18-й пакет санкций ЕС против РФ должен быть не просто сильным, а разрушительным, - Сибига

Будущий 18-й пакет санкций Евросоюза против РФ должен быть сокрушительным для России.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве в понедельник, 9 июня, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы настаиваем, что 18-й пакет санкций ЕС должен быть не просто сильным, а разрушительным. Он должен нанести сокрушительный удар по энергетике, теневому флоту, банковскому сектору, схемам обхода санкций", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из SWIFT и запрета газопровода "Северный поток" в рамках нового пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву с требованием прекратить войну против Украины.

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