5.3грн. за кілограм при долару за 40- це не меценатство.
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08.05.2025 17:37 Відповісти
коли вся Україна волонтерить, при такому розкладі Потужному Ґудкові все мона називати Потужним Маценатством ))
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08.05.2025 17:45 Відповісти
Я гордий що такий як Ахметов жиє в моїй країні.Поляки просто обзавідувались економічним статкам українців які мають таких потужних менеджерів.
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08.05.2025 16:06 Відповісти
батько війни та спонсор трапістьского політтехнолога Манафорта на виборах кремлівського Януковича Ахметка- пастрел вєздє паспел ...
Він просто відмовився від своїх ліцензій на копалинські землі - й не прогадає точно ...
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08.05.2025 16:20 Відповісти
Умеров точно йому допоможе з придбанням обіцяної Трампом золотої карти за 5 млн ( до цього він був невиїзним у США як бандюк )
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08.05.2025 16:21 Відповісти
НОВИНА САЙТУ МЕТІВЕСТ - метал поступив ЩЕ ДО ВТОРГНЕННЯ
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08.05.2025 16:24 Відповісти
Цей менеджер менеджеруює своїми менеджерами увесь КАБМІН УКРАЇНИ - без абсолютного контролю ВР імені Єрмака і
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08.05.2025 16:39 Відповісти
Камишін був головним аграрним менеджером Ахмєтова й головним міністром війни- з стратегічних галузей ( стратегічною був вдалий вивіз зерна Ахмєтова), зарах ховається у ОПУ в Єрмака . Умеров - з 2002 р ( ДВА МАЙДАНИ ПРОТИ РУСНЬВОГО РАБСТВА) заробляв Ахмєтову на усі його политичн і ПРоекти, боротьбу з приходом патртіротів до влади -менеджер.
стільникового звʼязку. Шмигаль раби Ахмєтова а половина його кабміну - з влади ПР.
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08.05.2025 16:47 Відповісти
10ХСНД?
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08.05.2025 16:09 Відповісти
о .. піар гниди ахметова - один з тих хто привів війну в Україну
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08.05.2025 16:18 Відповісти
Вонючий донецкий картежник - гордость продажных киевских журнашлюшек.
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08.05.2025 16:21 Відповісти
як показав чяс і досвід укранської війни з руснею,
штук 50 українських Магурів на додаток Нідерландам би не завадило...
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08.05.2025 16:23 Відповісти
ахметов скупал металлолом на шару и посторил кораблик, вот теперь и нехватка лома
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08.05.2025 17:34 Відповісти
Най вибачають Нідерланди ... але ціль жирна.
Чомусь згадався Норвежський корвет, який без ДЖіПІСі перекинувся.
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08.05.2025 17:48 Відповісти
на одній з розкошнєйших віл 19-го віденьского бецірка, днями та ночами постійно чується сташний до ужасті вой, порушуючий і обідній, і нічний "руецайт" )) то баскервільським крупним собаком, з горящими ноччю як у мартовського кота глазами, виє, ну по доброму, од завидок, ахмєшкеному мацу-натству - фірташ ))
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08.05.2025 17:57 Відповісти

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