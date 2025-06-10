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Новини Україна-НАТО
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Зеленський має запрошення на саміти НАТО, ЄС та G7: МЗС працює над двосторонніми зустрічами

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський має запрошення на саміт НАТО, ЄС та і Групи семи, над організацією двосторонніх зустрічей на полях цих заходів працює МЗС.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Президент має запрошення на саміт НАТО, ЄС і Групи семи. Буде вирішуватися його участь ближче до подій, все залежить від безпекових умов. Зазвичай на таких самітах відбуваються двосторонні зустрічі. Ми над цим і працюємо", - сказав він.

За словами Тихого, на саміті НАТО потрібна не тільки участь України, а й сильні рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про участь Зеленського у саміті НАТО: Потрібні сильні рішення для оборони України

"Для нас як для держави важлива наповненість цієї зустрічі. Нам важливо, щоб за підсумками саміту був сигнал сили і єдності, а тому числі щодо України. Зараз іде робота, щоб вийти на ці рішення. Від цього залежить участь України", - сказав речник МЗС.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) НАТО (6557) саміт (794) Тихий Георгій (20)


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Топ коментарі
+2
Ти ба: наш просто нарасхват йде!
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10.06.2025 13:01 Відповісти
+2
Запускайте Єрмака!!!
Безпрограшний варіант...

Він вміє сидіти і мовчати. Стояти і мовчати. Обтікати і мовчати. Летіти сходами і мовчати.
Дипломат від Бога. І ні разу не якийсь там токсичний ублюдок.
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10.06.2025 13:05 Відповісти
+2
Ого, а можна десь побачити результати попередніх 5000 зустрічей і самітів?
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10.06.2025 13:06 Відповісти
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Ти ба: наш просто нарасхват йде!
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10.06.2025 13:01 Відповісти
Запускайте Єрмака!!!
Безпрограшний варіант...

Він вміє сидіти і мовчати. Стояти і мовчати. Обтікати і мовчати. Летіти сходами і мовчати.
Дипломат від Бога. І ні разу не якийсь там токсичний ублюдок.
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10.06.2025 13:05 Відповісти
Ого, а можна десь побачити результати попередніх 5000 зустрічей і самітів?
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10.06.2025 13:06 Відповісти
Карта діпстейт?
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10.06.2025 13:09 Відповісти
Можна побачити в руках українських захисніків: М777, Хаймерси, Патріоти, Атакамси, Абрамси, Леопарди, Гепарди, Челенджери, Бредлі, Зюзани, Цезарі, F-16, Сааби, і багато чого іншого. Також можна побачити пряму фінансову допомогу в українському бюджеті, отриманий статус України як кандидата в ЄС, і санкції проти рф.
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10.06.2025 13:44 Відповісти
вова, все куйня! так, як ті твої 30 безпекових угод. світ дуже зручно прикрив свою дупу нещасними українцями.
своя ЯЗ та своя балістика - це ключ до перемоги та миру.
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10.06.2025 13:09 Відповісти
Кожен раз, як усвідомиш - яке нікчемне пустоголове зелене опудало уособлює і представляє сьогодні Україну у світі - відчуваеш пекельний сором і злість на тих 13.000.000 д******в, які захотіли поржать у 2019 році. Лідер, пля...
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10.06.2025 13:12 Відповісти
А где он сейчас?
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10.06.2025 13:16 Відповісти
Ну, на самміт НАТО його чекають на вечерю, напевне, в якості офіціанта... За роль на інших подіях - ще повідомлялось, але, схоже на щось подібне...
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10.06.2025 13:26 Відповісти
 
 