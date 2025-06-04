Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге, но формат участия еще уточняется, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пригласил Украину к участию в следующем саммите Альянса, который состоится в Гааге.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По словам Рютте, программа саммита еще в разработке, поэтому формат участия украинской стороны пока не конкретизируется. Он также сообщил, что сегодня состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне министров, а завтра - заседание Совета Украина-НАТО.
"Да, я пригласил Украину на саммит. Мы как можно скорее представим программу, которая будет более детализированной", - отметил Рютте.
Он подчеркнул, что тема Украины обязательно будет в повестке дня саммита: "В этом нет никаких сомнений".
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