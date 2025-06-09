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Новини Саміт НАТО у Гаазі Запрошення Зеленського на саміт НАТО
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Сибіга про участь Зеленського у саміті НАТО: Потрібні сильні рішення для оборони України

Сибіга озвучив умову візиту Зеленського на саміт НАТО у Гаазі

Україна очікує від союзників сильних рішень, які зміцнять обороноздатність України. Тоді стане можливим візит президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У міністрів запитали, чи будуть країни НАТО згадувати Росію як спільного ворога в підсумковому комюніке саміту Альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-26 червня.

"Звичайно, ці теми будуть включені до спільної декларації, як це вже було зроблено у Вашингтоні, у рамках саміту в Мадриді, у Брюсселі, у Вільнюсі, у 2022 році, тому що йдеться про найважливіші питання безпеки, і Росія є об'єктом військової загрози", - зазначив очільник МЗС Литви.

Також, за його словами, союзники наголошують, що шлях України до НАТО є невідворотним, а в цьому питанні нічого не змінилося. Він додав, що переговори про комюніке саміту тільки почалися.

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Своєю чергою Сибіга нагадав, що в жодної третьої країни, зокрема Росії, немає права вето щодо членства України в НАТО.

"Для того, щоб уможливити участь президента Зеленського в цьому заході (ідеться про саміт НАТО - ред.), мають бути відповідні сильні конкретні рішення, які вже зараз посилюють нашу оборонну спроможність. Виходячи з цієї логіки, ми вибудовуємо наші очікування і доводимо їх безпосередньо до наших партнерів", - наголосив Сибіга.

Він додав, що безпека України та євроатлантична безпека є нерозривними, а Україна може значно посилити безпеку всього євроатлантичного простору.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) НАТО (6547) саміт (791) членство в НАТО (1743) Сибіга Андрій (497)


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Топ коментарі
+5
Ще один @@здобол звалився на голови українців! Це ж требе вміти так закрутити - "відповідні сильні конкретні рішення"? Зєлєньській зі своєю "потужністю" мовчки відпочиває...
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09.06.2025 21:00 Відповісти
+5
Де ЗЄ, а де сильні рішення...
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09.06.2025 21:09 Відповісти
+2
сибіга!
що ти мелеш?
ти хочеш сказати, що найпотужниший найпереможніший найвеличніший найверховніший зе!лідар слабак, брехло і нікчема?
які ще сильні рішення треба, коли україною керує хріпатий зе!гундос сталеві яйця?
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09.06.2025 21:03 Відповісти
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не зрозумів - а шкільні підручники ціною 100 долларів за один екземпляр підручника?
чим не сильне рішення?
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09.06.2025 20:57 Відповісти
Ще один @@здобол звалився на голови українців! Це ж требе вміти так закрутити - "відповідні сильні конкретні рішення"? Зєлєньській зі своєю "потужністю" мовчки відпочиває...
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09.06.2025 21:00 Відповісти
сибіга!
що ти мелеш?
ти хочеш сказати, що найпотужниший найпереможніший найвеличніший найверховніший зе!лідар слабак, брехло і нікчема?
які ще сильні рішення треба, коли україною керує хріпатий зе!гундос сталеві яйця?
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09.06.2025 21:03 Відповісти
Янелох всегда нёс пургу о том, что НАТО Украине не нужОн.
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09.06.2025 21:06 Відповісти
Де ЗЄ, а де сильні рішення...
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09.06.2025 21:09 Відповісти
Саме сильне рішення для України - це не їхати Боневтіку на цей саміт, бо знову потрапить на очі придурку Трампу і той пошле його, а за ним Україну. Краще поїхати міністру закордонних справ, або представнику парламенту.
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09.06.2025 21:14 Відповісти
Трампу прийдеться ховатись від найпотужнішого.
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09.06.2025 21:22 Відповісти
Системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні. Про це https://www.youtube.com/watch?v=09vyQNsc6eM&t=1425s заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський
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09.06.2025 21:28 Відповісти
Найсильніше рішення - вийти в свій є-баний марафон, і чесно сказати, що йду в відставку, бо обісрався скрізь.
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09.06.2025 21:34 Відповісти
потужні ж
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09.06.2025 21:40 Відповісти
поешь гороху- сильно пьернешь
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09.06.2025 21:43 Відповісти
чекаємо на епічний діалог в стилі:

ю донт хев кардс, зеленскі
ай донт плей кардс дональд

джей ді лісен тумі...
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09.06.2025 21:45 Відповісти
Що, не зовуть, бо несильні рішення? Та зробіть свій саміт з шашликами і сильними рішеннями
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09.06.2025 22:19 Відповісти
 
 