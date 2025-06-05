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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Союзники пока не согласовали формулировку итоговой декларации саммита НАТО о поддержке Украины, - Рютте

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО

За три недели до саммита НАТО союзники все еще обсуждают формулировку итоговой декларации по поддержке Украины.

Об этом по итогам встречи министров обороны стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как я уже говорил, декларация саммита будет сфокусирована на трех главных вопросах: оборонные расходы, промышленное производство, и, очевидно, обеспечение Украины всем, в чем она нуждается, чтобы выстоять в борьбе, и привести этот ужасный конфликт, эту агрессивную войну России к устойчивому и длительному миру. Но эти вопросы союзники все еще обсуждают и консультируются, поэтому окончательной версии пока нет. И это нормально, потому что саммит будет еще через три недели", - сказал Рютте.

Генсек НАТО не дал прямого ответа на вопрос, будет ли итоговый документ саммита содержать осуждение агрессивной войны России или непризнание российской аннексии Крыма. В то же время руководитель Альянса отметил: результаты усилий по достижению длительного прекращения огня или даже мирного соглашения в Украине будут иметь непосредственное влияние на Китай и на другие страны, которые будут внимательно наблюдать за таким развитием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге, но формат участия еще уточняется, - Рютте

Рютте в очередной раз признал важность усилий президента США Дональда Трампа, который, по его словам, сломал этот тупик, нашел возможность, чтобы говорить с Путиным, чтобы, в конце концов, добиться остановки кровопролития и достижения устойчивого и длительного мира в Украине.

Автор: 

НАТО (10076) Рютте Марк (386)


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Топ комментарии
+3
Когда-то НАТОм пугали меленького Путина, а сейчас НАТОм только унитазы пугать.
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05.06.2025 22:18 Ответить
+1
Вагаються?
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05.06.2025 21:59 Ответить
+1
Дивляться на Трампа - шо він відчибуче
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05.06.2025 22:09 Ответить
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Вагаються?
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05.06.2025 21:59 Ответить
Дивляться на Трампа - шо він відчибуче
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05.06.2025 22:09 Ответить
А прутін, стягує своє обгоріле дрантя, аж на Чукотку, мабуть, щоб звідти, атакувати Аляску з Трампом! Трамп же, його дрючбан, щось там набалакає для ЗМІ, після гольфу про повернення території, там же, колись говорили ерзя та мокші, на ізику прутіна+патрушева??
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05.06.2025 22:12 Ответить
Когда-то НАТОм пугали меленького Путина, а сейчас НАТОм только унитазы пугать.
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05.06.2025 22:18 Ответить
Трамп готовий до санкцій як проти РФ, так і проти України

Відповідаючи на запитання журналістів щодо готовності до нових санкцій проти Росії, Трамп заявив, що буде "дуже, дуже жорстким", якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом.

Водночас він додав: "Чесно кажучи, це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє".
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05.06.2025 22:23 Ответить
як вони у нато сруться *****)
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05.06.2025 22:24 Ответить
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05.06.2025 22:25 Ответить
Операція по ліквідації ***** буде носити назву "вулик"!
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05.06.2025 22:39 Ответить
Можете без підсумкової декларації обійтись.
Менше часу на дурню витратите.
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05.06.2025 22:43 Ответить
Якось спадає на думку, а чи точно це НАТО відповідає нашій уяві про НАТО?
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05.06.2025 22:46 Ответить
Трамп дав їм, як і прутіну, два тижні???
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05.06.2025 22:54 Ответить
Стоашна проблема для НАТО згадати Україну і в якому ключі(
Співчуваю їх проблемі, прямо геть звелися
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05.06.2025 22:54 Ответить
Рютте вчергове визнав важливість зусиль президента США Дональда Трампа, який, за його словами, зламав цей глухий кут, знайшов можливість, щоб говорити з Путіним, щоб, наприкінці, добитися зупинки кровопролиття та досягнення стійкого та тривалого миру в Україні. ,брехлива натівська "шавка".Після "трамплонових" похвальних грамот на адресу рашистського вбивці,він, отримав американський допінг,на ще більші обстріли України.вбивство українців і руйнування України....С...ука натівська брехлива
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06.06.2025 00:01 Ответить
 
 