Науседа вимагає, щоб санкції проти РФ були схожі на "коктейль Молотова"
Лідери країн Євросоюзу, не запровадивши, як обіцяли, жорсткі санкції проти Росії, підірвали довіру до Європи.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"Це проблема. І вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що підтримуватимемо Україну та постачатимемо винищувачі, далекобійні ракети та боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - сказав Науседа в інтерв'ю Bild.
За його словами, санкції, які вже були введені проти Росії з лютого 2022 року, не мали того ефекту, на який розраховував Захід. По-перше, санкції не були достатньо рішучими, а по-друге - треті країни допомагають Росії їх обходити.
"Ось чому російська економіка, хоча й не в найкращому стані, все ще функціонує відносно добре за цих обставин", - пояснив литовський лідер.
Наразі Євросоюз готує вже 18-й пакет санкцій проти Росії, і Литва вимагає, щоб він був схожий на "коктейль Молотова". Як сказав Науседа, це означає, що пакет повинен включати всі енергетичні компанії, які постачають гроші до російського державного бюджету: "Північний потік", "Росатом", "Газпром", "Лукойл".
"Решту російських банків також потрібно виключити з системи SWIFT, як і решту кораблів тіньового флоту. Інакше нас вважатимуть слабкими та вважатимуть, що Європа не бажає ухвалювати сміливі рішення", - наголосив він.
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Невичерпний перелік посилювачів та натискачів(язиками)...
"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261
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Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
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А більше скидаються на сечу віслюкову!
Коктейль Молотова - це квінтесенція і давній символ аматорства і бессилля.
Санкції мають бути схожі на ядерну торпеду - так краще...