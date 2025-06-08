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Новости Санкции против России
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Науседа требует, чтобы санкции против РФ были похожи на "коктейль Молотова".

Гитанас Науседа о Евросоюзе и России

Лидеры стран Евросоюза, не введя, как обещали, жесткие санкции против России, подорвали доверие к Европе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - сказал Науседа в интервью Bild.

По его словам, санкции, которые уже были введены против России с февраля 2022 года, не имели того эффекта, на который рассчитывал Запад. Во-первых, санкции не были достаточно решительными, а во-вторых - третьи страны помогают России их обходить.

"Вот почему российская экономика, хотя и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо в этих обстоятельствах", - пояснил литовский лидер.

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Сейчас Евросоюз готовит уже 18-й пакет санкций против России, и Литва требует, чтобы он был похож на "коктейль Молотова". Как сказал Науседа, это означает, что пакет должен включать все энергетические компании, которые поставляют деньги в российский государственный бюджет: "Северный поток", "Росатом", "Газпром", "Лукойл".

"Остальные российские банки также нужно исключить из системы SWIFT, как и остальные корабли теневого флота. Иначе нас будут считать слабыми и считать, что Европа не желает принимать смелые решения", - подчеркнул он.

Автор: 

санкции (11471) Науседа Гитанас (280) Фридрих Мерц (152)


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Топ комментарии
+6
якщо б з Гітлером боролися санкціями, печі Бухенвальда досі б диміли.
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08.06.2025 12:11 Ответить
+5
якщо за 10 років не змогли ввести якихось вбивчих санцкцій, то вже й годі сподіватися що ще є якісь таємно-потужно-незламно-рішучі санкції десь в кабінетах ЄС або США
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08.06.2025 12:02 Ответить
+4
Санкції майже не впливають на здатність росії вести війну. Вона так ще зможе довго бодатись з Україною.
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08.06.2025 12:14 Ответить
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Не всі країни так думають і діють як країни Балтії
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08.06.2025 11:58 Ответить
Засунути б пляшку із тим коктейлем в дупіту одному рижому чуваку.
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08.06.2025 12:07 Ответить
Звісно, сидячи на дотаціях можна думати і діяти.
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08.06.2025 12:41 Ответить
якщо за 10 років не змогли ввести якихось вбивчих санцкцій, то вже й годі сподіватися що ще є якісь таємно-потужно-незламно-рішучі санкції десь в кабінетах ЄС або США
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08.06.2025 12:02 Ответить
А українцям тих санкцій і не треба. Треба лише розмови про них. Варто лише почитати коментарі під цими дописами. Хтось щось десь заявив, а українці вже кричать "Ну все, тепер точно перемога!"
Невичерпний перелік посилювачів та натискачів(язиками)...
"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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08.06.2025 12:39 Ответить
Бо вони усі - сцикливі куколди, які до усрачки бояться реально виступити проти паРаші і ховаються за спинами українців. Для них - чим довше кацапня шматуватиме Україну - тим більше часу вони будуть спокійно жити. Ніколи ця імпотентна Європа реально не буде протистояти паРаші. Ні-ко-ли.
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08.06.2025 13:04 Ответить
"Рішучі та вбивчі" санкції рішуче б"ють і по тих, хто їх вводить. Науседа згоден, щоб його країна залишилась без європейських дотацій?
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08.06.2025 12:40 Ответить
вочевидь ви вже більш європейчик чим україниць,бо така сполосована дупа може цінність життя того ж латвійця вимірювати дотаціями,а також відсутнє логічне мишлення бо латвійці знаходячись біля войовничої клоаки переймаються цінністю власного життя....щасливого вам європейського життя і грошей більше
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08.06.2025 12:48 Ответить
А в чому тоді цінність життя? Сидіти в злиднях і розповідати, які ми "вялікіє", як це роблять кацапи?
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08.06.2025 13:01 Ответить
Ви всі ТЕРПІЛИ !
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08.06.2025 12:05 Ответить
якщо б з Гітлером боролися санкціями, печі Бухенвальда досі б диміли.
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08.06.2025 12:11 Ответить
Санкції майже не впливають на здатність росії вести війну. Вона так ще зможе довго бодатись з Україною.
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08.06.2025 12:14 Ответить
так ,треба було їх вводити зпочатку і задавити економіку та добити совковий впк а не після того як вони цей впк обновили
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08.06.2025 12:51 Ответить
Жодна війна ще не була виграна санкціями. І не буде. І як ти задавиш економіку країни, яка має такі величезні ресурси і одну з найпотужніших економік світу в союзниках? Це фантастика.
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08.06.2025 13:07 Ответить
Онуки, закатованих у концТаборах ГУЛАГУ, знають ціну, отій, сруськай дрючби за часів совдепії і пломбіру, з ковбасою по 2.20!!
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08.06.2025 12:17 Ответить
Мушу вас розчарувати,ті внуки ,принаймі їхня більшість і захоплюється совком.
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08.06.2025 12:55 Ответить
Я теж рішуче вимагаю!!!
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08.06.2025 12:18 Ответить
Науседа в 88 м году вступил в компартию советского союза, хорош борец
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08.06.2025 12:26 Ответить
Науседа вимагає, щоб санкції проти РФ були схожі на "коктейль Молотова"

А більше скидаються на сечу віслюкову!
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08.06.2025 12:41 Ответить
санкції ... хожі на "коктейль Молотова"

Коктейль Молотова - це квінтесенція і давній символ аматорства і бессилля.
Санкції мають бути схожі на ядерну торпеду - так краще...
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08.06.2025 12:42 Ответить
Промова адекватноі людини. Європа це також розуміє але дивиться на трампа. Ніхто не хоче псувати з ним стосунки. Якби таку пропозицію вніс трамп, всі краіни Європи один поперед одного лізли зі своіми санкціями, а так... Біда що трампон не адекватний поганець і не може відірвати губи від дупи ху...ла.
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08.06.2025 13:07 Ответить
 
 