Союзники пока не согласовали формулировку итоговой декларации саммита НАТО о поддержке Украины, - Рютте

За три недели до саммита НАТО союзники все еще обсуждают формулировку итоговой декларации по поддержке Украины.

Об этом по итогам встречи министров обороны стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как я уже говорил, декларация саммита будет сфокусирована на трех главных вопросах: оборонные расходы, промышленное производство, и, очевидно, обеспечение Украины всем, в чем она нуждается, чтобы выстоять в борьбе, и привести этот ужасный конфликт, эту агрессивную войну России к устойчивому и длительному миру. Но эти вопросы союзники все еще обсуждают и консультируются, поэтому окончательной версии пока нет. И это нормально, потому что саммит будет еще через три недели", - сказал Рютте.

Генсек НАТО не дал прямого ответа на вопрос, будет ли итоговый документ саммита содержать осуждение агрессивной войны России или непризнание российской аннексии Крыма. В то же время руководитель Альянса отметил: результаты усилий по достижению длительного прекращения огня или даже мирного соглашения в Украине будут иметь непосредственное влияние на Китай и на другие страны, которые будут внимательно наблюдать за таким развитием.

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Рютте в очередной раз признал важность усилий президента США Дональда Трампа, который, по его словам, сломал этот тупик, нашел возможность, чтобы говорить с Путиным, чтобы, в конце концов, добиться остановки кровопролития и достижения устойчивого и длительного мира в Украине.