Совість мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до ЄС, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що зробить усе від нього залежне, аби не допустити вступу України до Європейського Союзу, мотивуючи це тим, що діє в інтересах своєї країни.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Двері знову широко відчинені: розширення Європейського Союзу, розширення і зміцнення спільноти держав-членів - це благородна ідея. Ми працюємо над нею десятиліттями, наприклад, з країнами Західних Балкан.

Саме в цю прогалину бюрократи в Брюсселі хочуть виштовхнути Україну, використовуючи добру волю європейських громадян. Для Брюсселя вступ України є життєво важливим питанням: політичний порятунок і хороший бізнес посеред програшної війни", - вважає угорський політик.

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"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Звичайно, бюрократам байдуже, куди підуть гроші європейців. Їм байдуже, чи це Дебрецен, чи Харків, Варшава чи Київ, Братислава чи Львів", - стверджує Орбан.

Угорський премʼєр продовжив: через десять років він "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками й перед країною", якщо не зробить зараз "усе можливе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від лихоманки брюссельської мрії про вступ України".

Цією заявою Орбан прорекламував урядове опитування щодо вступу України в ЄС, сповненого численних маніпуляцій та яке навіть перевели в онлайн задля більшого охоплення.

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