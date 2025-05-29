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Новини Членство України в ЄС Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Україна під час переговорів з Угорщиною працює над розблокуванням вступу до ЄС, - МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі, тому Київ намагається вирішити це питання під час двосторонніх переговорів з Будапештом.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, Україна сподівається досягти позитивного результату у переговорах з Угорщиною.

Також Тихий зауважив, що Україна готова до відкриття переговорних кластерів про членство у ЄС.

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"Ми вважаємо, що немає ніяких перешкод для цього кроку, і він може бути зроблений вже зараз. Ми будемо продовжувати працювати з усіма країнами-членами ЄС. Ми маємо, я б сказав, вже широку згоду серед більшості країн-членів ЄС щодо того, що процес вступу України до ЄС може просуватися. І це також позиція, звичайно, Європейської Комісії", - наголосив Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна сподівається повернути переговори з Угорщиною на "конструктивний шлях" та працює для відкриття кластерів про переговори.

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Автор: 

Угорщина (2335) МЗС (4159) членство в ЄС (1292) Тихий Георгій (13)


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Легче дождаться когда Орбан свалить и не тратить на это время
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29.05.2025 18:16 Відповісти
Уся Європа стоїть рачки перед Вітьком.
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29.05.2025 18:20 Відповісти
А коли дозволять пиззити мадярів?
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29.05.2025 18:21 Відповісти
жорік!
як ти працюєш над тим що б циган вітя від'їбався?
язиком чи молотком.
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29.05.2025 18:28 Відповісти
От де логіка, модяри турбуються за ущемление модяроязичних в Україні, та ніби через це блокують вступ України до ЕС, та ви навпаки повинні всяко просувати вступ, щоб ваші з "модярського мира" Українці як швидше вже вступили в ЕС, щоб вони врівнялись за правами з вами
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29.05.2025 18:52 Відповісти
 
 