Україна вже готує екіпаж для корвету "Гетьман Іван Мазепа", який будує для нас Туреччина, - ВМС
Український екіпаж вже проходить підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа", який будується у Туреччині для ВМС України.
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.
"Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно до того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях", - зазначив Плетенчук.
Речник ВМС наголосив, що на озброєнні воїнів в бригаді морської авіації застосовуються вироби турецького виробництва, йдеться про безпілотники "Байрактари".
Плетенчук зауважив, що Україна давно працює з Туреччиною. Він додав, що ця співпраця є плідною і почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От нехай і набувають його у Туреччині. А в Україні для нього зараз дуже небезпечно.
Ну-ну...
Колись була пословиця:
якщо хочете розорити країну, то побудуйте лінкор
а при тому Порох, що він і ракети робив і наш корвет типу Веспа, з нашими ж Нептунами ! що, вже забули ?
але в першу чергу він робив те, що треба - Сухопутні війська
корвет типу "Ада" (мінімум 500 млн. дол. !!!) :
Зенітно-ракетний комплекс: За припущенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мілітарної порталу , на корветі буде встановлено французький ЗРК, оснащений ракетами малого радіуса дії https://uk.wikipedia.org/wiki/MICA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) MICA та турецький ЗК ближнього бою Aselsan GOKDENIZ
чи відібьється від Циркона (швидкість до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М = 9https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-lenta_2017-6 ) ? не факт !
треба скасовувати замовлення, або вже перепродавати це чудо комусь, бо буде друга "мацква"
але ж вова хоче "корабля з матросами", а не якісь там безпілотники
"варях""Сагайдачний" в Миколаєві...
не вистачає слів і мєждомєтій !!!
в нашій ситуації на цих корветах ні плавати ніде, а ні сховати !!!
вова, дибіл ! рашка евакуйовала головну базу ЧФ, із своєї гордісті Севастополя в Абхазію.
вова, у нас Абхазіїї немає, а в рашки дохрєна балистики!
хоча, навіть прильот за 500 метрів в Одесі тобі мізки не вставив!
тут медицина безсила...
они не успокоятся, пока его не потопят.