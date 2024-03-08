УКР
Новини
3 930 55

Україна вже готує екіпаж для корвету "Гетьман Іван Мазепа", який будує для нас Туреччина, - ВМС

вмс,корвет,туреччина,зеленська

Український екіпаж вже проходить підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа", який будується у Туреччині для ВМС України.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.

"Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно до того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях", - зазначив Плетенчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Іван Мазепа". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Речник ВМС наголосив, що на озброєнні воїнів в бригаді морської авіації застосовуються вироби турецького виробництва, йдеться про безпілотники "Байрактари".

Плетенчук зауважив, що Україна давно працює з Туреччиною. Він додав, що ця співпраця є плідною і почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Читайте також: У Туреччині показали корпус майбутнього флагмана ВМС України "Гетьман Іван Мазепа"

 

ВМС (1426) корвет (35) Туреччина (3665)
Топ коментарі
+22
ну і на куя він нам ? Скільки він "проживе" ? день- два? Краще б дронів для фронту купили
показати весь коментар
08.03.2024 16:56 Відповісти
+12
+ 100 !

треба скасовувати замовлення, або вже перепродавати це чудо комусь, бо буде друга "мацква"
але ж вова хоче "корабля з матросами", а не якісь там безпілотники
показати весь коментар
08.03.2024 17:08 Відповісти
+11
Та ви шо??? А хтось поцікавився - чи є у нас інфрастркутура для обслуговування цього корвету? Чи збудована вона? Чи хоча б виділені на це кошти???? Грьобаний квартальний шапітолій... Да і нах взагалі було витрачати ті дурні кошти на той один-єдиний корвет??? Щоб що? Щоб ота гнусавопика курва під софітами ррозбилпа об нього пляшку шампанського??? Яке хоча б тактичне значення має той корвет в Чорному морі? Чому кошти на його будування не витратили на виготовлення раеет Нептун? Бо Нептун це ж асоціація з Порошенком... Тому в нас і нема зараз Нептунів, проте є оте корито за ******* державних грошей, викинутих на вітер (ну звісно не без відкатів через людей зеленського-дЄрьмака, як же ж без них...)
показати весь коментар
08.03.2024 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ну ми ж морська держава? А якщо так, то у нас має бути свій флот. А флот складається з кораблів. А на кораблях має бути досвідчений екіпаж. А звідки досвід візьметься, якщо немає на чому плавати?

От нехай і набувають його у Туреччині. А в Україні для нього зараз дуже небезпечно.
показати весь коментар
08.03.2024 17:01 Відповісти
ну давайте будем тоді МОГУТНЬОЮ МОРСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ-- побудуєм АВІАНОСЕЦЬ .. нехай стоїть в турції.. до речі кораблі не плавають
показати весь коментар
08.03.2024 17:03 Відповісти
Тобто взагалі нічого не робити? От є катери і добре. Ну ОК. Так і запишемо: ми МОГУТНЯ МОРСЬКА ДЕРЖАВА без АВІАНОСЦІВ і з москітним флотом. І будем гордо ХОДИТИ...
показати весь коментар
08.03.2024 17:12 Відповісти
читаєм уважно КРАЩЕ Б ДРОНІВ НА РОНТ КУПИЛИ
показати весь коментар
08.03.2024 17:16 Відповісти
Так і я ніби не дрібним шрифтом написав. Та й програму цю (і відповідно кошти на неї) запустили ще ДО початку повномасштабної війни.
показати весь коментар
08.03.2024 17:21 Відповісти
мабуть за зєлібобу голосував
показати весь коментар
08.03.2024 19:12 Відповісти
Вони вдвох- два російські тролі і пінг- понг розігрують, сміттям єфір забивають.
показати весь коментар
08.03.2024 20:07 Відповісти
дядя, навіть майбутні винищувачі розумні країни розробляють як безпілотні, і кораблі, до речі, теж
показати весь коментар
08.03.2024 17:16 Відповісти
Плємяш, ти коли про це дізнався? Після того, як побачив MAGURA? А до цього взагалі і не чув про таке. Зате тепер ти крутий спец, який може всіх повчати.

Ну-ну...
показати весь коментар
08.03.2024 17:19 Відповісти
нам своєї "мацкви" не вистачає ?
показати весь коментар
08.03.2024 17:17 Відповісти
Так нехай у Туреччині поки плаває. Там і екіпажі будемо навчати на ньому.
показати весь коментар
08.03.2024 17:23 Відповісти
Ну вище ж написано: "для набуття екіпажами досвіду". Чи вони його на катерах набудуть?
показати весь коментар
08.03.2024 17:59 Відповісти
Порох сам будував корвети. Ось такі, а не турецькі. Досі МБАК несе службу на Дніпрі
Колись була пословиця:
якщо хочете розорити країну, то побудуйте лінкор
показати весь коментар
08.03.2024 17:05 Відповісти
А при чому тут Порох? Він направляв гроші на розробку ракет, які нам зараз дуже потрібні (але їх немає, бо голосування таких ідіотів як ти в 2019-му все знищило). А корвети - це повністю "хотєлка" нашого Зе-наполєона
показати весь коментар
08.03.2024 17:18 Відповісти
розчарую - ЗЄліним ідиотизмом не страждаю

а при тому Порох, що він і ракети робив і наш корвет типу Веспа, з нашими ж Нептунами ! що, вже забули ?
але в першу чергу він робив те, що треба - Сухопутні війська
показати весь коментар
08.03.2024 18:03 Відповісти
" ...робив і наш корвет типу Веспа..." - а як потужно робив, увесь Київ у ларьках рошен.
показати весь коментар
08.03.2024 20:39 Відповісти
однією рукою топим ЧФ рашки, а іншою робимо його повний аналог:

корвет типу "Ада" (мінімум 500 млн. дол. !!!) :
Зенітно-ракетний комплекс: За припущенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мілітарної порталу , на корветі буде встановлено французький ЗРК, оснащений ракетами малого радіуса дії https://uk.wikipedia.org/wiki/MICA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) MICA та турецький ЗК ближнього бою Aselsan GOKDENIZ

чи відібьється від Циркона (швидкість до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М = 9https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-lenta_2017-6 ) ? не факт !
показати весь коментар
08.03.2024 16:57 Відповісти
та він до Одеси не дійде -московити всеруться але потоплять .. тим більше це не дуже важко ..
показати весь коментар
08.03.2024 16:59 Відповісти
Який єдиний, їх **** два. Зельцман гуляє на останні...наші останні
показати весь коментар
08.03.2024 19:14 Відповісти
то мазепа чи виговський? ви вже там опріділіться
показати весь коментар
08.03.2024 16:58 Відповісти
Цу 2 різні корвети
показати весь коментар
08.03.2024 17:21 Відповісти
По очереди, по четным - один, по нечетным - второй)))
показати весь коментар
08.03.2024 17:33 Відповісти
Опыт Черноморского флота никого ничему не научил.Ну что ж, пичаль
показати весь коментар
08.03.2024 17:03 Відповісти
розкажить про долю тих корветів які у нас були.
показати весь коментар
08.03.2024 17:08 Відповісти
самі затопили, наш гордий "варях" "Сагайдачний" в Миколаєві...

не вистачає слів і мєждомєтій !!!
в нашій ситуації на цих корветах ні плавати ніде, а ні сховати !!!

вова, дибіл ! рашка евакуйовала головну базу ЧФ, із своєї гордісті Севастополя в Абхазію.
вова, у нас Абхазіїї немає, а в рашки дохрєна балистики!
хоча, навіть прильот за 500 метрів в Одесі тобі мізки не вставив!
тут медицина безсила...
показати весь коментар
08.03.2024 17:14 Відповісти
приоритетная цель для кацапов.
они не успокоятся, пока его не потопят.
показати весь коментар
08.03.2024 17:26 Відповісти
боневтік тішиться за кошт українців. накуя нам це кориту? вже ж доведено, що маленький морський дрон топить страшний крейсер на раз-два!
показати весь коментар
08.03.2024 17:29 Відповісти
мінімум 50 штук ось таких машинок cv-90
показати весь коментар
08.03.2024 18:06 Відповісти
Зелeний реально ніц не доганяє??? Цапи будуть на цей кораблик полювати як скажені. За ті гроші, могли б стільки різних плюшок для кацапстану добути......
показати весь коментар
08.03.2024 19:12 Відповісти
Так, згоден 💯
показати весь коментар
08.03.2024 19:13 Відповісти
Можно построить двойника какого-нибудь кацапского корыта - внешний вид, флаг, чтоб внешне не отличить, потом набить взрывчаткой и отправить к мосту. Пока они прочухают, что это подстава, он будет уже под мостом и ... 💥
показати весь коментар
08.03.2024 18:05 Відповісти
Не можна. Там мабуть свій-чужий, як на літаку.
показати весь коментар
08.03.2024 18:35 Відповісти
Ще не зрозуміли, що в Чорному морі флот - то одноразова ********?
показати весь коментар
08.03.2024 18:34 Відповісти
теля ще сраці
показати весь коментар
08.03.2024 18:51 Відповісти
Зельцман - клінічний ідіот, ніт, клінічні ідіоти - це тв, хто за нього проголосували
показати весь коментар
08.03.2024 19:16 Відповісти
Пришвартують до фрегата "Гетьман Сагайдачний"?
показати весь коментар
08.03.2024 20:28 Відповісти
От мені цікаво, яка .... вивела саме напередодні вторгнення "Гетьман Сагайдачний" на ремонт, а потім його затопила?
показати весь коментар
08.03.2024 20:41 Відповісти
Поїде на Мурманськ топити рашиські конвої, чи що?
показати весь коментар
08.03.2024 21:09 Відповісти
 
 