Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство, - міністр з питань ЄС Бока

Угорщина наразі не готова схвалити відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу через загострення двосторонніх політичних відносин.

Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Бока звинуватив Україну у шпигунській діяльності на території Угорщини, наголосивши, що це перешкоджає конструктивному діалогу.

"На цей момент Україна проводить численні інформаційні та розвідувальні заходи на території Угорщини з наміром вплинути на демократичні процеси ухвалення рішень", - зазначив Бока.

Також він нагадав, що в умовах напружених двосторонніх відносин Угорщина вважає передчасним початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

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Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

У суботу, 10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

Після заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".

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