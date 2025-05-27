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Новости Позиция Венгрии относительно Украины Венгрия заявила об обнаружении украинских шпионов
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Венгрия будет и дальше блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионажа, - министр по вопросам ЕС Бока

Янош Бока о буферной зоне в Украине

Венгрия пока не готова одобрить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз из-за обострения двусторонних политических отношений.

Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бока обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии, подчеркнув, что это препятствует конструктивному диалогу.

"На данный момент Украина проводит многочисленные информационные и разведывательные мероприятия на территории Венгрии с намерением повлиять на демократические процессы принятия решений", - отметил Бока.

Также он напомнил, что в условиях напряженных двусторонних отношений Венгрия считает преждевременным начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

После заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

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Автор: 

Венгрия (1995) Украина (45001) членство в ЕС (1048)


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Топ комментарии
+12
шістка нацистів-рашистів...
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27.05.2025 11:11
+8
пішов ти нах..., кочівники без роду і племені
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27.05.2025 11:09
+8
Мадярські гниди Європи. Вирішили що кращий захист це напад виродкі
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27.05.2025 11:18
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пішов ти нах..., кочівники без роду і племені
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27.05.2025 11:09 Ответить
шістка нацистів-рашистів...
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27.05.2025 11:11 Ответить
Хвіст махає собакою
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27.05.2025 11:12 Ответить
Пустіть їм з десяток бурятів трубою - най сі втішуть.
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27.05.2025 11:15 Ответить
Презервативи в центрі Європи. Ненавиджу цих потвор.
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27.05.2025 11:15 Ответить
А до цього через що блокували???🤡🤡🤡
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27.05.2025 11:17 Ответить
Мадярські гниди Європи. Вирішили що кращий захист це напад виродкі
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27.05.2025 11:18 Ответить
Вони як русня - в своєму говні звинувачують інших
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27.05.2025 11:27 Ответить
"На війні як на війні", є така приказка.
Нам треба знайти болюче місце у мадяр і тиснути на нього, ні більше, ні меньше.
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27.05.2025 11:51 Ответить
Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство

А без шпиунства модьори обійтися не можуть?
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27.05.2025 11:23 Ответить
Ні, мені подобається... Набили Заакарпаття своїми шпигунами, готувалися "відхопить" 24 лютого 2022 року, шматок України (навіть війська по тривозі підняли та кинули до кордону), паскудять роками, Україні, в міжнародному полі - і ми "ШПИГУНИ"? А ви доведіть! Ваші вже, кажуть, "солов"ями заливаються", на допитах...
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27.05.2025 11:34 Ответить
Кацапська мордва посеред Європи...
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27.05.2025 11:40 Ответить
Не зря в Великую Отечественную был приказ, венгров в плен не брать.
https://www.youtube.com/shorts/_w7_Z-lpSNU
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27.05.2025 12:00 Ответить
"Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство... Угорщини" Джерело: https://censor.net/ua/n3554551
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27.05.2025 12:17 Ответить
Це як в підарассії - а давайте щось придумаєм, в це повірити і заставимо всіх у це повірити
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27.05.2025 12:23 Ответить
Кіно для Європи,щоб подалі блокувати рішення.
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27.05.2025 13:08 Ответить
Пнх
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27.05.2025 14:12 Ответить
 
 