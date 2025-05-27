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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС Угорщина заявила про виявлення українських шпигунів
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Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство, - міністр з питань ЄС Бока

Янош Бока про буферну зону в Україні

Угорщина наразі не готова схвалити відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу через загострення двосторонніх політичних відносин.

Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Бока звинуватив Україну у шпигунській діяльності на території Угорщини, наголосивши, що це перешкоджає конструктивному діалогу.

"На цей момент Україна проводить численні інформаційні та розвідувальні заходи на території Угорщини з наміром вплинути на демократичні процеси ухвалення рішень", - зазначив Бока.

Також він нагадав, що в умовах напружених двосторонніх відносин Угорщина вважає передчасним початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

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Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

У суботу, 10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

Після заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".

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Автор: 

Угорщина (2332) Україна (5949) членство в ЄС (1287)


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Топ коментарі
+12
шістка нацистів-рашистів...
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27.05.2025 11:11
+8
пішов ти нах..., кочівники без роду і племені
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27.05.2025 11:09
+8
Мадярські гниди Європи. Вирішили що кращий захист це напад виродкі
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27.05.2025 11:18
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пішов ти нах..., кочівники без роду і племені
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27.05.2025 11:09 Відповісти
шістка нацистів-рашистів...
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27.05.2025 11:11 Відповісти
Хвіст махає собакою
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27.05.2025 11:12 Відповісти
Пустіть їм з десяток бурятів трубою - най сі втішуть.
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27.05.2025 11:15 Відповісти
Презервативи в центрі Європи. Ненавиджу цих потвор.
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27.05.2025 11:15 Відповісти
А до цього через що блокували???🤡🤡🤡
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27.05.2025 11:17 Відповісти
Мадярські гниди Європи. Вирішили що кращий захист це напад виродкі
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27.05.2025 11:18 Відповісти
Вони як русня - в своєму говні звинувачують інших
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27.05.2025 11:27 Відповісти
так вони і є адіннарот з кацапнею, ті то правда до нас хочуть примазатись.
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27.05.2025 17:12 Відповісти
"На війні як на війні", є така приказка.
Нам треба знайти болюче місце у мадяр і тиснути на нього, ні більше, ні меньше.
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27.05.2025 11:51 Відповісти
Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство

А без шпиунства модьори обійтися не можуть?
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27.05.2025 11:23 Відповісти
Ні, мені подобається... Набили Заакарпаття своїми шпигунами, готувалися "відхопить" 24 лютого 2022 року, шматок України (навіть війська по тривозі підняли та кинули до кордону), паскудять роками, Україні, в міжнародному полі - і ми "ШПИГУНИ"? А ви доведіть! Ваші вже, кажуть, "солов"ями заливаються", на допитах...
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27.05.2025 11:34 Відповісти
Кацапська мордва посеред Європи...
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27.05.2025 11:40 Відповісти
Не зря в Великую Отечественную был приказ, венгров в плен не брать.
https://www.youtube.com/shorts/_w7_Z-lpSNU
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27.05.2025 12:00 Відповісти
"Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство... Угорщини" Джерело: https://censor.net/ua/n3554551
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27.05.2025 12:17 Відповісти
Це як в підарассії - а давайте щось придумаєм, в це повірити і заставимо всіх у це повірити
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27.05.2025 12:23 Відповісти
Кіно для Європи,щоб подалі блокувати рішення.
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27.05.2025 13:08 Відповісти
Пнх
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27.05.2025 14:12 Відповісти
 
 