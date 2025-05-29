Україна під час переговорів з Угорщиною працює над розблокуванням вступу до ЄС, - МЗС

Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі, тому Київ намагається вирішити це питання під час двосторонніх переговорів з Будапештом.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, Україна сподівається досягти позитивного результату у переговорах з Угорщиною.

Також Тихий зауважив, що Україна готова до відкриття переговорних кластерів про членство у ЄС.

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"Ми вважаємо, що немає ніяких перешкод для цього кроку, і він може бути зроблений вже зараз. Ми будемо продовжувати працювати з усіма країнами-членами ЄС. Ми маємо, я б сказав, вже широку згоду серед більшості країн-членів ЄС щодо того, що процес вступу України до ЄС може просуватися. І це також позиція, звичайно, Європейської Комісії", - наголосив Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна сподівається повернути переговори з Угорщиною на "конструктивний шлях" та працює для відкриття кластерів про переговори.

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