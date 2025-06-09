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Новини Санкції проти Росії
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18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним, - Сибіга

Сибіга закликав, аби 18-й пакет санкцій ЄС був руйнівним для РФ

Майбутній 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ має бути нищівним для Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в понеділок, 9 червня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має нанести нищівний удар по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемах обходу санкцій", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT та заборони газопроводу "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій, спрямованих на посилення тиску на Москву з вимогою припинити війну проти України.

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Автор: 

росія (66104) санкції (12117) Євросоюз (13666) Сибіга Андрій (497)


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Вірно.А для прикладу сигіба не хоче кабміну запрпонувати зупинити нафтопровід?Чи єто другоє?Бо якось воно дивно виглядає
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09.06.2025 20:04 Відповісти
'Україна готова погодитись на тривале припинення вогню без гарантій безпеки" (с)

Так, стоп, а що тоді Єрмак три роки потужно підписував по всьому білому світу?

То ж ніби називалось "договори про гараниії безпеки", нє?

Знову виявилось ****@лово?

Ай-я-яй, хто б міг подумати.
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09.06.2025 20:06 Відповісти
У чужому оці скалку бачить, а в своєму навтопроводу дружба не помічає. (С)
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09.06.2025 20:06 Відповісти
а після 118 путлєра розорве як хомячка нікотін
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09.06.2025 20:08 Відповісти
как потужно кто то вам должен
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09.06.2025 20:08 Відповісти
СТРАТЕГІЧНИЙ П І Z Д Й О Ж САМА РУЙНІВНА ЗБРОЯ.
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09.06.2025 20:35 Відповісти
Чи тільки мені так здається, чи воно так є, але сьогоднішня влада озвучивши якусь дію проти росії, як наприклад, введення санкцій не пише, що вона має зробити і зробить, щоб довести справу до кінця і допомогти демократичним країнам ввести такі санкції, а вказують цим країнам, що потрібно їм робити, а не нам. І подивившись на такі дії більшість народу, яка не має критичного мислення миттєво починає звинувачувати США, країни ЄС і жодного питання до влади.
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09.06.2025 21:31 Відповісти
 
 