Венгрия будет и дальше блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионажа, - министр по вопросам ЕС Бока
Венгрия пока не готова одобрить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз из-за обострения двусторонних политических отношений.
Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Бока обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии, подчеркнув, что это препятствует конструктивному диалогу.
"На данный момент Украина проводит многочисленные информационные и разведывательные мероприятия на территории Венгрии с намерением повлиять на демократические процессы принятия решений", - отметил Бока.
Также он напомнил, что в условиях напряженных двусторонних отношений Венгрия считает преждевременным начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Что предшествовало?
Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.
Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.
В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".
После заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".
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Нам треба знайти болюче місце у мадяр і тиснути на нього, ні більше, ні меньше.
А без шпиунства модьори обійтися не можуть?
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