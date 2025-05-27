Венгрия будет и дальше блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионажа, - министр по вопросам ЕС Бока

Венгрия пока не готова одобрить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз из-за обострения двусторонних политических отношений.

Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бока обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии, подчеркнув, что это препятствует конструктивному диалогу.

"На данный момент Украина проводит многочисленные информационные и разведывательные мероприятия на территории Венгрии с намерением повлиять на демократические процессы принятия решений", - отметил Бока.

Также он напомнил, что в условиях напряженных двусторонних отношений Венгрия считает преждевременным начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

После заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

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