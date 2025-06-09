Сибига об участии Зеленского в саммите НАТО: Нужны сильные решения для обороны Украины
Украина ожидает от союзников сильных решений, которые укрепят обороноспособность Украины. Тогда станет возможным визит президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
У министров спросили, будут ли страны НАТО упоминать Россию как общего врага в итоговом коммюнике саммита Альянса, который состоится в Гааге 24-26 июня.
"Конечно, эти темы будут включены в совместную декларацию, как это уже было сделано в Вашингтоне, в рамках саммита в Мадриде, в Брюсселе, в Вильнюсе, в 2022 году, потому что речь идет о важнейших вопросах безопасности, и Россия является объектом военной угрозы", - отметил глава МИД Литвы.
Также, по его словам, союзники отмечают, что путь Украины в НАТО является необратимым, а в этом вопросе ничего не изменилось. Он добавил, что переговоры о коммюнике саммита только начались.
В свою очередь Сибига напомнил, что ни у одной третьей страны, в частности России, нет права вето относительно членства Украины в НАТО.
"Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии (речь идет о саммите НАТО. - Ред.), должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их непосредственно до наших партнеров", - подчеркнул Сибига.
Он добавил, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность являются неразрывными, а Украина может значительно усилить безопасность всего евроатлантического пространства.
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чим не сильне рішення?
що ти мелеш?
ти хочеш сказати, що найпотужниший найпереможніший найвеличніший найверховніший зе!лідар слабак, брехло і нікчема?
які ще сильні рішення треба, коли україною керує хріпатий зе!гундос сталеві яйця?