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Новости Саммит НАТО в Гааге Приглашение Зеленского на саммит НАТО
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Сибига об участии Зеленского в саммите НАТО: Нужны сильные решения для обороны Украины

Сибига озвучил условие визита Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Украина ожидает от союзников сильных решений, которые укрепят обороноспособность Украины. Тогда станет возможным визит президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

У министров спросили, будут ли страны НАТО упоминать Россию как общего врага в итоговом коммюнике саммита Альянса, который состоится в Гааге 24-26 июня.

"Конечно, эти темы будут включены в совместную декларацию, как это уже было сделано в Вашингтоне, в рамках саммита в Мадриде, в Брюсселе, в Вильнюсе, в 2022 году, потому что речь идет о важнейших вопросах безопасности, и Россия является объектом военной угрозы", - отметил глава МИД Литвы.

Также, по его словам, союзники отмечают, что путь Украины в НАТО является необратимым, а в этом вопросе ничего не изменилось. Он добавил, что переговоры о коммюнике саммита только начались.

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В свою очередь Сибига напомнил, что ни у одной третьей страны, в частности России, нет права вето относительно членства Украины в НАТО.

"Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии (речь идет о саммите НАТО. - Ред.), должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их непосредственно до наших партнеров", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность являются неразрывными, а Украина может значительно усилить безопасность всего евроатлантического пространства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20883) НАТО (10086) саммит (1196) членство в НАТО (1535) Сибига Андрей (492)


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не зрозумів - а шкільні підручники ціною 100 долларів за один екземпляр підручника?
чим не сильне рішення?
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09.06.2025 20:57 Ответить
Ще один @@здобол звалився на голови українців! Це ж требе вміти так закрутити - "відповідні сильні конкретні рішення"? Зєлєньській зі своєю "потужністю" мовчки відпочиває...
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09.06.2025 21:00 Ответить
сибіга!
що ти мелеш?
ти хочеш сказати, що найпотужниший найпереможніший найвеличніший найверховніший зе!лідар слабак, брехло і нікчема?
які ще сильні рішення треба, коли україною керує хріпатий зе!гундос сталеві яйця?
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09.06.2025 21:03 Ответить
Янелох всегда нёс пургу о том, что НАТО Украине не нужОн.
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09.06.2025 21:06 Ответить
Де ЗЄ, а де сильні рішення...
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09.06.2025 21:09 Ответить
Саме сильне рішення для України - це не їхати Боневтіку на цей саміт, бо знову потрапить на очі придурку Трампу і той пошле його, а за ним Україну. Краще поїхати міністру закордонних справ, або представнику парламенту.
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09.06.2025 21:14 Ответить
Трампу прийдеться ховатись від найпотужнішого.
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09.06.2025 21:22 Ответить
Системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні. Про це https://www.youtube.com/watch?v=09vyQNsc6eM&t=1425s заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський
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09.06.2025 21:28 Ответить
Найсильніше рішення - вийти в свій є-баний марафон, і чесно сказати, що йду в відставку, бо обісрався скрізь.
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09.06.2025 21:34 Ответить
 
 