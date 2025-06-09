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Новости Санкции против России
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18-й пакет санкций ЕС против РФ должен быть не просто сильным, а разрушительным, - Сибига

Сибига призвал, чтобы 18-й пакет санкций ЕС был разрушительным для РФ

Будущий 18-й пакет санкций Евросоюза против РФ должен быть сокрушительным для России.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве в понедельник, 9 июня, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы настаиваем, что 18-й пакет санкций ЕС должен быть не просто сильным, а разрушительным. Он должен нанести сокрушительный удар по энергетике, теневому флоту, банковскому сектору, схемам обхода санкций", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из SWIFT и запрета газопровода "Северный поток" в рамках нового пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву с требованием прекратить войну против Украины.

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Автор: 

россия (96200) санкции (11475) Евросоюз (17274) Сибига Андрей (492)


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Вірно.А для прикладу сигіба не хоче кабміну запрпонувати зупинити нафтопровід?Чи єто другоє?Бо якось воно дивно виглядає
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09.06.2025 20:04 Ответить
'Україна готова погодитись на тривале припинення вогню без гарантій безпеки" (с)

Так, стоп, а що тоді Єрмак три роки потужно підписував по всьому білому світу?

То ж ніби називалось "договори про гараниії безпеки", нє?

Знову виявилось ****@лово?

Ай-я-яй, хто б міг подумати.
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09.06.2025 20:06 Ответить
У чужому оці скалку бачить, а в своєму навтопроводу дружба не помічає. (С)
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09.06.2025 20:06 Ответить
а після 118 путлєра розорве як хомячка нікотін
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09.06.2025 20:08 Ответить
как потужно кто то вам должен
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09.06.2025 20:08 Ответить
СТРАТЕГІЧНИЙ П І Z Д Й О Ж САМА РУЙНІВНА ЗБРОЯ.
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09.06.2025 20:35 Ответить
Чи тільки мені так здається, чи воно так є, але сьогоднішня влада озвучивши якусь дію проти росії, як наприклад, введення санкцій не пише, що вона має зробити і зробить, щоб довести справу до кінця і допомогти демократичним країнам ввести такі санкції, а вказують цим країнам, що потрібно їм робити, а не нам. І подивившись на такі дії більшість народу, яка не має критичного мислення миттєво починає звинувачувати США, країни ЄС і жодного питання до влади.
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09.06.2025 21:31 Ответить
 
 