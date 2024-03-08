Україна вже готує екіпаж для корвету "Гетьман Іван Мазепа", який будує для нас Туреччина, - ВМС

Український екіпаж вже проходить підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа", який будується у Туреччині для ВМС України.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.

"Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно до того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях", - зазначив Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що на озброєнні воїнів в бригаді морської авіації застосовуються вироби турецького виробництва, йдеться про безпілотники "Байрактари".

Плетенчук зауважив, що Україна давно працює з Туреччиною. Він додав, що ця співпраця є плідною і почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

