18-й пакет санкций ЕС против РФ должен быть не просто сильным, а разрушительным, - Сибига
Будущий 18-й пакет санкций Евросоюза против РФ должен быть сокрушительным для России.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве в понедельник, 9 июня, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы настаиваем, что 18-й пакет санкций ЕС должен быть не просто сильным, а разрушительным. Он должен нанести сокрушительный удар по энергетике, теневому флоту, банковскому сектору, схемам обхода санкций", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из SWIFT и запрета газопровода "Северный поток" в рамках нового пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву с требованием прекратить войну против Украины.
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Так, стоп, а що тоді Єрмак три роки потужно підписував по всьому білому світу?
То ж ніби називалось "договори про гараниії безпеки", нє?
Знову виявилось ****@лово?
Ай-я-яй, хто б міг подумати.