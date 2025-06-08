Науседа требует, чтобы санкции против РФ были похожи на "коктейль Молотова".
Лидеры стран Евросоюза, не введя, как обещали, жесткие санкции против России, подорвали доверие к Европе.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - сказал Науседа в интервью Bild.
По его словам, санкции, которые уже были введены против России с февраля 2022 года, не имели того эффекта, на который рассчитывал Запад. Во-первых, санкции не были достаточно решительными, а во-вторых - третьи страны помогают России их обходить.
"Вот почему российская экономика, хотя и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо в этих обстоятельствах", - пояснил литовский лидер.
Сейчас Евросоюз готовит уже 18-й пакет санкций против России, и Литва требует, чтобы он был похож на "коктейль Молотова". Как сказал Науседа, это означает, что пакет должен включать все энергетические компании, которые поставляют деньги в российский государственный бюджет: "Северный поток", "Росатом", "Газпром", "Лукойл".
"Остальные российские банки также нужно исключить из системы SWIFT, как и остальные корабли теневого флота. Иначе нас будут считать слабыми и считать, что Европа не желает принимать смелые решения", - подчеркнул он.
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Невичерпний перелік посилювачів та натискачів(язиками)...
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Коктейль Молотова - це квінтесенція і давній символ аматорства і бессилля.
Санкції мають бути схожі на ядерну торпеду - так краще...