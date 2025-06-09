18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним, - Сибіга

Майбутній 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ має бути нищівним для Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в понеділок, 9 червня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має нанести нищівний удар по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемах обходу санкцій", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT та заборони газопроводу "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій, спрямованих на посилення тиску на Москву з вимогою припинити війну проти України.

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