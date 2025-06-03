Совість мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до ЄС, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що зробить усе від нього залежне, аби не допустити вступу України до Європейського Союзу, мотивуючи це тим, що діє в інтересах своєї країни.
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Двері знову широко відчинені: розширення Європейського Союзу, розширення і зміцнення спільноти держав-членів - це благородна ідея. Ми працюємо над нею десятиліттями, наприклад, з країнами Західних Балкан.
Саме в цю прогалину бюрократи в Брюсселі хочуть виштовхнути Україну, використовуючи добру волю європейських громадян. Для Брюсселя вступ України є життєво важливим питанням: політичний порятунок і хороший бізнес посеред програшної війни", - вважає угорський політик.
"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Звичайно, бюрократам байдуже, куди підуть гроші європейців. Їм байдуже, чи це Дебрецен, чи Харків, Варшава чи Київ, Братислава чи Львів", - стверджує Орбан.
Угорський премʼєр продовжив: через десять років він "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками й перед країною", якщо не зробить зараз "усе можливе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від лихоманки брюссельської мрії про вступ України".
Цією заявою Орбан прорекламував урядове опитування щодо вступу України в ЄС, сповненого численних маніпуляцій та яке навіть перевели в онлайн задля більшого охоплення.
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чорти гвалтуматимуть в ср..ку на розпеченій пательні
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Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
Загугліть собі "мадяризація"
недоотримані кацапські гроші
В ящик.
Не совість мучитиме цього Орбана, а паяльник у дупі.
Його хазяї у кремлі мастаки на такі "совістливі" штуки.
«СовістьФСБ мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до ЄС, - Орбан»
Рашистька тварь! Чорти тебе будуть варити за гроши, котрі ти отримувал постійно від рашки, з 90-х!