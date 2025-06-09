Сибіга про участь Зеленського у саміті НАТО: Потрібні сильні рішення для оборони України

Україна очікує від союзників сильних рішень, які зміцнять обороноздатність України. Тоді стане можливим візит президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У міністрів запитали, чи будуть країни НАТО згадувати Росію як спільного ворога в підсумковому комюніке саміту Альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-26 червня.

"Звичайно, ці теми будуть включені до спільної декларації, як це вже було зроблено у Вашингтоні, у рамках саміту в Мадриді, у Брюсселі, у Вільнюсі, у 2022 році, тому що йдеться про найважливіші питання безпеки, і Росія є об'єктом військової загрози", - зазначив очільник МЗС Литви.

Також, за його словами, союзники наголошують, що шлях України до НАТО є невідворотним, а в цьому питанні нічого не змінилося. Він додав, що переговори про комюніке саміту тільки почалися.

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Своєю чергою Сибіга нагадав, що в жодної третьої країни, зокрема Росії, немає права вето щодо членства України в НАТО.

"Для того, щоб уможливити участь президента Зеленського в цьому заході (ідеться про саміт НАТО - ред.), мають бути відповідні сильні конкретні рішення, які вже зараз посилюють нашу оборонну спроможність. Виходячи з цієї логіки, ми вибудовуємо наші очікування і доводимо їх безпосередньо до наших партнерів", - наголосив Сибіга.

Він додав, що безпека України та євроатлантична безпека є нерозривними, а Україна може значно посилити безпеку всього євроатлантичного простору.

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