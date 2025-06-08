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Новини Санкції проти Росії
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Науседа вимагає, щоб санкції проти РФ були схожі на "коктейль Молотова"

Гітанас Науседа про Євросоюз та Росію

Лідери країн Євросоюзу, не запровадивши, як обіцяли, жорсткі санкції проти Росії, підірвали довіру до Європи.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Це проблема. І вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що підтримуватимемо Україну та постачатимемо винищувачі, далекобійні ракети та боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - сказав Науседа в інтерв'ю Bild.

За його словами, санкції, які вже були введені проти Росії з лютого 2022 року, не мали того ефекту, на який розраховував Захід. По-перше, санкції не були достатньо рішучими, а по-друге - треті країни допомагають Росії їх обходити.

"Ось чому російська економіка, хоча й не в найкращому стані, все ще функціонує відносно добре за цих обставин", - пояснив литовський лідер.

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Наразі Євросоюз готує вже 18-й пакет санкцій проти Росії, і Литва вимагає, щоб він був схожий на "коктейль Молотова". Як сказав Науседа, це означає, що пакет повинен включати всі енергетичні компанії, які постачають гроші до російського державного бюджету: "Північний потік", "Росатом", "Газпром", "Лукойл".

"Решту російських банків також потрібно виключити з системи SWIFT, як і решту кораблів тіньового флоту. Інакше нас вважатимуть слабкими та вважатимуть, що Європа не бажає ухвалювати сміливі рішення", - наголосив він.

Автор: 

санкції (12113) Науседа Гітанас (352) Мерц Фрідріх (155)


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Топ коментарі
+8
якщо б з Гітлером боролися санкціями, печі Бухенвальда досі б диміли.
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08.06.2025 12:11 Відповісти
+7
якщо за 10 років не змогли ввести якихось вбивчих санцкцій, то вже й годі сподіватися що ще є якісь таємно-потужно-незламно-рішучі санкції десь в кабінетах ЄС або США
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08.06.2025 12:02 Відповісти
+6
Санкції майже не впливають на здатність росії вести війну. Вона так ще зможе довго бодатись з Україною.
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08.06.2025 12:14 Відповісти
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Не всі країни так думають і діють як країни Балтії
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08.06.2025 11:58 Відповісти
Засунути б пляшку із тим коктейлем в дупіту одному рижому чуваку.
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08.06.2025 12:07 Відповісти
Звісно, сидячи на дотаціях можна думати і діяти.
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08.06.2025 12:41 Відповісти
якщо за 10 років не змогли ввести якихось вбивчих санцкцій, то вже й годі сподіватися що ще є якісь таємно-потужно-незламно-рішучі санкції десь в кабінетах ЄС або США
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08.06.2025 12:02 Відповісти
А українцям тих санкцій і не треба. Треба лише розмови про них. Варто лише почитати коментарі під цими дописами. Хтось щось десь заявив, а українці вже кричать "Ну все, тепер точно перемога!"
Невичерпний перелік посилювачів та натискачів(язиками)...
"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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08.06.2025 12:39 Відповісти
Бо вони усі - сцикливі куколди, які до усрачки бояться реально виступити проти паРаші і ховаються за спинами українців. Для них - чим довше кацапня шматуватиме Україну - тим більше часу вони будуть спокійно жити. Ніколи ця імпотентна Європа реально не буде протистояти паРаші. Ні-ко-ли.
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08.06.2025 13:04 Відповісти
"Рішучі та вбивчі" санкції рішуче б"ють і по тих, хто їх вводить. Науседа згоден, щоб його країна залишилась без європейських дотацій?
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08.06.2025 12:40 Відповісти
вочевидь ви вже більш європейчик чим україниць,бо така сполосована дупа може цінність життя того ж латвійця вимірювати дотаціями,а також відсутнє логічне мишлення бо латвійці знаходячись біля войовничої клоаки переймаються цінністю власного життя....щасливого вам європейського життя і грошей більше
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08.06.2025 12:48 Відповісти
А в чому тоді цінність життя? Сидіти в злиднях і розповідати, які ми "вялікіє", як це роблять кацапи?
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08.06.2025 13:01 Відповісти
Ви всі ТЕРПІЛИ !
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08.06.2025 12:05 Відповісти
якщо б з Гітлером боролися санкціями, печі Бухенвальда досі б диміли.
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08.06.2025 12:11 Відповісти
Санкції майже не впливають на здатність росії вести війну. Вона так ще зможе довго бодатись з Україною.
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08.06.2025 12:14 Відповісти
так ,треба було їх вводити зпочатку і задавити економіку та добити совковий впк а не після того як вони цей впк обновили
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08.06.2025 12:51 Відповісти
Жодна війна ще не була виграна санкціями. І не буде. І як ти задавиш економіку країни, яка має такі величезні ресурси і одну з найпотужніших економік світу в союзниках? Це фантастика.
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08.06.2025 13:07 Відповісти
Онуки, закатованих у концТаборах ГУЛАГУ, знають ціну, отій, сруськай дрючби за часів совдепії і пломбіру, з ковбасою по 2.20!!
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08.06.2025 12:17 Відповісти
Мушу вас розчарувати,ті внуки ,принаймі їхня більшість і захоплюється совком.
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08.06.2025 12:55 Відповісти
Я теж рішуче вимагаю!!!
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08.06.2025 12:18 Відповісти
Науседа в 88 м году вступил в компартию советского союза, хорош борец
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08.06.2025 12:26 Відповісти
Науседа вимагає, щоб санкції проти РФ були схожі на "коктейль Молотова"

А більше скидаються на сечу віслюкову!
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08.06.2025 12:41 Відповісти
санкції ... хожі на "коктейль Молотова"

Коктейль Молотова - це квінтесенція і давній символ аматорства і бессилля.
Санкції мають бути схожі на ядерну торпеду - так краще...
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08.06.2025 12:42 Відповісти
Промова адекватноі людини. Європа це також розуміє але дивиться на трампа. Ніхто не хоче псувати з ним стосунки. Якби таку пропозицію вніс трамп, всі краіни Європи один поперед одного лізли зі своіми санкціями, а так... Біда що трампон не адекватний поганець і не може відірвати губи від дупи ху...ла.
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08.06.2025 13:07 Відповісти
при байдене тоже самое было. Все возможные санкции без вреда для себя они ввели еще в 22-м году. Чтоб начали вводить действительно серьезные санкции (та банально перестали покупать у рф нефть и газ) должно чтото радикальное произойти - к примеру вторжение в туже Латвию и тп. Пока идет медленное колупание в Украине никто ничего радикально нового вводить больше не будет ибо незачем, угрозы для них пока нету, а на Украину всем европейцам как уже стало понятно наплевать
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08.06.2025 13:19 Відповісти
 
 