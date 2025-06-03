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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Совість мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до ЄС, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що зробить усе від нього залежне, аби не допустити вступу України до Європейського Союзу, мотивуючи це тим, що діє в інтересах своєї країни.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Двері знову широко відчинені: розширення Європейського Союзу, розширення і зміцнення спільноти держав-членів - це благородна ідея. Ми працюємо над нею десятиліттями, наприклад, з країнами Західних Балкан.

Саме в цю прогалину бюрократи в Брюсселі хочуть виштовхнути Україну, використовуючи добру волю європейських громадян. Для Брюсселя вступ України є життєво важливим питанням: політичний порятунок і хороший бізнес посеред програшної війни", - вважає угорський політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан знову виступив проти вступу України в ЄС: Це небезпечна країна. Витончені і розумні злочинці

"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Звичайно, бюрократам байдуже, куди підуть гроші європейців. Їм байдуже, чи це Дебрецен, чи Харків, Варшава чи Київ, Братислава чи Львів", - стверджує Орбан.

Угорський премʼєр продовжив: через десять років він "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками й перед країною", якщо не зробить зараз "усе можливе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від лихоманки брюссельської мрії про вступ України".

Цією заявою Орбан прорекламував урядове опитування щодо вступу України в ЄС, сповненого численних маніпуляцій та яке навіть перевели в онлайн задля більшого охоплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина надалі блокуватиме вступ України до ЄС через шпигунство, - міністр з питань ЄС Бока

Автор: 

Угорщина (2336) членство в ЄС (1296) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+18
Витя там де у тебе колись совість була, щось виросло
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03.06.2025 19:07 Відповісти
+15
уйобіще кацапське. Мадяр фашискій
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03.06.2025 19:07 Відповісти
+13
мразота
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03.06.2025 19:08 Відповісти
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Витя там де у тебе колись совість була, щось виросло
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03.06.2025 19:07 Відповісти
Ніхера не виросло! Всохлося. 😊
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03.06.2025 19:51 Відповісти
не совість його буде мучити, бо її вже немає, а ...

чорти гвалтуматимуть в ср..ку на розпеченій пательні

.
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03.06.2025 19:54 Відповісти
Довб@#4б тупорилий
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03.06.2025 19:07 Відповісти
Одним словом-****** !!))
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03.06.2025 19:18 Відповісти
шавка пуйла цей орбан
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03.06.2025 19:32 Відповісти
уйобіще кацапське. Мадяр фашискій
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03.06.2025 19:07 Відповісти
мразота
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03.06.2025 19:08 Відповісти
Не може мучити те-чого немає...
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03.06.2025 19:10 Відповісти
Кончена тварюка. Як і основна маса МУДЬЯр.
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03.06.2025 19:10 Відповісти
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".

Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"

Загугліть собі "мадяризація"
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03.06.2025 20:51 Відповісти
шо-то малыш не над тем работает....
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03.06.2025 19:11 Відповісти
Хай тоді йому лоб бронебійний вшивають. Бо такого легше викреслити ніж десятиліттями щось йому пояснювати.
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03.06.2025 19:11 Відповісти
Тільки рейд по Мукачеву, Берегову тощо допоможе.
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03.06.2025 19:12 Відповісти
самовбилась би там вже ця жаба довбана
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03.06.2025 19:12 Відповісти
В нього совістю називаються
недоотримані кацапські гроші
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03.06.2025 19:12 Відповісти
йо@ане кончене одоробло
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03.06.2025 19:12 Відповісти
Ты смотри, какая лицемерная гнида. Тут ЕС собираются вас ссаными тряпками лишать права голоса - но ты никак не уймешься. Видимо крепко его держат за его седые причиндалы. Хотя он дешевый, таких за миллион баксов можно пучок купить.
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03.06.2025 19:12 Відповісти
Прізвище могилєвічь ще зіграє з цим уйобком.

В ящик.
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03.06.2025 19:15 Відповісти
Схоже за кожен такий висер Орбан отримує щось для безтурботного життя на пенсії, зрозуміло від кого.
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03.06.2025 19:15 Відповісти
шо-шо тебе там пучить?...
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03.06.2025 19:16 Відповісти
По факту це піздьож для своіх, він фактично вже не може як раніше, сказав ні, і всі мусят відмовитися, це не НАТО, тут вже використовуют метод "орбан іде на ***", бо якби було не так, ця потвора би блокувала санкціі, а ні, не може, так шо хай собі там патякає на здоровля!
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03.06.2025 19:18 Відповісти
Авжеж мучатиме. І багато років мучатиме коли буде сидіти в тюрячці (мадяри видадуть коли добре попрохати). А злочин його в тому що сприяв як військовій агресії рашки так і намагався в ній приймати участь за допомогою армії Угорщини.
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03.06.2025 19:20 Відповісти
Щоб Україна не ,,висосала,, форинти Угорщині потрібно вийти із складу ЄС. Це моя пропозиція Орбану.
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03.06.2025 19:20 Відповісти
Про санкции кстати молчит) потому что нужно будет голосовать в ближайшие дни. А вот на теме Украины и ЕС можно и попиарится перед своими пейзанами. Перспектива все равно отдаленная.
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03.06.2025 19:24 Відповісти
мне кажется, что это не совесть, а жаба
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03.06.2025 19:25 Відповісти
Ох завив, чує падло, що кінець близько!
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03.06.2025 19:27 Відповісти
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03.06.2025 19:28 Відповісти
Судячи з його слів в Віті совість москальського п.дара.
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03.06.2025 19:28 Відповісти
самокат тебе в подарок
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03.06.2025 19:29 Відповісти
Таку гниду ще пошукати...
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03.06.2025 19:29 Відповісти
Пора давіть охеревших угорців Берегова.
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03.06.2025 19:31 Відповісти
Совість мучитиме...

Не совість мучитиме цього Орбана, а паяльник у дупі.
Його хазяї у кремлі мастаки на такі "совістливі" штуки.
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03.06.2025 19:32 Відповісти
Совість мучатиме, що у ***** азяв бабосики в ніюха не зробив? Так то не совість, а очко жим-жим
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03.06.2025 19:34 Відповісти
Малюк з мостами закінчить 😉і займеться твоєю совістю продажною
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03.06.2025 19:35 Відповісти
У этого цыгана совести как у папуаса снега..
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03.06.2025 19:35 Відповісти
Коли ж цього цинічного путінского запроданця вже достане справедлива карма.
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03.06.2025 19:37 Відповісти
******** путінський!
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03.06.2025 19:38 Відповісти
Орбана, мучить страх, як і його попередників, портнова, кушнарьова, захарченка….
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03.06.2025 19:38 Відповісти
Какое противодействие даже ЕС. Нечисть лубянская в портянки аж дрыщет. Нище.***!!!
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03.06.2025 19:41 Відповісти
Шоу маст гоу он)))
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03.06.2025 19:43 Відповісти
Записуйся в чергу до кобзона.
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03.06.2025 19:44 Відповісти
«Совість ФСБ мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до ЄС, - Орбан»
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03.06.2025 19:46 Відповісти
Яка там може в біса бути совість у цієі продажноі політичноі повіі? Орбан відкрито виконує і відпрацьовує роль «крота» путіна в Євросоюзі....І він зараз відверто поводить себе на міжнародній арені так, ніби він і є насправді уповноваженим представником російського диктатора . Ставлення угорського прем'єр-міністра орбана до України усім добре відоме. Як тільки в Європейському Союзі, чи НАТО мова заходить про допомогу Україні у її війні з росією, як тут відразу ж з'являється як чорт із табакерки орбан, який миттєво висуває купу надуманих причин, чому ці структури мусять відмовити Українській державі. Варто лише пригадати, які коники він постійно викидає під час головування Угорщини в Євросоюзі.....«Орбанізм» - це ракова пухлина у спільному європейському організмі... Але не дивлячись на це Євросоюз дивно дуже слабо реагує, що в його лавах перебуває політик, котрий неприховано працює на інтереси росії. Майбутнім історикам доведеться скрупульозно досліджувати сумнівну спадщину цього заангажованого слуги москви...
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03.06.2025 19:48 Відповісти
орбан вже давно є синонімом слова підар. ми кажемо орбан, маємо на увазі підар, ми кажемо підар, а це таки знов орбан.
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03.06.2025 19:51 Відповісти
Якби так вболівав за Україну хоча б один з Європейських лідерів,як Орган проти....та за путлєра..
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03.06.2025 19:53 Відповісти
В орбана підгорає)
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03.06.2025 19:55 Відповісти
Совість може мучити лиш живого)А ти подумав,що мертвому все одно))
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03.06.2025 19:58 Відповісти
орбаноїдна жаба.
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03.06.2025 20:02 Відповісти
Пекло тебе чекає!
Рашистька тварь! Чорти тебе будуть варити за гроши, котрі ти отримувал постійно від рашки, з 90-х!
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03.06.2025 20:07 Відповісти
Ми , зачекаємо . За цей час , або емір умре , або ішак здохне .
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03.06.2025 20:12 Відповісти
И этот РiDоR приезжал к нам жрало наше сало...
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03.06.2025 20:40 Відповісти
Приедит на Отсосало
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03.06.2025 20:47 Відповісти
Шлюшандра мавзолейная
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03.06.2025 20:42 Відповісти
Бегемотище товстошкіре! у тебе фантомні болі! Совість ампутована давно. Там бовтається кавалок гівна.
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03.06.2025 20:43 Відповісти
Це в кого совість? У агента КГБ Орбана? Якому Пуйло в Берліні колись передавав чемодан з бабаками, щоб боровся проти Європейських намірів Угорщини?
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03.06.2025 20:46 Відповісти
Мабуть ху...ло валізи спутав
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03.06.2025 20:57 Відповісти
А ми йому нафту російську, і світло ще продаємо по супер ціні.
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03.06.2025 20:48 Відповісти
Там де у людей совість, там у тебе хрен висит, тебе давно кабздон чекає
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03.06.2025 20:56 Відповісти
 
 