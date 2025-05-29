Украина во время переговоров с Венгрией работает над разблокированием вступления в ЕС, - МИД
Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров относительно членства Украины в Европейском Союзе, поэтому Киев пытается решить этот вопрос во время двусторонних переговоров с Будапештом.
Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, Украина надеется достичь положительного результата в переговорах с Венгрией.
Также Тихий отметил, что Украина готова к открытию переговорных кластеров о членстве в ЕС.
"Мы считаем, что нет никаких препятствий для этого шага, и он может быть сделан уже сейчас. Мы будем продолжать работать со всеми странами-членами ЕС. Мы имеем, я бы сказал, уже широкое согласие среди большинства стран-членов ЕС относительно того, что процесс вступления Украины в ЕС может продвигаться. И это также позиция, конечно, Европейской Комиссии", - подчеркнул Тихий.
Представитель МИД добавил, что Украина надеется вернуть переговоры с Венгрией на "конструктивный путь" и работает для открытия кластеров о переговорах.
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як ти працюєш над тим що б циган вітя від'їбався?
язиком чи молотком.