РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11153 посетителя онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
185 2

Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге, но формат участия еще уточняется, - Рютте

Генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пригласил Украину к участию в следующем саммите Альянса, который состоится в Гааге.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Рютте, программа саммита еще в разработке, поэтому формат участия украинской стороны пока не конкретизируется. Он также сообщил, что сегодня состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне министров, а завтра - заседание Совета Украина-НАТО.

"Да, я пригласил Украину на саммит. Мы как можно скорее представим программу, которая будет более детализированной", - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что тема Украины обязательно будет в повестке дня саммита: "В этом нет никаких сомнений".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель НАТО - предотвратить любую угрозу для Украины в будущем, - Рютте

Автор: 

НАТО (10070) саммит (1193) Рютте Марк (382)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому б у ГААГУ не запросити дворового пацана вовку пуціна ?!!!
показать весь комментарий
04.06.2025 15:38 Ответить
Шо опять Єрмак,і чи буде у нього вільний час? бо він і жнець і на дуді Посол!
показать весь комментарий
04.06.2025 16:37 Ответить
 
 