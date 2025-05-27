Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство, - міністр з питань ЄС Бока
Угорщина наразі не готова схвалити відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу через загострення двосторонніх політичних відносин.
Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Бока звинуватив Україну у шпигунській діяльності на території Угорщини, наголосивши, що це перешкоджає конструктивному діалогу.
"На цей момент Україна проводить численні інформаційні та розвідувальні заходи на території Угорщини з наміром вплинути на демократичні процеси ухвалення рішень", - зазначив Бока.
Також він нагадав, що в умовах напружених двосторонніх відносин Угорщина вважає передчасним початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
Що передувало?
Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.
Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.
Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.
У суботу, 10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".
Після заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нам треба знайти болюче місце у мадяр і тиснути на нього, ні більше, ні меньше.
А без шпиунства модьори обійтися не можуть?
https://www.youtube.com/shorts/_w7_Z-lpSNU