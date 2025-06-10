Зеленський має запрошення на саміти НАТО, ЄС та G7: МЗС працює над двосторонніми зустрічами

Президент України Володимир Зеленський має запрошення на саміт НАТО, ЄС та і Групи семи, над організацією двосторонніх зустрічей на полях цих заходів працює МЗС.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Президент має запрошення на саміт НАТО, ЄС і Групи семи. Буде вирішуватися його участь ближче до подій, все залежить від безпекових умов. Зазвичай на таких самітах відбуваються двосторонні зустрічі. Ми над цим і працюємо", - сказав він.

За словами Тихого, на саміті НАТО потрібна не тільки участь України, а й сильні рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про участь Зеленського у саміті НАТО: Потрібні сильні рішення для оборони України

"Для нас як для держави важлива наповненість цієї зустрічі. Нам важливо, щоб за підсумками саміту був сигнал сили і єдності, а тому числі щодо України. Зараз іде робота, щоб вийти на ці рішення. Від цього залежить участь України", - сказав речник МЗС.